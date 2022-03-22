10 странных явлений, над которыми ломает голову современная наука

Некоторые природные явления настолько загадочны и необъяснимы, что даже многолетние исследования не смогли приблизить учёных хотя бы немного к разгадке их происхождения. Мы решили рассмотреть самые интересные из них.
Наука заняла важное место в жизни каждого из нас. Она помогает найти ответы на самые каверзные вопросы, которые подкидывает человечеству мироздание. Но, к сожалению, не всегда научный подход способен разобраться со всем, что происходит вокруг.
Кровавый дождь
Дождь — это здорово. Однако, что вы скажете, если вместо приятных, тёплых капель на вас польётся жидкость, которая невероятно напоминает кровь? Нет, это не шутка и не сценарий фильма ужасов.
Кровавый дождь — необычное явление, окутанное мистификациями. Многие жители планеты считают его предвестником конца света. Науке неоднократно удавалось объяснить происхождение цветной жидкости.
Летом 2001 года в индийском штате Керала несколько раз выпадали дожди ярко-красного цвета. Учёные провели ряд исследований, так как они были уверены, что воду окрасили песок или водоросли. Однако предположение не подтвердилось.
Исследователи рассмотрели клетки странного дождя под микроскопом и обнаружили, что в составе содержатся биологические частицы, состоящие из углерода, кислорода, натрия и железа, которые являются компонентами живых клеток. Однако разобраться в механизме их накопления в облаках не удалось.
Океанские чёрные дыры
В море учёным удалось обнаружить то, что повергло в шок всё научное сообщество. В Атлантическом океане были найдены аналоги чёрных дыр. Габариты объектов превышают размеры крупного городов. На сегодняшний день исследователи смогли зафиксировать семь странных водоворотов.
Чем же именно океанский вихрь напоминает чёрную дыру? Чёрная дыра имеет невероятную гравитационную скорость, за счёт чего даже свет не может покинуть её пределы. Океанские дыры функционируют по тому же принципу. Они настолько плотно окружены круговыми водными путями, что ничего не может вырваться, попадая в их пределы. Это касается морских обитателей и даже воды.
Исследователи уверены, что наблюдение за океанскими дырами позволит лучше разобраться с процессами, происходящими в космосе. Также получилось выяснить, что вихри играют важную роль в поддержании теплового баланса всей планеты и позволяют избавляться от мёртвых водорослей, различного мусора.
Деревня близнецов
Кодинхи — деревня в Индии, в которой рождается рекордное количество близнецов. В чём причина такой аномалии, ученые разобраться не могут. Исследователи изучали состав местной пищи, воды и даже лекарств, но не обнаружили ничего подозрительного. Жители деревни ведут обычный образ жизни. В населённом пункте насчитывается около 2000 тысяч жителей, 500 из которых близнецы. И эта цифра постоянно растёт.
Любопытно, что мужчины и женщины, которые даже меняли место жительства, всё равно рано или поздно становились родителями близнецов. Учёные выдвигают различные теории происхождения этого феномена, но никто из них к разгадке тайны пока не приблизился.
Блуждающие огни
Блуждающие или бесовские огни всегда представляли особый интерес для науки. Явление относится к категории крайне редких, что является серьёзным препятствием для проведения исследований. Поэтому точных данных, цифр и показателей учёные предоставить пока не могут.
Блуждающие огни — это небольшие сгустки света, имеющие красный, синий или зелёный оттенок. Очевидцы встречают их на болотах, озерах или кладбищах. Некоторые уверены, что перед ними возникают души умерших, которые не нашли упокоения, скарбники, желающие показать зарытые сокровище, а также различная нежить.
Однако у научного мира на этот счёт есть собственное мнение. Исследователи предполагают, что таинственное свечение возникает из-за самовозгорания газа, который образуется при разложении органических веществ. Также они полностью не отметают теорию о биолюминесценции и преломлении света.
Вечная грозовая туча Гектор
Ничего не вечно в этом мире за исключением грозовой тучи по имени Гектор. За необычным явлением ученые наблюдают уже долгие годы, не переставая удивляться его стабильности.
Гектор — облако, которое регулярно образовывается над островами Тиви, которые находятся у северных берегов Австралии. Согласно легенде, своё имя облако получило от пилотов, которые во времена Второй мировой войны использовали его в качестве ориентира.
Гектор появляется над островами ежедневно с сентября по декабрь, а потом с февраля по март. Учёные продолжают исследовать шторм. Они предполагают, что причина регулярности образования облака кроется в расположении и форме островов, над которыми он возникает.
Гул Земли
Гул Земли — звуковая аномалия, которую неоднократно удавалось фиксировать в разных точках планеты. В отличии от других подобных явлений его отлично улавливает аппаратура и человеческий слух.
Первые случаи появления странного гула фиксировались ещё в 19 веке. Начиная с 1970 года, учёные заинтересовались этим вопросом более активно, так как жители британского города Бристоль начали массово жаловаться на низкочастотный гул неизвестного происхождения. Позже подобная аномалия появилась в странах Европы и США.
Вторая волна пришлась на середину 90-х годов. Явление фиксировалось во многих городах. Жители описывали его, как жужжание или гудение. Часть случаев исследователи смогли объяснить и обнаружить источник звука. Как правило, виной всему были радиоборудование, радионавигационная система, инфразвуковые шумы, способные распространяться на большие расстояние. Другие таинственные эпизоды пока остаются без разгадки.
В 2016 году таинственный гул Земли был зафиксирован почти по всему миру.
Ведьмины круги
В пустыне Намиб можно наблюдать загадочное явление, получившее название «ведьмины круги». Миллионы круглых проплешин заняли площадь протяжённостью 2,5 километров. Образования выглядят как соты, их диаметр составляет от 2 до 15 метров. Вокруг кругов растет небольшое количество сухой, зелёной травы, в центре — любая растительность отсутствует.
Местные жители уверены, что следы являются признаком присутствия богов. Учёных, конечно, такое объяснение не устроило, и они выдвинули ряд теорий. Они были уверены, что появление кругов могло вызвать заражение радиацией или внезапное нашествие термитов. Однако ни одна из теорий не подтвердилась.
Глаз Сахары
В Западной Сахаре располагается загадочный объект, имеющий диаметр около 50 километров. Око земли или глаз Сахары — геологическое образование, представляющее собой серию концентрических колец, состоящих из осадочных пород и песчаника, которые и придают объекту столь необычный цвет.
Пытаясь разобраться в происхождении глаза Сахары, учёные выяснили, что он невероятно древний. Самому старому кольцу – 0,5-0,6 милиардов лет. Раньше исследователи были уверены, что странная структура образовалась вследствие падения метеорита. Однако они не нашли следы ударного взаимодействия. Также выдвигалась гипотеза и об извержении вулкана, которая тоже не подтвердилась. Учёные предполагают, что структура геологического образования появилась вследствие эрозии при поднятии земной коры.
Огромные размеры кольцевой структуры позволяют видеть её даже из космоса.
Озеро Хиллер
Необычное розовое озеро Хиллер находится на юго-западе Австралии. Его цвет настолько яркий, что он почти всегда ассоциируется у туристов с жевательной резинкой или пудингом. В мире насчитывается несколько озёр с подобным оттенком воды. В их случае учёным удалось установить точную причину появления аномалии. Виной всему оказалась микроскопическая водоросль — Дуналиелла солоноводная. В озере Хиллер такая водоросль тоже имелась, но исследователи всё равно не могли объяснить, от чего именно зависит цветовая насыщенность воды.
Предполагают, что равномерный, розовый цвет воде придают несколько разновидностей водорослей и минералы.
Кипящая река
Шанай-Тимпишка — приток Амазонки. Это небольшая река, находящаяся в заповеднике Маянтуяку. Температура её вод достигает 45-100 градусов °C, что с легкостью позволяет вызывать ожоги третьей степени в течение нескольких секунд. В Амазонке есть множество горячих источников — их регулярно посещают туристы. Однако ни один из них не сравнится с кипящей рекой Шанай-Тимпишка.
Долгое время исследованием объекта никто не занимался. Учёные не верили в существование реки, способной заживо сварить животных, свалившихся в неё по невнимательности. Они были уверены, что для подогрева даже небольшого водного потока необходимо невероятное количество геотермального тепла.
Изучением реки занялись только в 2011 году. Точную причину кипения воды установить не удалось, так как поблизости отсутствуют термальные источники и действующие вулканы. Учёные остановились на версии, согласно которой существуют некие очаги магмы, которые находятся настолько глубоко, что их попросту не удаётся обнаружить.
Источник:
АНТИФИШКИ
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