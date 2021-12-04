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20 увлекательных фотографий и историй о Диком Западе

20 увлекательных фотографий и историй о Диком Западе (21 фото)

Автор:
04 декабря 2021 14:54
Сообщество : Исторические факты
Метки: Исторические факты   в копилку эрудита   дикий запад   запад   интересные факты   история США   хочу все знать   
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Предлагаем посмотреть коллекцию снимков, связанных с одним из самых интересных периодов в истории США - освоением западных территорий. Эти фотографии, на которые запечатлены очень разные люди, от хладнокровных убийц до мирных поселенцев, дают некоторое представление о давно минувших временах.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Исторические факты   в копилку эрудита   дикий запад   запад   интересные факты   история США   хочу все знать   
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