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Все тлен: 20 фото, которые втянуть вас в грусть, от осознания, что ничто не вечно под луной

Все тлен: 20 фото, которые втянуть вас в грусть, от осознания, что ничто не вечно под луной (20 фото)

Автор:
11 апреля 2022 22:25
Сообщество : ФотоМир
Метки: красота   ржавчина   старые   тлен   фото   фотомир   
2507
20

Все пропадает в этом мире, ничего не остается после нас. И ржавчина, эта штука. которая уничтожает все гораздо быстрее, чем вы думаете.

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Немного фактов - Коррозия – это окисление железа или его сплавов. Так как слово «ржавчина» обозначает результат окисления сплавов железа, а не сам процесс, правильно говорить: «очистка металла от ржавчины» и «защита металла от коррозии», а не наоборот. . Коррозия ежегодно уничтожает более 10% выплавляемого железа.
Самым «чистым» природным железом считается метеоритное. Но из-за своей редкости оно применяется только для научных исследований, изготовления ювелирных изделий и бижутерии.
Металл может разрушаться и без воды под воздействием агрессивных газов. Этот процесс называется «газовая коррозия»
Сущность любого антикоррозионного покрытия – изоляция металла от воздействия внешней среды
Для защиты корпусов морских судов используют цинковые болванки, называемые «протекторами». Их приваривают на корпус судна, где они коррозируют вместо железа. По мере износа болванки меняют. На корпусах пресноводных судов используют магниевые протекторы.
Суммарный мировой ущерб от коррозии более 5 триллионов долларов ежегодно.
Соляная кислота с ингибиторами растительного происхождения растворяет ржавчину, не затрагивая металл. Благодаря этому свойству, во время Великой Отечественной войны, было восстановлено много ржавого оружия, собранного на местах боёв.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: красота   ржавчина   старые   тлен   фото   фотомир   
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6  комментариев
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5k
Allmaster Час назад
Пойду себе на кузов авто цинковых стаканчиков от батареек приварю, поможет? :))
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2k
Dorell 18 минут назад
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318
viktor-chikalev 20 минут назад
Танк похож на Т-10, он же ИС-3, он ж ИС-8
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19k
Очевидное-Невероятное 41 минуту назад
Природа забирает у людей, то что люди забрали у природы...
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18k
homerchik 45 минут назад
блин, так и видится...
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Millefeuille

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