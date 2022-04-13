Актеры, которые никогда не снимались в продолжениях своих фильмов

Итак, перед вами список актёров и актрис старше 40 лет (то есть с большой фильмографией), которые никогда не снимались в сиквелах своих фильмов.
Некоторые актёры считают, что даже самый интересный персонаж достоин лишь одного фильма, и возвращаться к нему повторно, даже спустя сколько-то лет, не стоит. Таких принципиальных исполнителей и исполнительниц в большом кино остаётся всё меньше, ведь многие соглашаются на роли в супергеройских фильмах по комиксам, где возвращение персонажа в продолжении имеет очень высокую вероятность.
Однако этот особый список состоит из максимально нефраншизных актёров, которые отвергают любые предложения о сиквелах, играя каждого своего героя или героиню лишь один раз. Мы специально посчитали, сколько у каждого из них полнометражных фильмов и соответственно — персонажей. При этом мы исключали из подсчёта короткометражки, сериалы, документалки и озвучивание мультфильмов, только полный метр!
Леонардо Ди Каприо (47 лет)
Снялся в 30 фильмах.
Ричард Гир (72 года)
Снялся в 51 фильме.
Самый старший представитель списка с наибольшим количеством картин. Сыграть в 50 фильмах и ни разу не попасть в продолжение — это настоящее достижение!
Джоди Фостер (59 лет)
Снялась в 46 фильмах.
Рассел Кроу (58 лет)
Снялся в 48 фильмах.
Актёр ходил по тонкому льду, ведь он снялся в фильме по комиксам «Человек из стали» (2013), а после голос его персонажа Джор-Эла прозвучал ещё и в фильме «Лига справедливости Зака Снайдера» (2021). Однако это был лишь голос из первого фильма, а сам актёр не производил дополнительных записей и съёмок.
Джессика Честейн (45 лет)
Снялась в 29 фильмах.
Джейк Джилленхол (41 год)
Снялся в 39 фильмах.
Ещё один актёр, засветившийся в кинокомиксах, но пока у Марвел нет планов по возвращению его героя Мистерио, да и сам актёр, вероятно, откажется от продолжений.
Райан Гослинг (41 год)
Снялся в 25 фильмах.
Николь Кидман (54 года)
Снялась в 62 фильмах.
Была близка к участию в сиквеле, однако фильм «Золотой компас» по книге Филиппа Пулмана так и обзавёлся продолжением из-за не самых лучших результатов в прокате.
Дэниел Дэй-Льюис (64 года)
Снялся в 21 фильме.
Хоакин Феникс (47 лет)
Снялся в 35 фильмах.
Ходят слухи о том, что фильм «Джокер 2» всё же может быть снят. С Фениксом в главной роли. Однако пока не начаты даже съёмки, актёр твёрдо обеими ногами стоит в этом списке.
Джозеф Гордон-Левитт (41 год)
Снялся в 43 фильмах.
Мэттью Макконахи (52 года)
Снялся в 46 фильмах.
Именно Макконахи был на грани непопадания в этот список, так как он вернулся к озвучиванию коалы Бастер Мун в мультфильме «Зверопой 2». Но поскольку анимационные проекты мы решили не учитывать, актёр остаётся в числе избранных с некоторой натяжкой.
Источник:
АНТИФИШКИ
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ну точно не Титаник 2 мне кажется
А то пост напоминает анекдот про неуловимого Джо.
-Почему этого Джо называют неуловимым?
-Да его никто не ловит!
1) Красотка
2) Красотка 2: Сбежавшая невеста