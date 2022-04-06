Очень странные частные коллекции

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Все мы любим хранить памятные вещицы из поездок или с каких-то интересных событий. Но некоторые могут зайти в этом очень далеко...
Настолько, что создают просто огромных размеров коллекции, глядя на которые не знаешь, заслуживают эти люди уважения за своё упорство, или они уже слегка сошли с ума. Вот самые необычные коллекции, которые собирали люди.
Палки для чесания спины
Это одно из самых приятных ощущений - это почесать труднодоступное место на спине.
Манфред С. Ротштейн, профессиональный дерматолог, владеет 675 палочками для чесания спины из 71 страны. Он увлёкся "чесалками", когда получил в подарок демонстрационную пластиковую палку от фирмы Atarax. Вот с тех самых пор Ротштейн и начал свою коллекцию. Из всех путешествий он привозит палки для чесания спины, а позже стал получать их в качестве подарка от своих друзей и пациентов.
Какие-то из них выглядят как коготь аллигатора, какие-то как лапы кенгуру. Несмотря на очевидный успех своей коллекции он не планирует прекращать собирать столь хорошие и полезные вещи.
Манфред С. Ротштейн, профессиональный дерматолог, владеет 675 палочками для чесания спины из 71 страны. Он увлёкся "чесалками", когда получил в подарок демонстрационную пластиковую палку от фирмы Atarax. Вот с тех самых пор Ротштейн и начал свою коллекцию. Из всех путешествий он привозит палки для чесания спины, а позже стал получать их в качестве подарка от своих друзей и пациентов.
Какие-то из них выглядят как коготь аллигатора, какие-то как лапы кенгуру. Несмотря на очевидный успех своей коллекции он не планирует прекращать собирать столь хорошие и полезные вещи.
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Гигиенические пакеты из самолёта
Мы летим на самолёте в отпуск, или по работе, а вот для Ника Вермёлена из Нидерландов перелёт - это способ увеличить свою коллекцию гигиенических пакетов.
Всё началось со спора Ника с его другом, когда они поспорили, кто соберёт больше. С 1986 года Ник начал собирать свою коллекцию, которая у него самая большая в мире. В 2012 году он выиграл спор и попал в Книгу рекордов Гинесса.
В его коллекции на тот момент было 6290 пакетов, которые он собрал во время перелётов в минимум 200 стран мира, с помощью 1191 авиакомпании. Любимый экспонат Ника - это гигиенический пакет, который 16 дней был в космосе, на борту многоразового транспортного космического корабля НАСА "Колумбия".
Всё началось со спора Ника с его другом, когда они поспорили, кто соберёт больше. С 1986 года Ник начал собирать свою коллекцию, которая у него самая большая в мире. В 2012 году он выиграл спор и попал в Книгу рекордов Гинесса.
В его коллекции на тот момент было 6290 пакетов, которые он собрал во время перелётов в минимум 200 стран мира, с помощью 1191 авиакомпании. Любимый экспонат Ника - это гигиенический пакет, который 16 дней был в космосе, на борту многоразового транспортного космического корабля НАСА "Колумбия".
Маленькие стулья
У вас есть любимый стул?
У Барбары Хартсфилд из США - самая большая коллекция мини-стульев. В 2008 году у неё было 3000 стульчиков, она собирала их на протяжении десяти лет! Это достижение сделало её обладательницей мирового рекорда Гинесса.
Пристрастие Барбары началось с того, что когда она работала медсестрой в психиатрической клинике и писала статьи на тему медсестринского дела. Чтобы сосредоточиться на написании она решила купить маленький стул и куклу. Когда она совершала покупки, то увидела другие коллекции и это быстро стало хобби.
В 2009 году Хартсфилд открыла Галерею коллекционных и антикварных стульев. Со всей Америки люди съезжаются, чтобы посмотреть её маленькие стульчики, выполненные в самых разных вариациях.
У Барбары Хартсфилд из США - самая большая коллекция мини-стульев. В 2008 году у неё было 3000 стульчиков, она собирала их на протяжении десяти лет! Это достижение сделало её обладательницей мирового рекорда Гинесса.
Пристрастие Барбары началось с того, что когда она работала медсестрой в психиатрической клинике и писала статьи на тему медсестринского дела. Чтобы сосредоточиться на написании она решила купить маленький стул и куклу. Когда она совершала покупки, то увидела другие коллекции и это быстро стало хобби.
В 2009 году Хартсфилд открыла Галерею коллекционных и антикварных стульев. Со всей Америки люди съезжаются, чтобы посмотреть её маленькие стульчики, выполненные в самых разных вариациях.
Гамбургеры
Самая, пожалуй, универсальная еда на планете. Сложно определить, кто именно любит их больше всех, но, пожалуй, Гарри Сперл - фанат гамбургеров № 1.
Любовь Гарри началась, когда он искал реквизит для продажи винтажного подноса. Он покупал пластиковые гамбургеры и понял, что они выглядят очень даже ничего. В последующие 26 лет он покупал их ради забавы и в 2014 году оказался в Книге рекордов Гинесса. Организация признала рекордной тематическую коллекцию Гарри из 3724 предметов.
В будущем поклонник гамбургеров хочет расширить свою коллекцию и открыть музей в форме двойного чизбургера с беконом.
Любовь Гарри началась, когда он искал реквизит для продажи винтажного подноса. Он покупал пластиковые гамбургеры и понял, что они выглядят очень даже ничего. В последующие 26 лет он покупал их ради забавы и в 2014 году оказался в Книге рекордов Гинесса. Организация признала рекордной тематическую коллекцию Гарри из 3724 предметов.
В будущем поклонник гамбургеров хочет расширить свою коллекцию и открыть музей в форме двойного чизбургера с беконом.
Коллекция волос знаменитостей
Известно, что многие родители оставляют на память о первой стрижке своего ребёнка маленькую прядь волос. Это совершенно нормально.
Но Джон Резникофф решил пойти дальше и начал коллекционировать волосы знаменитостей. Сейчас у него самая большая коллекция волос с голов самых известных людей планеты. У него есть пряди волос Бетховена, Мэрилин Монро, Элвиса Пресли, Джона Ф. Кеннеди и не только.
Коллекция волос застрахована на 1 млн долларов и является настоящей гордостью Джона, ведь это настоящая история.
Но Джон Резникофф решил пойти дальше и начал коллекционировать волосы знаменитостей. Сейчас у него самая большая коллекция волос с голов самых известных людей планеты. У него есть пряди волос Бетховена, Мэрилин Монро, Элвиса Пресли, Джона Ф. Кеннеди и не только.
Коллекция волос застрахована на 1 млн долларов и является настоящей гордостью Джона, ведь это настоящая история.
Часы
Джек Шофф - поклонник времени. На его стене можно найти самую большую коллекцию часов в мире. Он начал коллекционировать их в 2003 году и оказался в Книге рекордов Гинесса в 2010 году, когда у него было 1509 действующих часов.
Шофф работал слесарем-трубопроводчиком на судостроительной верфи и начал свою коллекцию когда из-за проблем со здоровьем был вынужден остаться дома. Тогда он подумал, что разбирать часы и заново их собирать - это отличный способ занять себя.
Шофф работал слесарем-трубопроводчиком на судостроительной верфи и начал свою коллекцию когда из-за проблем со здоровьем был вынужден остаться дома. Тогда он подумал, что разбирать часы и заново их собирать - это отличный способ занять себя.
Коробки для пиццы
Вот мы заказали пиццу, с аппетитом её съели, а коробку выбросили. Мы, но не Скотт Винер из Бруклина, который предпочитает собирать коробки у себя в квартире. В 2013 году Скотт установил мировой рекорд, собрав 595 коробок из-под пиццы.
Как началась его коллекция? Во время поездки в Израиль в 2008 году Винер увидел самую художественную коробку для пиццы, что ему доводилось встречать. Вот тогда он и понял, что эти упаковки могут быть очень даже интересными и стал собирать их по всему миру.
Как началась его коллекция? Во время поездки в Израиль в 2008 году Винер увидел самую художественную коробку для пиццы, что ему доводилось встречать. Вот тогда он и понял, что эти упаковки могут быть очень даже интересными и стал собирать их по всему миру.
"Не беспокоить"
Такие таблички обычно используют в отелях, чтобы гости могли дать понять горничным, что уборка в номере не нужна и отвлекать их не нужно.
Райнер Вайхерт наверное единственный человек на планете, который осознаёт ценность табличек, сохраняющих конфиденциальность. В 2014 году он стал мировым рекордсменом по количеству этих табличек. С 1990 года Райнер побывал в 188 странах и в каждой поездке он собирал таблички "не беспокоить" самых разных форм и дизайнов.
Таких табличек у Вайхерта 11 570 штук, эта коллекция - хорошее представление о разных мировых культурах.
Райнер Вайхерт наверное единственный человек на планете, который осознаёт ценность табличек, сохраняющих конфиденциальность. В 2014 году он стал мировым рекордсменом по количеству этих табличек. С 1990 года Райнер побывал в 188 странах и в каждой поездке он собирал таблички "не беспокоить" самых разных форм и дизайнов.
Таких табличек у Вайхерта 11 570 штук, эта коллекция - хорошее представление о разных мировых культурах.
Источник:
АНТИФИШКИ
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