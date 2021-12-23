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И чтоб никто не догадался

И чтоб никто не догадался (31 фото)

Автор:
23 декабря 2021 08:30
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   забавно   замаскировались   камуфляж   смешно   спрятались   хохмы   
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31
Бывает так, что ты даже прятаться не собирался - а камуфляж получился такой, что даже военные позавидуют!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Юмор   забавно   замаскировались   камуфляж   смешно   спрятались   хохмы   
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6  комментариев
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19k
SolomonA Час назад

Точно нос выдал? Может всё-таки хвост?
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4k
Leonid 7 минут назад
У меня только три вопроса:
Самый высокий автобус- раз!
Воришку выдал только нос - два!
Номера домов - три!
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3k
barracuda 37 минут назад
"Самый высокий автобус..." ???
Ну-ну....
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641
ЛикБез Час назад
Вообще-то здесь

не автобус, а трамвай...
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9k
Vacony Час назад
вторую собаку нашли ?
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