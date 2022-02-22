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"За хорошую еду&nbsp;вверх тормашками пойду": животные просят поесть

"За хорошую еду вверх тормашками пойду": животные просят поесть (16 фото)

Автор:
22 февраля 2022 09:35
Сообщество : Животные
Метки: домашний питомец   еда   животные   забавно   милота   фото   
205
16

Порой, животные способны сотворить какую угодно выходку, ради того, чтобы их покормили.

Настало время завтрака, обеда или ужина? Надеялись, как следует расслабиться и поесть в одиночестве? Если вы хозяин домашнего питомца, то будьте уверены, что вам это не грозит. Пушистик не позволит вам схомячить всё самому. Для этого он использует главное оружие — умоляющий взгляд и море обаяния. Запаситесь выдержкой, чтобы не сжалиться и сразу же не накормить проказника из собственной тарелки.


Синхронное выпрашивание

×
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Может, если не смотреть, то перестанет так вкусно пахнуть?


Что у нас сегодня на обед? Пицца?

И как только совесть позволяет тебе есть сладкое без меня?

Грызунам тоже подавай вкусненького

Хозяйка, если боишься за фигуру, то давай я помогу

Невозможно устоять, так и манит

За стейк могу и станцевать

Я прилягу тут ненадолго

Гипнотический котовзгляд

Его величество уже готов присоединиться к трапезе


К обеду готов

Ты точно будешь эту печеньку?

Иди ко мне, моя прелесть

О, этот взгляд, полный грусти и отчаяния

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Метки: домашний питомец   еда   животные   забавно   милота   фото   
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Странник 36 минут назад
Мой кот ничего никогда не просил. Он просто садился спиной к тебе на самое видное место. Такой немой укор совести :) Если обстановка в комнате менялась - он пересаживался на новое место. Мы называли это - выразитльная спина.
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