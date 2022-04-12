Немецкий писатель Иоганн Зан также писал о камере-обскуре, волшебном фонаре и линзах в 1685 году. И он предложил первую портативную зеркальную камеру. Французский изобретатель Жозеф Нисефор Ньепс в настоящее время широко известен как изобретатель современной фотографии. Он сделал первую фотографию в 1816 году на бумаге, покрытой хлоридом серебра. Хотя этой фотографии больше не существует, есть документальное подтверждение о ней. Ньепс также сделал первую сохранившуюся фотографию 1827 года, которая сейчас находится в коллекции Техасского университета в Остине.
В наши дни, благодаря умным гаджетам, почти у каждого есть при себе фотокамера в любой момент. И есть бесконечные возможности запечатлеть что угодно из любой точки. Камеры дрона позволяют делать потрясающие снимки с воздуха в высоком качестве, что раньше было возможно только с вертолёта. Использование камер позволяет нам запечатлеть моменты нашей жизни.
Чтобы отметить удивительную историю этого изобретения, мы собрали коллекцию "первых кадров" из истории фотографии.
1. Первая в мире фотография, сделанная Жозефом Нисефором Ньепсом, 1826 г.
2. Первое в истории фотографическое портретное изображение человека, 1839 г.
3. Первая в истории фотография пожилого человека, 1840 г.
4. Первая фотография женщины, 1839 г.
5. Первая фотография, на которой запечатлены люди на улице, 1838 г.
6. Первая сфотографированная улыбка, 1853 г.
7. Первая фальшивая фотография, 1840 г.
8. Первая фотография Нью-Йорка, 1848 г.
9. Первая фотография Луны, 1840 г.
10. Первая фотография средней школы, 1839 г.
11. Первая фотография войны, 1870 г.
12. Первая фотография Солнца, 1845 г.
13. Первая фотография торнадо, 1884 г.
14. Первая фотография молнии, 1882 г.
15. Первая аэрофотосъемка, 1848 г.
16. Первая новостная фотография, 1847 г.
17. Первая фотография Барселоны, 1839 г.
18. Первая фотография объекта, 1840 г.
19. Первая фотография президента, 1843 г.
20. Первая цветная фотография
21. Первая цветная пейзажная фотография, 1877 г.
22. Первая фотография, сделанная скрытой шпионской камерой, 1890-е годы
23. Первая негативная фотография, 1835 г.
24. Первая самая большая фотокамера, запечатлевшая очень красивый поезд, 1899-1900 гг.
25. Первая фотография солнечного затмения, 1851 г.
26. Фотография первой фатальной авиакатастрофы, 1908 г.
27. Первая фотография из космоса, 1946 г.
28. Первая фотография древней достопримечательности, 1880 г.
30. Первая фотография заключенного
31. Первое цветное подводное фото, 1926 г.
32. Первая фотография Земли, сделанная с Луны, 1966 г.
33. Первая фотография животных, сделанная ночью энтузиастом дикой природы Джорджем Ширасом, ок. 1906 г.
34. Первая фотография с Марса, 1976 г.
35. Фотография первого запуска на мысе Канаверал, 1950 г.
36. Это первая известная фотография сёрфера, сделанная в 1890 году
37. Фотография первой свиньи в воздухе, 1909 год. Свинья справа
38. Самая ранняя известная фотография Белого дома, 1846 г.
39. Первая фотография, сделанная с помощью первой коммерческой камеры Kodak 1890-х годов
40. Первая фотография наводнения, сделанная в Париже в 1856 г.
42. Первое цифровое фото, 1957 г.
43. Первая фотография индейского лагеря
45. Первая скоростная фотосессия, 1878 г.
46. Первая фотография, загруженная в Интернет, 1992 г.
47. Первая фотография, сделанная с помощью камеры мобильного телефона, 1997 г.
48. Первое фото в Instagram*, 2010 г.
* соцсеть признана экстремистской в РФ.
49. Первое фото внутри солнечной короны, 2018 г.
50. Первая фотография чёрной дыры, 2019 г.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Его автор- француз Феликс Жаке Антуан Мулен. В 1849 году Мулен открыл фотостудию на Монмартре в Париже и начал выпускать дагерротипы молодых девушек. В 1851 году работа Мулина была конфискована, а сам он был приговорен к одному месяцу тюремного заключения за "непристойный" характер произведений.
Шовинисты западенские. Фото глиняной посуды - важное историческое фото для них.
Наверное специально "забыли":
Фото первого человека, слетавшего в космос (фото первой свиньи им важнее???)
Первый фотоснимок из космоса, сделанный человеком.
Первые фото с Венеры.
Первое фото обратной стороны Луны.
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Так в чем же разница между камерой-обскурой и камерой-обскурой?
Перевод несколько корявый (и у остальных постов)
И да, без первой фотографии котиков пост не считается!
https://dphotoworld.net/publ/photomuseum/pervaja_v_mire_fotografija_kota/7-1-0-491#:~:text=Изображение, которое вы видите, считают,в 1884-м издал отдельный фотоальбомhttps://dphotoworld.net/publ/photomuseum/pervaja_v_mire_fotografija_kota/7-1-0-491#:~:text=Изображение, которое вы видите, считают,в 1884-м издал отдельный фотоальбом