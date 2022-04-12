Термин фотография был придуман в начале 19 века; однако концепция фотоаппарата восходит к древним грекам и китайцам. Китайский философ Мози был первым, кто описал принцип камеры-обскура. Это естественное оптическое явление, когда изображение с одной стороны экрана или стены проецируется через отверстие на поверхность, противоположную отверстию. В конце 17 века аналогичная технология, называемая камерой-обскурой, использовалась для проецирования рисунков. Единственная разница между камерой-обскурой и камерой-обскурой заключается в том, что камера-обскура использует линзу, а камера-обскура имеет открытое отверстие.



Немецкий писатель Иоганн Зан также писал о камере-обскуре, волшебном фонаре и линзах в 1685 году. И он предложил первую портативную зеркальную камеру. Французский изобретатель Жозеф Нисефор Ньепс в настоящее время широко известен как изобретатель современной фотографии. Он сделал первую фотографию в 1816 году на бумаге, покрытой хлоридом серебра. Хотя этой фотографии больше не существует, есть документальное подтверждение о ней. Ньепс также сделал первую сохранившуюся фотографию 1827 года, которая сейчас находится в коллекции Техасского университета в Остине.



В наши дни, благодаря умным гаджетам, почти у каждого есть при себе фотокамера в любой момент. И есть бесконечные возможности запечатлеть что угодно из любой точки. Камеры дрона позволяют делать потрясающие снимки с воздуха в высоком качестве, что раньше было возможно только с вертолёта. Использование камер позволяет нам запечатлеть моменты нашей жизни.



Чтобы отметить удивительную историю этого изобретения, мы собрали коллекцию "первых кадров" из истории фотографии.