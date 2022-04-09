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Смешные комментарии из&nbsp;социальных сетей-58

Смешные комментарии из социальных сетей-58 (28 фото)

Автор:
09 апреля 2022 09:54
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: Юмор   картинки   комментарии   мемы.   
2697
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Метки: Юмор   картинки   комментарии   мемы.   
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28  комментариев
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24k
Андрей Иванов 2 часа назад
Настоящему мужику градусник ставится только после потери сознания. Это про офисных хомячков
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3k
Alakazam 11 минут назад
Со смещением в одну сторону
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3k
Alakazam 12 минут назад
Мудрый Хатхи
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1k
MrMopnex 54 минуты назад
Пьяник
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260
JK 58 минут назад
Интересно, а кто это придумал, что Бог даровал людям свободу воли? Я понимаю, что 90% людей Библию в руках не держали, на всё-таки?
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1k
Saplus Час назад
"Души прекрасные порывы".
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5k
Ыукп Час назад
После просмотра требуется подзарядка в микроволновке.
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13k
net Час назад
Литераторши - это диагноз))) у всего класса должно быть единое мнение полностью совпадающее с её. Хотя математики тоже с этим напрягают))
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692
H- MER Час назад
Раскусников
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692
H- MER Час назад
... И, внезапно, стал приносить пользу обществу
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757
uid-5j7c27kq Час назад
В новой версии не топит, только в ветхой )
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1k
Sergey Pankratov 2 часа назад
Русскую прошивку залили. Ну и правильно, хрен знает, что там японцы заложили, сейчас времена тяжёлые.
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1k
Sergey Pankratov 2 часа назад
Кстати, не такая уж и большая разница у них. Я померил на фото линейкой расстояние между зрачками. У неё - 11 мм, у него - 10 мм. Просто у него голова значительно крупнее, вот и возникает визуальный эффект.
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251
Вадим Sergey Pankratov Час назад
Ага. Левый - мамин, правый - папин.
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−1
Миха 2 часа назад
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24k
Андрей Иванов 2 часа назад
Я так выучил кучу английских слов и примитивных выражений, пока играл в RPG без перевода. Хотя учил в школе и институте немецкий
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251
Вадим Андрей Иванов Час назад
Я так на трёх Goblins`ах французский выучил.
А вот японский не осилил.
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33
Жирный бот 2 часа назад
в 2006 году, в Каире, я после регистрации и прохода в зону вылета, выходил гулять в город) там еще час до вылета был.. вообще пофиг было службе безопасности)
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33
Жирный бот Михаил Гривин 44 минуты назад
У меня такая ситуация была в Киеве (Борисполь), в далеком 2005 году, досмотр, там мужик заинтересовал сотрудников службы, остальных пустили в обход досмотра)..
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24k
Андрей Иванов 2 часа назад
Или мутация пойдёт дальше и глаза будут на заднице
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