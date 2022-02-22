Настало время завтрака, обеда или ужина? Надеялись, как следует расслабиться и поесть в одиночестве? Если вы хозяин домашнего питомца, то будьте уверены, что вам это не грозит. Пушистик не позволит вам схомячить всё самому. Для этого он использует главное оружие — умоляющий взгляд и море обаяния. Запаситесь выдержкой, чтобы не сжалиться и сразу же не накормить проказника из собственной тарелки.

Синхронное выпрашивание