Как жила Германия до прихода Гитлера к власти

Всё из-за того, что в Первой мировой немцы проиграли, а Веймарская республика ничего не могла им предложить. Прошлое они вспоминать не любили, будущего не было, оставалось только существовать как получится. Или же вступить в радикальное военизированное движение: оно давало и уверенность в завтрашнем дне, и чувство общности и братства, и как бонус - миску супа, что было тоже немаловажно.

Среди ультраправых выделялись Стальной шлем, Союз фронтовиков и штурмовые отряды СА. К 1933 году в Стальном шлеме было полмиллиона участников и столько же у штурмовиков. Столько народа не могли сидеть без дела, к тому же среди них было полно ветеранов Первой мировой, и они занялись тем, что хорошо умели - уличными боями и политическими убийствами. В 1924 году гейдельбергский приват-доцент Эмиль Гумбель сообщал о 400 политических убийствах, которые за 6 лет совершили ультраправые.