Почему Ленин выбрал именно такой псевдоним

А может он его вообще не выбирал? Разбираемся в загадке “второй фамилии” Владимира Ильича.
Есть довольно правдоподобная версия. В начале 20-го века Владимир Ильич собрался в Германию. Подал документы на выезд, но полагал, что их завернут. Что уж говорить, оснований для этого было предостаточно. Он рассказал об этом жене - Надежде Константиновне Крупской и та обратилась к своей подруге, Ольге Лениной. Ольга работала в школе для рабочих, там она и познакомилась с Надеждой.
Семью Лениных возглавлял Николай Егорович - человек старой закалки и сторонник крепостничества. Ходит байка, что как-то раз к нему обратилась крестьянка с просьбой разрешить ей выйти замуж. Николай потащил ей к колодцу и бросил в воду. Через некоторое время девушку вытащили и он грозно спросил: “Ну что, всё ещё хочешь замуж?” Она подтвердила, и только тогда Николай Егорович дал добро.
У Николая Ленина было трое детей: Ольга, Николай и Сергей. Сергей стал математиком, Николай - юристом, а Ольга, как уже упоминали, работала в школе. И когда Крупская рассказала о проблемах мужа и попросила помочь, Ольга обратилась к брату - Сергею. И тот придумал “блестящий” план: украсть паспорт у их отца. К тому времени Николай Егорович был уже совсем плох и со дня на день мог умереть.
Сергей стащил документ, переклеил фотографию, изменил дату рождения, и вручил его чете Ульяновых. Так у Владимира Ильича и появилась “вторая фамилия”. А спустя некоторое время, ему пришло одобрение на выезд, так что беспокоился он зря. Поэтому он спокойно поехал в Германию, но новый паспорт с собой прихватил и уже с ним не расставался. Спустя полгода в журнале “Заря” появилась его статья с подписью Н.Ленин. Чуть погодя он стал подписывать статьи уже как В.И. Ленин.
Ну а “настоящих” Лениных судьба сложилась довольно трагично. Николай Егорович вскоре умер после истории с паспортом, а его дети скончались после революции.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Дошёл до проходной завода "ЗИЛ", и докопался к первому же работяге: "а ты помнишь, кто я такой?!"
"Что-то знакомое... А ну-ка, повернись боком!
О! Точно! Я тебя знаю! Ты же - "железный рубль!"(с)старый советский анекдот "брежневских" времён
Племянница Владимира Ильича, дочь его родного брата Дмитрия Ольга Ульянова писала так: «Я имею основание предполагать, что этот псевдоним происходит от названия реки Лена. Владимир Ильич не взял псевдоним Волгин, так как он достаточно был истрепан, в частности, его использовал, как известно, Плеханов.
Псевдонимов у Ленина было много - С. Тулин, В. Ильин, В. И-ин, Фрей, Рихтер, Мейер...
Точно, и в землю закопал и надпись написал))))
Он подписывался Ульянов, а она приписывала - Ленин! И руки прочь, моё!
- не, я уже ленин..