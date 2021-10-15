Вытащите меня немедленно!

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Домашние любимцы - как малые дети: сначала хулиганят, а потом неожиданно обнаруживают себя в затруднительном положении и громко требуют, чтобы их спасали. А мы что? Спасаем, конечно, - как не помочь таким забавным нашим братьям меньшим?
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"Услышала из кухни крики, как будто кого-то убивают. Прибежала и увидела, что козленок застрял в мусорном баке"
"Никак не мог найти собаку, хотел уже идти на поиски. Оказалось, она вкопала тоннель под беседкой и застряла там"
"Мэдди заперла себя в подвале и была слишком смущена, чтобы лаять. Мы заметили ее случайно"
"Поставили дверь, чтобы ребенок случайно не вышел из дома, но забыли о собаке. К счастью, никто не пострадал. Только кое-кто смутился"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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