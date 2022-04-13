В Сан-Франциско полицейские задержали беспилотный автомобиль, а потом чуть не устроили за ним погоню

Судя по всему, наш мир ещё не готов к высоким технологиям. Полицейские решили остановить беспилотный автомобиль за то, что у него не был включён дальний свет. Какого было удивление полицейских, когда в машине никого не оказалось, а после задержания автомобиль сам уехал.