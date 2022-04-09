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17 громадин, чей размер можно оценить только в сравнении

17 громадин, чей размер можно оценить только в сравнении (16 фото + 2 видео)

Автор:
09 апреля 2022 22:20
Сообщество : ФотоМир
Метки: Громадины   Интересные   впечатляющие   контрасты   масштаб   размер   сравнение   
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Всем известно, что лучший способ понять масштаб или размер чего-либо - это сравнение. В этом посте вы увидите впечатляющие и интересные контрасты.

Источник:

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Метки: Громадины   Интересные   впечатляющие   контрасты   масштаб   размер   сравнение   
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homerchik 47 минут назад
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VL Полчаса назад
"Кузнецов" крейсер.
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