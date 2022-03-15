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При соблюдении каких условий брак в эпоху Средневековья считался законным?

При соблюдении каких условий брак в эпоху Средневековья считался законным? (6 фото)

Автор:
15 марта 2022 13:56
Сообщество : Исторические факты
Метки: Союз   Церковь   брак   история   подтверждение   приданое   средневековье   
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Парадоксально, но факт: люди, жившие в Средние века, даже при, казалось бы, соблюдении всех тогдашних норм и правил не всегда могли подтвердить, что состоят в законном браке.

Имели место и случаи, когда одна из сторон брачного союза была в этом уверена, а вторая в силу каких-то своих интересов аккуратно с темы съезжала: дескать, вы всё не так поняли.


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Главная сложность заключалась в том, что на разных территориях одной и той же страны существовали нюансы и особенности, связанные с заключением брака. Порой упрощённые до того, чтобы принести брачные клятвы вслух при свидетелях. И всё, готово.


С учётом такой примитивной системы той же Англии суды не успевали разбирать прошения о расторжении брака. Власть имущим такое положение дел надоело, и с проблемой решила разобраться церковь, раз и навсегда расставив все точки и приведя институт брака к единообразию.


Разработанный свод правил распространился по всей Европе и отчасти действует и по сей день. Итак, решили пожениться? До этого надо урегулировать целый ряд вопросов:


1.     Деньги любят счёт. Предварительно между семьями будущих супругов должны быть урегулированы все финансовые моменты: приданое, наследство, выделение доли для пережившего супруга и т.д. Желательно в письменной форме.

2.     Обручение. Его факт тоже закреплялся на бумаге.

3.     Троекратное уведомление. Намерение заключить брак объявлял священник в церкви во время воскресной службы. Поскольку действовало правило трёх, то с первого объявления до непосредственно бракосочетания проходило минимум три недели. При желании – наличии денег и связей процесс можно было и ускорить. Сам смысл троекратного оповещения был в выявлении тех самых пресловутых «знающих причины невозможности заключения брака».

4.     Обязательное подтверждение церкви. Перед тем, как переступить порог святой обители, жених подтверждал факт получения приданого и передавал будущей супруге кольцо и кошелек с деньгами. Затем пара заходила в церковь, произносила клятвы и благословлялась священником.

5.     Незаконнорождённые. Для Средневековья дети, рожденные вне брака, несмотря на святость традиций, были обычным явлением. Где-то они уравнивались в правах с законными, где-то могли наследовать имущество отца только если он сам того захочет. То есть унифицированного порядка в этом вопросе не было. Присутствующие на церемонии бракосочетания дети признавались законнорождёнными. К слову, подобный прецедент имелся в российской истории: дочери императора Петра I и Екатерины – Анна и Елизавета были рождены ещё до свадьбы родителей. Положение девочек было узаконено после венчания отца и матери.

6.     Ели-пили. Застолье – обязательное условие состоявшейся свадьбы. Причём закреплённое на законодательном  уровне. Что логично, ведь половина селения, гулявшего на свадьбе, уж точно выступила бы с подтверждением факта брака, случись такая необходимость.

7.     Двери закрываются. Интимная сторона вопроса хоть и оставалась за дверью спальни, но консумация брачного союза требовала подтверждения. Отсюда такие вытекающие ритуалы как торжественные проводы молодых в опочивальню, поддержка старших родственников, вывешивание простыни и т.д.


Как вы считаете, так ли важен институт брака в современном обществе? Или его значимость слишком переоценена, и он постепенно себя изживает?

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Союз   Церковь   брак   история   подтверждение   приданое   средневековье   
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5  комментариев
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4k
Vasiliy 57 минут назад
Учитывая как сейчас активно всякими либерально-педерастическими силами разваливается традиционная семья, важен! Очень важен!
Описанная в посте традиция может не настолько уже нужна в силу цифрового документооборота, но семья как ячейка общества остается основой этого самого общества и по сей день.
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60k
Андрей 4 минуты назад
Смысл вступления в брак имеется в связи с тем, что вступившие в брак мужчина и женщина становятся обладетелями прав и обязанностей согласно закона, в то время как не вступившие в брак таковыми не обладают.
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5k
Mowgley 2 часа назад
"Как вы считаете, так ли важен институт брака в современном обществе?"
-------
Хм.. Для начала, а как считает сам автор, инициировавший эту тему?
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234
eutace Mowgley Час назад
институт брака умирает, так как смысл объединения людей в семью утрачен - для женщины больше не нужна защита, а мужчина сам способен вести домашнее хозяйство
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