20 увлекательных фотографий и историй о Диком Западе

Сообщается, что в ходе перестрелок он убил 12 человек. Некоторые называли Миллера псевдонимом "Дьякон Джим", потому что он регулярно посещал методистскую церковь, не курил и не пил. Он был линчеван в Аде, штат Оклахома, в 1909 году вместе с тремя другими мужчинами толпой жителей, недовольных тем, что он убил бывшего заместителя маршала США.