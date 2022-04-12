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17 фотографий, которые вас удивят

17 фотографий, которые вас удивят (16 фото)

Автор:
12 апреля 2022 17:50
Сообщество : ФотоМир
Метки: История в фотографиях   веселые картинки   интересно   история   познавательно   фото   фотоколлекция   фотомир   
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Очень часто мы слишком озабочены собственными делами для того, чтобы удивляться чудесам жизни. В этих фотографиях, казалось бы, нет ничего особо грандиозного - и все же они способны напомнить нам о том, что мир, может, и не всегда прекрасен, но зато всегда может удивлять.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: История в фотографиях   веселые картинки   интересно   история   познавательно   фото   фотоколлекция   фотомир   
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2  комментария
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Frank Borman Час назад
У этой индианки, родившейся в Мумбаи у типичных индийских родителей, рыжие волосы, веснушки и белая кожа. Всю жизнь ее избегали и издевались, потому что люди думали, что она больна

Такое иногда случается у индианок, рожадающихся в Индиании. И у индианцев тоже случается.
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eutace Час назад
если придать ей темный оттенок - всё равно она на индианку не похожа.... Есть мастера фотошопа это проверить?
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