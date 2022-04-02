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16 примеров того, как старые и ненужные вещи получили второй шанс

16 примеров того, как старые и ненужные вещи получили второй шанс (17 фото)

Автор:
02 апреля 2022 08:59
Сообщество : Фабрика идей
Метки: вещи   второй шанс   креатив   очумелые ручки   фантазия   фото   
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Ход времени неумолим, и рано или поздно некоторые предметы повседневного обихода оказываются сломанными или ненужными.

Кто-то без раздумий отправляет их в мусорку или отвозит на дачу, а вот некоторые решают придумать что-нибудь необычное и подарить старым вещам второй шанс. Причём часто новая роль предметов оказывается довольно неожиданной. Например, вот в таких случаях!


Как вам светильник из огнетушителя?

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Переделала несколько банок, и мне кажется, что они смотрятся восхитительно

Зачем покупать органайзер, если есть неисправный контроллер?

Как превратить ненужности в искусство

Грабли обрели максимально неожиданную вторую жизнь

Главное, не пожалеть об этом осенью, когда с деревьев слетят все листья!


Стол и стул из картона

Съела кокос, обзавелась новой мыльницей

Старые ложки тоже легко превращаются в арт-объект

Газеты прочитаны и теперь стали новенькими карандашами

Моя коллега использует баночку для посыпки пармезаном как стакан для смузи

Сделал себе рабочее кресло из автомобильного сиденья

Самым сложным было склеить вместе кресло и основание стула, но всё получилось.


А здесь целый мебельный гарнитур — из старых бочек

Жена сделала свадебный букет из комиксовых страничек

В нашей школе стоит скамейка из компьютерных корпусов

Старые эскалаторы украсили станцию

С таким креслом можно буквально сидеть на деньгах

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: вещи   второй шанс   креатив   очумелые ручки   фантазия   фото   
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1  комментарий
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Copycat 44 минуты назад
ох помню была замечательная программа по ОРТ
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GoodNeon

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