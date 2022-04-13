В Сан-Франциско полицейские задержали беспилотный автомобиль, а потом чуть не устроили за ним погоню

Судя по всему, наш мир ещё не готов к высоким технологиям. Полицейские решили остановить беспилотный автомобиль за то, что у него не был включён дальний свет. Какого было удивление полицейских, когда в машине никого не оказалось, а после задержания автомобиль сам уехал.
Страж порядка подошёл к автомобилю, но никого внутри не оказалось. Удивившись, полицейские отправился к напарнику за советом. Тем временем задержанный автомобиль просто поехал по своим делам. Такая наглость поразила полицейских. Не став разбираться и задумываться, они прыгнули в свой автомобиль и бросились за беспилотником.
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Как заявляют представители беспилотника, алгоритмы решили не удрать, а проехать немного дальше и остановиться после перекрёстка, чтобы снизить вероятность аварийной ситуации..
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АНТИФИШКИ
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