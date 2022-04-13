Ханпаша Нурадилов, убив 920 немцев, стал в 18 лет самым результативным пулеметчиком Великой Отечественной войны

Гранитная плита Героя Советского Союза гвардии сержанта Ханпаши Нурадилова на Мамаевом кургане в Волгограде всегда в венках и цветах.
В свои 18 с небольшим лет этот чеченский паренек стал самым результативным пулеметчиком, оставив на поле боя 920 немецко-фашистских захватчиков.
Нурадилов Ханпаша Нурадилович. Гранитная плита на Мамаевом кургане в Волгограде
Перед тем как попасть в Сталинград, Ханпаша успел повоевать на Украине, в Белоруссии и под Курском.
Нурадилов Ханпаша Нурадилович (1924 - 1942)
Каждый бой, в котором участвовал сержант Нурадилов, заканчивался для фашистов десятками, а то и сотнями убитых солдат и офицеров. Его имя было у всех на устах и не сходило со страниц боевых листков и фронтовых газет.
Вот как восторженно писала о нем газета «Красная Армия»:
Доблестный рыцарь нашей Отчизны. Бессмертный герой Кавказа, сын солнца, орёл орлов, пулемётчик-комсомолец Ханпаша Нурадилов… Из своего пулемёта Нурадилов уничтожил 920 немцев, захватил 7 вражеских пулемётов и 12 фашистов взял в плен.
И если для всех красноармейцев сержант Нурадилов был примером для подражания, то у фашистов его имя вызывало жуткий страх. Все они панически боялись встретиться с ним в бою. А уж если встретились, то результат боя был уже предрешен заранее.
Немецкие снайперы под Сталинградом организовали на нашего чеченца охоту, тогда как в Германии за его голову было назначено крупное денежное вознаграждение. На что не пойдешь, лишь бы утихомирить непобедимого кавказца.
Причем, чем больше назначалось вознаграждение, тем больше становился азарт Ханпаши. Он неистово, час за часом беспощадно убивал гадов, вступивших на советскую землю.
Свой последний бой гвардии сержант Ханпаша Нурадилов принял 12 сентября 1942 года высоком берегу реки Дон на подступах к Сталинграду.
Тогда советские войска атаковали немецкие танки в сопровождении пехоты. Сержант Нурадилов в том бою лично уничтожил из пулемета 250 фрицев и подавил две вражеские огневые точки.
Даже будучи тяжело раненым, он не переставал строчить из своего пулемета, пока не потерял сознание. Его тут же отправили в медсанбат. Но по дороге гвардии сержант Ханпаша Нурадилов скончался от потери крови.
Нурадилов Ханпаша Нурадилович Извещение о смерти.
Указом Президиума Верховного Совета СССР «О присвоении звания Героя Советского Союза начальствующему и рядовому составу Красной Армии» от 17 апреля 1943 года за «образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом отвагу и геройство» удостоен посмертно звания Героя Советского Союза.
Вечная память герою!
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