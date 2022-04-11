Непростая кровать: сакральный смысл меблировки тёмного Средневековья

В замке в качестве спальни служил зал. Здесь пировали, принимали гостей. А потом и спали. Хозяевам нередко приходилось делить свою кровать с отпрысками, а порой и с важными гостями.

Рядовые работники типа конюхов, подмастерьев или поломоек ночевали, что называется, прямо на производстве: разворачивали в конюшне, мастерской или каморке при кухне тюфяк, набитый конским волом, и спали. Обычным явлением был общий зал с тюфяками и на постоялых дворах.