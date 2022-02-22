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Порой, животные способны сотворить какую угодно выходку, ради того, чтобы их покормили.
Настало время завтрака, обеда или ужина? Надеялись, как следует расслабиться и поесть в одиночестве? Если вы хозяин домашнего питомца, то будьте уверены, что вам это не грозит. Пушистик не позволит вам схомячить всё самому. Для этого он использует главное оружие — умоляющий взгляд и море обаяния. Запаситесь выдержкой, чтобы не сжалиться и сразу же не накормить проказника из собственной тарелки.
Синхронное выпрашивание
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Может, если не смотреть, то перестанет так вкусно пахнуть?
Что у нас сегодня на обед? Пицца?
И как только совесть позволяет тебе есть сладкое без меня?
Грызунам тоже подавай вкусненького
Хозяйка, если боишься за фигуру, то давай я помогу
Невозможно устоять, так и манит
За стейк могу и станцевать
Я прилягу тут ненадолго
Гипнотический котовзгляд
Его величество уже готов присоединиться к трапезе
К обеду готов
Ты точно будешь эту печеньку?
Иди ко мне, моя прелесть
О, этот взгляд, полный грусти и отчаяния
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