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Актеры, которые никогда не снимались в продолжениях своих фильмов

Актеры, которые никогда не снимались в продолжениях своих фильмов (13 фото)

Автор:
13 апреля 2022 09:02
Сообщество : Кино
Метки: актеры   кино   продолжение   съемка   факты   фильм   
2178
13

Итак, перед вами список актёров и актрис старше 40 лет (то есть с большой фильмографией), которые никогда не снимались в сиквелах своих фильмов.

Некоторые актёры считают, что даже самый интересный персонаж достоин лишь одного фильма, и возвращаться к нему повторно, даже спустя сколько-то лет, не стоит. Таких принципиальных исполнителей и исполнительниц в большом кино остаётся всё меньше, ведь многие соглашаются на роли в супергеройских фильмах по комиксам, где возвращение персонажа в продолжении имеет очень высокую вероятность.

Однако этот особый список состоит из максимально нефраншизных актёров, которые отвергают любые предложения о сиквелах, играя каждого своего героя или героиню лишь один раз. Мы специально посчитали, сколько у каждого из них полнометражных фильмов и соответственно — персонажей. При этом мы исключали из подсчёта короткометражки, сериалы, документалки и озвучивание мультфильмов, только полный метр!

Леонардо Ди Каприо (47 лет)

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Снялся в 30 фильмах.


Ричард Гир (72 года)


Снялся в 51 фильме.

Самый старший представитель списка с наибольшим количеством картин. Сыграть в 50 фильмах и ни разу не попасть в продолжение — это настоящее достижение!


Джоди Фостер (59 лет)


Снялась в 46 фильмах.


Рассел Кроу (58 лет)


Снялся в 48 фильмах.

Актёр ходил по тонкому льду, ведь он снялся в фильме по комиксам «Человек из стали» (2013), а после голос его персонажа Джор-Эла прозвучал ещё и в фильме «Лига справедливости Зака Снайдера» (2021). Однако это был лишь голос из первого фильма, а сам актёр не производил дополнительных записей и съёмок.


Джессика Честейн (45 лет)


Снялась в 29 фильмах.


Джейк Джилленхол (41 год)


Снялся в 39 фильмах.

Ещё один актёр, засветившийся в кинокомиксах, но пока у Марвел нет планов по возвращению его героя Мистерио, да и сам актёр, вероятно, откажется от продолжений.


Райан Гослинг (41 год)


Снялся в 25 фильмах.


Николь Кидман (54 года)


Снялась в 62 фильмах.

Была близка к участию в сиквеле, однако фильм «Золотой компас» по книге Филиппа Пулмана так и обзавёлся продолжением из-за не самых лучших результатов в прокате.


Дэниел Дэй-Льюис (64 года)


Снялся в 21 фильме.


Хоакин Феникс (47 лет)


Снялся в 35 фильмах.

Ходят слухи о том, что фильм «Джокер 2» всё же может быть снят. С Фениксом в главной роли. Однако пока не начаты даже съёмки, актёр твёрдо обеими ногами стоит в этом списке.


Джозеф Гордон-Левитт (41 год)


Снялся в 43 фильмах.


Мэттью Макконахи (52 года)


Снялся в 46 фильмах.

Именно Макконахи был на грани непопадания в этот список, так как он вернулся к озвучиванию коалы Бастер Мун в мультфильме «Зверопой 2». Но поскольку анимационные проекты мы решили не учитывать, актёр остаётся в числе избранных с некоторой натяжкой.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: актеры   кино   продолжение   съемка   факты   фильм   
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13  комментариев
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1k
Copycat 2 часа назад
Скажите а у каких фильмов с дикаприо есть продолжение? я просто либо не помню либо не следил(

ну точно не Титаник 2 мне кажется
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9k
Maddy8 9 минут назад
А им предлагали?
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6
Игорь Калашников 59 минут назад
"Сбежавшая невеста" с гиром, очень похожа на продолжение "красотки".
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1k
perekrestok Час назад
Лучше бы написали сколько раз их звали и они отказались.
А то пост напоминает анекдот про неуловимого Джо.
-Почему этого Джо называют неуловимым?
-Да его никто не ловит!
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0
Артём Дмитриев Час назад
Ричард Гир:
1) Красотка
2) Красотка 2: Сбежавшая невеста
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2
Сергей Коршунов Час назад
Неплохо было бы упомянуть сиквелы по фильмам с этими актерами. А так - в пустоту
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