20 увлекательных фотографий и историй о Диком Западе

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Предлагаем посмотреть коллекцию снимков, связанных с одним из самых интересных периодов в истории США - освоением западных территорий. Эти фотографии, на которые запечатлены очень разные люди, от хладнокровных убийц до мирных поселенцев, дают некоторое представление о давно минувших временах.
1. Сет Кинман - маунтинмен с прекрасными охотничьими навыками. Сидит в кресле, которое он сделал для президента Эндрю Джонсона. 1865 год, Калифорния
Маунтинмены (люди гор) - охотники, первопроходцы и торговцы пушниной на Диком Западе США в начале 19 века, в районе Скалистых гор.
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3. Харриет, Элизабет, Люси и Рут Крисман рядом со своим домом из дерна в округе Кастер, Небраска, 1886 год
4. Дедвуд, Южная Дакота, 1877 год
Городок Дедвуд был назван ранними поселенцами в честь мертвых деревьев, найденных в его ущелье. Расцвет города пришелся на 1876–1879 годы, когда здесь были обнаружены месторождения золота, что привело к золотой лихорадке Блэк-Хиллз.
5. Флагстафф, Аризона, 1883 год
Город назван в честь флагштока из жёлтой сосны, сделанного группой поселенцев из Бостона для празднования Столетней годовщины Соединённых Штатов 4 июля 1876 года.
6. Герои Дикого Запада: Дикий Билл (слева), Техас Джек (стоит) и Буффало Билл (справа), сентябрь 1873 года
7. Джеймс Браун Миллер (он же Убийца Джима и Киллер Миллер) - наемный убийца с Запада. Опытный стрелок, служивший одновременно и полицейским, и преступником. 1887 год, Техас
Сообщается, что в ходе перестрелок он убил 12 человек. Некоторые называли Миллера псевдонимом "Дьякон Джим", потому что он регулярно посещал методистскую церковь, не курил и не пил. Он был линчеван в Аде, штат Оклахома, в 1909 году вместе с тремя другими мужчинами толпой жителей, недовольных тем, что он убил бывшего заместителя маршала США.
8. Лесорубы компании Crow’s Nest Pass Lumber Co. на бревенчатом заторе в Булл-Ривер. Британская Колумбия. ок. 1910-1914, Южная Канада
9. Джейн Кэнэри (Бедовая Джейн) и ковбой Тедди Блю Эбботт, поменявшись шляпами, пьют в салуне в Гилт Эдж, штат Монтана. 1887 год
Бедовая Джейн была профессиональным скаутом и печально известной любительницей виски. Она продала свою дочь в бордель, чтобы оплатить счет в баре. Еще она никогда не мылась и пахла как опустившийся бродяга. Известна также своим близким знакомством с Диким Биллом и участием в Индейских войнах с коренными жителями.
11. Группа мужчин на главной улице Баркервилля - золотой эскорт, сопровождающий добытое золото во время его транспортировки. Баркервиль, колония Британской Колумбии. 1865 год, Южная Канада
13. В 1800-х годах проституция была разрешена в Аризоне и многих других штатах. Штат Аризона получал прибыль от борделей за счет лицензирования, налогов и штрафов
16. Билли Кид (в цилиндре) и члены банды "регуляторов": Фред Уэйт, Генри Браун и Дик Брюэр, 1877 годью-Мексико
Источник: — переведено специально для fishki.net
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