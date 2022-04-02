16 примеров того, как старые и ненужные вещи получили второй шанс

Ход времени неумолим, и рано или поздно некоторые предметы повседневного обихода оказываются сломанными или ненужными.
Кто-то без раздумий отправляет их в мусорку или отвозит на дачу, а вот некоторые решают придумать что-нибудь необычное и подарить старым вещам второй шанс. Причём часто новая роль предметов оказывается довольно неожиданной. Например, вот в таких случаях!
Как вам светильник из огнетушителя?
Переделала несколько банок, и мне кажется, что они смотрятся восхитительно
Зачем покупать органайзер, если есть неисправный контроллер?
Как превратить ненужности в искусство
Грабли обрели максимально неожиданную вторую жизнь
Главное, не пожалеть об этом осенью, когда с деревьев слетят все листья!
Стол и стул из картона
Съела кокос, обзавелась новой мыльницей
Старые ложки тоже легко превращаются в арт-объект
Газеты прочитаны и теперь стали новенькими карандашами
Моя коллега использует баночку для посыпки пармезаном как стакан для смузи
Сделал себе рабочее кресло из автомобильного сиденья
Самым сложным было склеить вместе кресло и основание стула, но всё получилось.
А здесь целый мебельный гарнитур — из старых бочек
Жена сделала свадебный букет из комиксовых страничек
В нашей школе стоит скамейка из компьютерных корпусов
Старые эскалаторы украсили станцию
С таким креслом можно буквально сидеть на деньгах
Источник:
АНТИФИШКИ
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