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Вытащите меня немедленно!

Вытащите меня немедленно! (36 фото)

Автор:
15 октября 2021 08:30
Сообщество : Животные
Метки: домашние животные   домашние любимцы   животные   забавно   застрял   затруднения   на помощь!   смешно   
782
36
Домашние любимцы - как малые дети: сначала хулиганят, а потом неожиданно обнаруживают себя в затруднительном положении и громко требуют, чтобы их спасали. А мы что? Спасаем, конечно, - как не помочь таким забавным нашим братьям меньшим?
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: домашние животные   домашние любимцы   животные   забавно   застрял   затруднения   на помощь!   смешно   
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211k
Барон Мюнхгаузен. 16 минут назад
Картинки прикольные, но были вчера...

https://old.fishki.net/3974740-zabavnye-zhivotnye-kotorye-pochemu-to-zastrjali-i-nuzhdalisy-v-nemedlennoj-pomowi.htmlhttps://old.fishki.net/3974740-zabavnye-zhivotnye-kotorye-pochemu-to-zastrjali-i-nuzhdalisy-v-nemedlennoj-pomowi.html
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5k
Apok 16 минут назад
Не поссум, а опоссум
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Белая Муха

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