Елена Малышева забила на передачу “Жить здорово!” и улетела в США

Елена Малышева - настоящий монстр титан отечественного ТВ. Она вела передачу “Здоровье” на Первом канале с 1997 года, а “Жить здорово!” с 2010-го. Практически Якубович, только без усов.

Сюжеты её передач это просто ураган: Елена Васильевна рассказывала, как правильно сидеть на унитазе, как часто себя удовлетворять и нужно ли вообще это делать, делилась секретами как женщинам не пукать после оргазма и чёрт знает чем ещё. Её главная фишка в том, что всё это Малышева делала на полном серьёзе, хотя периодически добавляла “юморка”, а иногда выпускала настоящие ансамбли с песнями и плясками:

Два крыла да с птичками. Птичка в небо - вжик!

Если ты с яичками, значит ты - мужик!