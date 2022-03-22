10 странных явлений, над которыми ломает голову современная наука

Дождь — это здорово. Однако, что вы скажете, если вместо приятных, тёплых капель на вас польётся жидкость, которая невероятно напоминает кровь? Нет, это не шутка и не сценарий фильма ужасов.

Кровавый дождь — необычное явление, окутанное мистификациями. Многие жители планеты считают его предвестником конца света. Науке неоднократно удавалось объяснить происхождение цветной жидкости.

Летом 2001 года в индийском штате Керала несколько раз выпадали дожди ярко-красного цвета. Учёные провели ряд исследований, так как они были уверены, что воду окрасили песок или водоросли. Однако предположение не подтвердилось.

Исследователи рассмотрели клетки странного дождя под микроскопом и обнаружили, что в составе содержатся биологические частицы, состоящие из углерода, кислорода, натрия и железа, которые являются компонентами живых клеток. Однако разобраться в механизме их накопления в облаках не удалось.





Океанские чёрные дыры