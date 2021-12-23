И чтоб никто не догадался

Автор:
23 декабря 2021 08:30
Бывает так, что ты даже прятаться не собирался - а камуфляж получился такой, что даже военные позавидуют!
Не покупайте черный коврик в дом, где живет черный кот!
Найдите собаку среди гусей
Пес, который захотел стать медведем
"Мама удачно спрятала розетку, расписав ее под камень"
Спорим, не найдете кота? А он есть!
Попугайчик спрятался в манго. Пока все не съест, не заметишь!
"Жена надела эту куртку в нужное время в нужном месте"
Полная чашка молока кажется перевернутой вверх дном
Филин - мастер маскировки
Самый высокий автобус в мире
Будете пылесосить пол, не засосите кошку
На вопрос о том, кто держит четвыртый бутылек, не так-то просто ответить
"Мы собираемся поменять столешницу, потому что все время теряем на ней хлеб и сэндвичи"
Сова и два совенка. Узнайте их по глазам!
Нет, стул не сломался, он совершенно цел
"Мой любимчик идеально подходит к моей пижаме"
"У моего пса по кличке Линлин - оригинальный камуфляж"
Номера домов спрятали знатно!
"Когда ну очень хочется енотовую шубку
"Мой хамелеон покрасился в тон рюкзаака"
Осторожно, не схватите лишнее!
"Моя подруга нашла в Греции невидимую кошку"
Цвет листвы на деревьях совпал с цветом домов, перед которыми они растут
"Я несколько дней искал дома свой ноутбук, пока меня не осенило"
"Собака нашла местечко прилечь"
Источник:
— переведено специально для fishki.net
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Точно нос выдал? Может всё-таки хвост?
Самый высокий автобус- раз!
Воришку выдал только нос - два!
Номера домов - три!
Ну-ну....
не автобус, а трамвай...