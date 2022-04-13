Ханпаша Нурадилов, убив 920 немцев, стал в 18 лет самым результативным пулеметчиком Великой Отечественной войны

Нурадилов Ханпаша Нурадилович (1924 - 1942)

Каждый бой, в котором участвовал сержант Нурадилов, заканчивался для фашистов десятками, а то и сотнями убитых солдат и офицеров. Его имя было у всех на устах и не сходило со страниц боевых листков и фронтовых газет.

Вот как восторженно писала о нем газета «Красная Армия»:

Доблестный рыцарь нашей Отчизны. Бессмертный герой Кавказа, сын солнца, орёл орлов, пулемётчик-комсомолец Ханпаша Нурадилов… Из своего пулемёта Нурадилов уничтожил 920 немцев, захватил 7 вражеских пулемётов и 12 фашистов взял в плен.

И если для всех красноармейцев сержант Нурадилов был примером для подражания, то у фашистов его имя вызывало жуткий страх. Все они панически боялись встретиться с ним в бою. А уж если встретились, то результат боя был уже предрешен заранее.

Немецкие снайперы под Сталинградом организовали на нашего чеченца охоту, тогда как в Германии за его голову было назначено крупное денежное вознаграждение. На что не пойдешь, лишь бы утихомирить непобедимого кавказца.

Причем, чем больше назначалось вознаграждение, тем больше становился азарт Ханпаши. Он неистово, час за часом беспощадно убивал гадов, вступивших на советскую землю.

Свой последний бой гвардии сержант Ханпаша Нурадилов принял 12 сентября 1942 года высоком берегу реки Дон на подступах к Сталинграду.