Почему Ленин выбрал именно такой псевдоним

Сергей стащил документ, переклеил фотографию, изменил дату рождения, и вручил его чете Ульяновых. Так у Владимира Ильича и появилась “вторая фамилия”. А спустя некоторое время, ему пришло одобрение на выезд, так что беспокоился он зря. Поэтому он спокойно поехал в Германию, но новый паспорт с собой прихватил и уже с ним не расставался. Спустя полгода в журнале “Заря” появилась его статья с подписью Н.Ленин. Чуть погодя он стал подписывать статьи уже как В.И. Ленин.