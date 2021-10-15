Вытащите меня немедленно!

Что такое зеленая энергетика и какие у нее перспективы

Вот как выглядит самая ленивая собака в мире!

Кот - обувной вор

Коты нашли кошачью мяту - и понеслось!

Собаки тоже не в восторге от младших братьев и сестер!

Зверье в медицинских воротниках: не грустно, а смешно!