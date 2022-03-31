Елена Малышева забила на передачу “Жить здорово!” и улетела в США

Теперь не сможем насладиться сюжетами про обрезание и грамотный поход в туалет.
Елена Малышева - настоящий
монстр титан отечественного ТВ. Она вела передачу “Здоровье” на Первом канале с 1997 года, а “Жить здорово!” с 2010-го. Практически Якубович, только без усов.
Сюжеты её передач это просто ураган: Елена Васильевна рассказывала, как правильно сидеть на унитазе, как часто себя удовлетворять и нужно ли вообще это делать, делилась секретами как женщинам не пукать после оргазма и чёрт знает чем ещё. Её главная фишка в том, что всё это Малышева делала на полном серьёзе, хотя периодически добавляла “юморка”, а иногда выпускала настоящие ансамбли с песнями и плясками:
Два крыла да с птичками. Птичка в небо - вжик!
Если ты с яичками, значит ты - мужик!
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Это лишь так - малая часть. За годы упорного труда Малышева забила мемами весь интернет. И сегодня страна её лишилась.
Сначала она выложила сообщение о том, что Первый канал временно приостанавливает показ “Жить здорово!”, а потом - о своём отъезде в США “к детям и внукам”. Ну как сказать помягче… удачи. Честно говоря, никто не расстроился, а в соцсетях Елене Васильевне даже устроили проводы - смешные и нецензурные.
Так что наверное прав был Владимир Вольфович - когда предрекал, что к 2024-му году Америки не будет, а Западная Европа пробьёт дно. Даже если справятся с экономикой и дедом Джо, то этих сбежавших из России персонажей они точно не переживут.
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АНТИФИШКИ
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https://old.fishki.net/4111356-ne-puskaty-obratno-polyzovateli-socsetej-v-shtyki-vosprinjali-otezd-malyshevoj-v-ssha.htmlhttps://old.fishki.net/4111356-ne-puskaty-obratno-polyzovateli-socsetej-v-shtyki-vosprinjali-otezd-malyshevoj-v-ssha.html
А так, программа откровенный шлак, направленный не образования обывателя, а её деградацию. Закрылась? Отлично. Есть ещё много передач, которые не стоит задерживать в эфирной сетке.