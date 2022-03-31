FISHKINET
X События на Украине в реальном времени в нашем телеграм канале
добавить
пост
Сообщество Жить в России 5979 постов • 848 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Жить в России 
Елена Малышева забила на передачу “Жить здорово!” и улетела в США

Елена Малышева забила на передачу “Жить здорово!” и улетела в США (2 фото + 1 видео)

Автор:
31 марта 2022 14:43
Сообщество : Жить в России
Метки: США   дети   жить здорово   здоровые   малышева   первый канал   программа   
1024
2
1

Теперь не сможем насладиться сюжетами про обрезание и грамотный поход в туалет.

Елена Малышева - настоящий монстр титан отечественного ТВ. Она вела передачу “Здоровье” на Первом канале с 1997 года, а “Жить здорово!” с 2010-го. Практически Якубович, только без усов.

Сюжеты её передач это просто ураган: Елена Васильевна рассказывала, как правильно сидеть на унитазе, как часто себя удовлетворять и нужно ли вообще это делать, делилась секретами как женщинам не пукать после оргазма и чёрт знает чем ещё. Её главная фишка в том, что всё это Малышева делала на полном серьёзе, хотя периодически добавляла “юморка”, а иногда выпускала настоящие ансамбли с песнями и плясками:

Два крыла да с птичками. Птичка в небо - вжик!

Если ты с яичками, значит ты - мужик!

Это лишь так - малая часть. За годы упорного труда Малышева забила мемами весь интернет. И сегодня страна её лишилась.

Сначала она выложила сообщение о том, что Первый канал временно приостанавливает показ “Жить здорово!”, а потом - о своём отъезде в США “к детям и внукам”. Ну как сказать помягче… удачи. Честно говоря, никто не расстроился, а в соцсетях Елене Васильевне даже устроили проводы - смешные и нецензурные.

Так что наверное прав был Владимир Вольфович - когда предрекал, что к 2024-му году Америки не будет, а Западная Европа пробьёт дно. Даже если справятся с экономикой и дедом Джо, то этих сбежавших из России персонажей они точно не переживут.

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жить в России"
Метки: США   дети   жить здорово   здоровые   малышева   первый канал   программа   
0
19
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
19  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
58k
Парагвайский шпион 2 часа назад
да там весь первый канал расстрелять кх%ям и сжечь. А пока новую программу не нарисуют, АБВГДейку крутить нон-стоп + "Очевидное не вероятное" + "В мире животных" за все годы...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Касьян Пуздой 24 минуты назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
18k
nobody® Полчаса назад
Иной раз в выходной проснусь и включу 1 канал, чтобы бубнил, пока я раскачиваюсь. Умники и умницы? Ладно! Непутёвые заметки? Хорошо! Жить здорово, тьфу блин... Ну теперь-то заживём!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
530
Гиви Полчаса назад
Пусть уё.бывает. Одним злом меньше будет. Первый канал вообще зачистить нужно.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
alex9845 Полчаса назад
А кто ж её сыночков содержать теперь будет?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
818
Motorola Час назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
858
Сид Час назад
Вся "элита" 1 канала сбежала!вот они,предатели,во всей красе. Обратно не пущать!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
20k
uutb Час назад
Ей в России, больше жить не здорово. Вопрос: сколько она спиз..., простите "заработала", что бы теперь жить здорова в пиндосии?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Трям Час назад
Кто еще сегодня этот фейк запостит?
https://old.fishki.net/4111356-ne-puskaty-obratno-polyzovateli-socsetej-v-shtyki-vosprinjali-otezd-malyshevoj-v-ssha.htmlhttps://old.fishki.net/4111356-ne-puskaty-obratno-polyzovateli-socsetej-v-shtyki-vosprinjali-otezd-malyshevoj-v-ssha.html
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
L.Nemo 2 часа назад
Ну как то так..
Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
25k
Юрьевич 2 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Максим 2 часа назад
Казалось бы, а при чем здесь Эйдельштейн.
А так, программа откровенный шлак, направленный не образования обывателя, а её деградацию. Закрылась? Отлично. Есть ещё много передач, которые не стоит задерживать в эфирной сетке.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
Nikita 2 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
27k
Батончик 2 часа назад
Запасная Псаки будет
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
August

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

112352



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Час Икс всё ближе: ситуация о газе за рубли в мемах
0
256
Час Икс всё ближе: ситуация о газе за рубли в мемах
Не по размеру: странные ситуации, которые могли произойти с очень самоуверенными
3
59
Не по размеру: странные ситуации, которые могли произойти с очень самоуверенными
Набирающие популярность в сообществах
Почему детёныши гепардов специально маскируются под Медоедов?
0
2
Почему детёныши гепардов специально маскируются под Медоедов?
Когда таксидермистам становится скучно, другим становится жутко
0
7
Когда таксидермистам становится скучно, другим становится жутко
Брюс Уиллис заканчивает карьеру из-за серьезных проблем со здоровьем
Брюс Уиллис заканчивает карьеру из-за серьезных проблем со здоровьем
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Как работу работать
0
0

Лучшие демотиваторы
Тоже так хочу
0
13

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#история#дтп#картинки#Разное#фотографии#Украина#СССР#сарказм#автомир
#фото#факты#животные#люди#Приколы#подборка#аварии#Еда#шоу бизнес#война
#прикол#интересное#интересно#Ynews#США#в мире#автомобили#комментарии#авто аварии#мир

На что жалуетесь?

Вернуться