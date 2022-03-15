При соблюдении каких условий брак в эпоху Средневековья считался законным?

1. Деньги любят счёт. Предварительно между семьями будущих супругов должны быть урегулированы все финансовые моменты: приданое, наследство, выделение доли для пережившего супруга и т.д. Желательно в письменной форме.

2. Обручение. Его факт тоже закреплялся на бумаге.

3. Троекратное уведомление. Намерение заключить брак объявлял священник в церкви во время воскресной службы. Поскольку действовало правило трёх, то с первого объявления до непосредственно бракосочетания проходило минимум три недели. При желании – наличии денег и связей процесс можно было и ускорить. Сам смысл троекратного оповещения был в выявлении тех самых пресловутых «знающих причины невозможности заключения брака».

4. Обязательное подтверждение церкви. Перед тем, как переступить порог святой обители, жених подтверждал факт получения приданого и передавал будущей супруге кольцо и кошелек с деньгами. Затем пара заходила в церковь, произносила клятвы и благословлялась священником.

5. Незаконнорождённые. Для Средневековья дети, рожденные вне брака, несмотря на святость традиций, были обычным явлением. Где-то они уравнивались в правах с законными, где-то могли наследовать имущество отца только если он сам того захочет. То есть унифицированного порядка в этом вопросе не было. Присутствующие на церемонии бракосочетания дети признавались законнорождёнными. К слову, подобный прецедент имелся в российской истории: дочери императора Петра I и Екатерины – Анна и Елизавета были рождены ещё до свадьбы родителей. Положение девочек было узаконено после венчания отца и матери.

6. Ели-пили. Застолье – обязательное условие состоявшейся свадьбы. Причём закреплённое на законодательном уровне. Что логично, ведь половина селения, гулявшего на свадьбе, уж точно выступила бы с подтверждением факта брака, случись такая необходимость.

7. Двери закрываются. Интимная сторона вопроса хоть и оставалась за дверью спальни, но консумация брачного союза требовала подтверждения. Отсюда такие вытекающие ритуалы как торжественные проводы молодых в опочивальню, поддержка старших родственников, вывешивание простыни и т.д.