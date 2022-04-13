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В Сан-Франциско полицейские задержали беспилотный автомобиль, а потом чуть не устроили за ним погоню

В Сан-Франциско полицейские задержали беспилотный автомобиль, а потом чуть не устроили за ним погоню (1 фото + 1 видео)

Автор:
13 апреля 2022 07:39
Сообщество : Юмор
Метки: Автомобиль   Беспилотник   Сан-Франциско   видео   интересное   полиция   прикол   фото   
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Судя по всему, наш мир ещё не готов к высоким технологиям. Полицейские решили остановить беспилотный автомобиль за то, что у него не был включён дальний свет. Какого было удивление полицейских, когда в машине никого не оказалось, а после задержания автомобиль сам уехал.

Страж порядка подошёл к автомобилю, но никого внутри не оказалось. Удивившись, полицейские отправился к напарнику за советом. Тем временем задержанный автомобиль просто поехал по своим делам. Такая наглость поразила полицейских. Не став разбираться и задумываться, они прыгнули в свой автомобиль и бросились за беспилотником.

Как заявляют представители беспилотника, алгоритмы решили не удрать, а проехать немного дальше и остановиться после перекрёстка, чтобы снизить вероятность аварийной ситуации..

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Автомобиль   Беспилотник   Сан-Франциско   видео   интересное   полиция   прикол   фото   
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3  комментария
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1k
Пошляк Стебаныч 2 часа назад
Дальний свет в городе?
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Бравый солдат Швейк 55 минут назад
сначала на фотографии показалось, что это яндекс.драйв автомобиль по раскраске
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WhiteRat

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