Актеры, которые никогда не снимались в продолжениях своих фильмов

Некоторые актёры считают, что даже самый интересный персонаж достоин лишь одного фильма, и возвращаться к нему повторно, даже спустя сколько-то лет, не стоит. Таких принципиальных исполнителей и исполнительниц в большом кино остаётся всё меньше, ведь многие соглашаются на роли в супергеройских фильмах по комиксам, где возвращение персонажа в продолжении имеет очень высокую вероятность.

Однако этот особый список состоит из максимально нефраншизных актёров, которые отвергают любые предложения о сиквелах, играя каждого своего героя или героиню лишь один раз. Мы специально посчитали, сколько у каждого из них полнометражных фильмов и соответственно — персонажей. При этом мы исключали из подсчёта короткометражки, сериалы, документалки и озвучивание мультфильмов, только полный метр!

Леонардо Ди Каприо (47 лет)