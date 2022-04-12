17 фотографий, которые вас удивят

Очень часто мы слишком озабочены собственными делами для того, чтобы удивляться чудесам жизни. В этих фотографиях, казалось бы, нет ничего особо грандиозного - и все же они способны напомнить нам о том, что мир, может, и не всегда прекрасен, но зато всегда может удивлять.

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Внутри чаши Кубка Стэнли выгравированы имена членов клуба Montreal Wanderers 1907 года 0 Источник:

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Снимки мужчины с шизофренией до и после лоботомии 0 Источник:

Так выглядит Гиза из-за спины великого Сфинкса 0 Источник:

Внутри грузового отсека самолета 0 Источник:

Акулье мясо в японском супермаркете 0 Источник:

«Проблема размером с кита» - скульптура филиппинского Greenpeace из мусора и пластиковых отходов, 2017 год 0 Источник:

Амурский тигр был замечен на Аляске в 2016 году. Вероятно, он перешел из России в Соединенные Штаты зимой через Берингов пролив 0 Источник:

У этой индианки, родившейся в Мумбаи у типичных индийских родителей, рыжие волосы, веснушки и белая кожа. Всю жизнь ее избегали и издевались, потому что люди думали, что она больна 0 Источник:

На каждом из 8 стадионов, где будет проводиться чемпионат мира по футболу в Катаре, установят множество гигантских кондиционеров для борьбы с местной жарой 0 Источник:

Люди возносят молитвы на индийской реке Ямуна, вспененной из-за промышленных отходов 0 Источник:

Заражение организма паразитами в результате поедания сырой свинины в течение 10 лет 0 Источник:

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Тело жертвы убийства, подготовленное к похоронам, на которых он, по заказу родных, должен был выглядеть как живой 0 Источник:

Камна Шастри — американка индийского происхождения, родившаяся с альбинизмом, на фото она со своими родителями и братом 0 Источник: По словам Камны, из-за сходства с белыми людьми она и другие индийцы-альбиносы считаются белыми, и что к ней относятся как к белому человеку как в Америке, так и в Индии.