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Непростая кровать: сакральный смысл меблировки тёмного Средневековья

Непростая кровать: сакральный смысл меблировки тёмного Средневековья (6 фото)

Автор:
11 апреля 2022 10:39
Сообщество : Исторические факты
Метки: благостояние   быт   история   кровать   ложе   обустройство   средневековье   
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Уильям Шекспир в своё время слыл человеком весьма состоятельным. Поэтому мог позволить себе сделать роскошный подарок жене и дочери – завещал им по кровати. Которая в ту эпоху считалась настоящим предметом роскоши.

Что там кровать, даже банальные постельные принадлежности и подушки, которые сейчас кажутся такой незаметной составляющей жизни, могли себе позволить далеко не все.


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То же самое относится и к спальне как отдельному помещению, где могли уединиться хотя бы супруги. Только самые состоятельные граждане могли позволить себе такую роскошь – кровать с балдахином. А короли, отправляясь в поездку, тащили её с собой: ведь неизвестно, в каких условиях при прибытии пришлось бы спать монарху, привыкшему к комфорту.


Рядовые граждане довольствовались тюфяком, набитым соломой, на полу, и укрывались собственным плащом. Помещение обычно обогревалось жаровней, которая буквально являла собой сердце дома и средоточие жизни. Хозяева и прислуга зачастую спали все вместе в одном помещении. Не только из-за тепла и отсутствия места, но и из соображений безопасности, ведь Средневековье было временем суровым, и поживиться чужим добром, попутно избавив его владельцев от необходимости жить дальше, находилось немало желающих.


В замке в качестве спальни служил зал. Здесь пировали, принимали гостей. А потом и спали. Хозяевам нередко приходилось делить свою кровать с отпрысками, а порой и с важными гостями.

Рядовые работники типа конюхов, подмастерьев или поломоек ночевали, что называется, прямо на производстве: разворачивали в конюшне, мастерской или  каморке при кухне тюфяк, набитый конским волом, и спали. Обычным явлением был общий зал с тюфяками и на постоялых дворах.


В небогатых семьях укладывались спать в соответствии с практическими соображениями: подросшие дочери у стены, затем родители и сыновья с краю. Так девиц берегли от соблазнов в виде нежданных мужчин и последствий тесного с ними общения.

Картина мира начала меняться во время правления Елизаветы I. У представителей среднего класса появилась возможность зарабатывать и тратить деньги. Путешествия и торговля привели  к появлению в быту новых вещей для удобства и комфорта. Дома стали обустраивать по-другому, выделяя отдельные пространства для сна, быта, приёма гостей.


Отныне хозяевам не нужно было более делить постель с гостями и спать в одной комнате с прислугой. Но разделение сохранялось ещё долго: состоятельные граждане обзаводились собственными резными кроватями, выделяя для детей ложа попроще. А слуги так и продолжали пользоваться тюфяками.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: благостояние   быт   история   кровать   ложе   обустройство   средневековье   
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23k
Сибиряк 2 часа назад
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5k
Mowgley Час назад
В те времена и с МРТ непросто было

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2k
Nigilist 2 часа назад
Конский вол - что за зверь такой?
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6
Anton_a Nigilist Полчаса назад
Конским волосом. Описался человек.
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24k
Ваня 2 часа назад
а как на руси с этим дело обстояло?..
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