17 громадин, чей размер можно оценить только в сравнении

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Всем известно, что лучший способ понять масштаб или размер чего-либо - это сравнение. В этом посте вы увидите впечатляющие и интересные контрасты.
Большой мальчик
Аргентинозавр один из самых крупных динозавров, когда-либо живших в Южной Америке и в мире, обитал в меловом периоде 97-94 млн л.н.
Голиаф тарантул
Источник:
АНТИФИШКИ
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