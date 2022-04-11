Все тлен: 20 фото, которые втянуть вас в грусть, от осознания, что ничто не вечно под луной

Немного фактов - Коррозия – это окисление железа или его сплавов. Так как слово «ржавчина» обозначает результат окисления сплавов железа, а не сам процесс, правильно говорить: «очистка металла от ржавчины» и «защита металла от коррозии», а не наоборот. . Коррозия ежегодно уничтожает более 10% выплавляемого железа.