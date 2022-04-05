Как жила Германия до прихода Гитлера к власти

Закончилась Первая мировая война, кайзера свергли и править стали социал-демократы. Жизнь била ключом.
После революции было созвано Учредительное собрание. Оно составило новую конституцию и Германия стала демократическим государством - Веймарской республикой.
Это было похоже на какую-то карикатуру на государство: в стране было полно радикалов, а у власти сидели либералы, которые ничего не могли с ними поделать. Основная масса активных граждан разделилась на два лагеря - коммунисты и националисты. Уже в 1919 году коммунисты попробовали захватить власть, но у них ничего не вышло. В 1923 произошёл Пивной путч, который и сделал Гитлера известным, но и это выступление провалилось. Тем не менее, страна трещала по швам: коммунисты, ультраправые и кучка демократов не могли поделить власть и дело шло к настоящей гражданской войне.
Всё из-за того, что в Первой мировой немцы проиграли, а Веймарская республика ничего не могла им предложить. Прошлое они вспоминать не любили, будущего не было, оставалось только существовать как получится. Или же вступить в радикальное военизированное движение: оно давало и уверенность в завтрашнем дне, и чувство общности и братства, и как бонус - миску супа, что было тоже немаловажно.
Среди ультраправых выделялись Стальной шлем, Союз фронтовиков и штурмовые отряды СА. К 1933 году в Стальном шлеме было полмиллиона участников и столько же у штурмовиков. Столько народа не могли сидеть без дела, к тому же среди них было полно ветеранов Первой мировой, и они занялись тем, что хорошо умели - уличными боями и политическими убийствами. В 1924 году гейдельбергский приват-доцент Эмиль Гумбель сообщал о 400 политических убийствах, которые за 6 лет совершили ультраправые.
Коммунисты относились к левому крылу и были менее организованны, чем националисты. Да, у них было много сторонников, но они не входили в партию. К тому же правящие социал-демократы считали коммунистов главной угрозой своей власти. А нацисты - это так, просто сборище уличной шпаны. Будущее показало, как они ошибались, но тогда ситуация выглядела именно так.
Самый яркий пример неприятия коммунистов правящей верхушкой - «Кровавый май» 1929 года. Тогда красные активисты вышли на мирную демонстрацию, а власти приказали силовикам открыть по ним огонь. Тогда погибло 33 человека.
У коммунистов тоже было военизированное крыло - Союз красных штурмовиков (Рот Фронт). К 1929-му он насчитывал 100 000 человек, в том же году его и запретили. Хотя это не усмирило боевой коммунистический настрой и члены организации продолжили активно бороться с националистами. Уличные стычки не прекращались ни днём, ни ночью.
У правительства тоже были свои организации: Имперское знамя», «Имперский союз обороны» и «Стальной фронт». Между прочим, эмблему для «Стального фронта» придумал русский эмигрант и ассистент физиолога Павлова - Сергей Чахотин. Это было самое многочисленное объединение, более 200 000 человек. Но, как и остальные - крайне слабое. В их ряды набирали интеллигенцию, и они вовсе не стремились вступать в уличные бои с коммунистами и националистами. А те набирали, в основном, пролетариев, поэтому драться умели и всегда могли дать отпор. Да и риторика у правящих организаций была какой-то беззубой: обычно на собраниях и митингах выступал сутулый интеллигент, который уныло бубнил про свободу и общечеловеческие ценности. Никого это не цепляло: в стране бушевала дикая инфляция, люди возили деньги в садовых тачках - в буквальном смысле. А тут им рассказывают про свободу и ценности… За эту беззубость «Стальной шлем» в народе называли «Ржавым».
Вот эти три силы постоянно конфликтовали. Демократы не особенно отличались, а вот коммунисты бились с националистами не на жизнь, а на смерть. Их самое грандиозное побоище произошло 17 июля 1932 года в Гамбурге.
В тот день штурмовики решили устроить шествие в рабочем квартале Альтон. В тех краях они популярностью не пользовались, но боевиков из СА это не сильно беспокоило. В город съехалось около 8 тысяч штурмовиков. Жители Альтона, в основном рабочие, многие были коммунистами, уже знали о предстоящем шествии и приготовились драться. Когда нацисты с бравыми песнями вошли в рабочие кварталы, их встретили дружным огнём из ружей и пистолетов. Несколько нацистов упали замертво, остальные кинулись в бой. Их встретила колонна ротфронтовцев и началась настоящая бойня. В дело даже пытались вмешаться разрозненные группки социал-демократов, но их быстро смяли и оттеснили.
Бойня шла целый день, а полиция никак на это не реагировала. Силовики вмешались только к вечеру. В итоге - десятки раненых и убитых.
Ещё можно вспомнить убийство Хорста Весселя в 1930 году. Это был омерзительный тип, но хитрый пиарщик Геббельс сделал из него чуть ли не мученика за нацистскую идею. Его убили коммунисты: они ворвались в съёмную квартиру и отправили нациста на тот свет. В тот же день штурмовики в отместку до смерти замучили 17-летнего коммуниста. Парень был ни в чём не виноват, просто «попал под горячую руку».
Это всё наглядно показывает, что власти в Веймарской республике, в принципе, и не было. Страна билась в агонии после поражения в Первой мировой, страдала от сумасшедшей инфляции и никак не могла выбрать путь, по которому ей надо двигаться. Огромную роль в этом сыграли англичане и французы: после поражения Германии в войне они решили её максимально ослабить и унизить. Обложили гигантскими репарациями, они же поспособствовали безудержной инфляции. Они твёрдо решили ограбить и растоптать Германию, а на обычных граждан им было наплевать.
На этой волне народного гнева и отчаяния к власти пришёл Гитлер. С одной стороны его поддержали немецкие промышленники, которым англичане и французы мешали нормально зарабатывать, а с другой - фюрера поддержали рядовые немцы. Он обещал им работу и какие-никакие, но деньги, чтобы прокормить их семьи. И сказал, что они ни в чём не виноваты, просто их предали и растоптали. А потом указал им на врага - этого было достаточно, и люди пошли за ним как дети из сказки про крысолова.
Тут ещё надо сказать о «западных спонсорах» Гитлера: есть много версий того, что его и НСДАП активно финансировали англичане и американцы. Якобы это был их главный «бизнес-проект» - найти самого отмороженного, напичкать его деньгами, привести к власти, а потом натравить на СССР. Даже указывают на его западного куратора, Эрнста Ханфштенгля. Но здесь много неувязок, начать с того, что этого Эрнста Гитлер хотел убить в середине 1930-х, да и не особенно к нему прислушивался. В общем, это уже тема для отдельного разговора.
А в целом, обстановка в Веймарской республике была крайне тяжёлой. Неудивительно, что страна вскоре скатилась в тиранию.
Источник:
АНТИФИШКИ
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