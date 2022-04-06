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Очень странные частные коллекции

Очень странные частные коллекции (9 фото)

Автор:
06 апреля 2022 19:09
Сообщество : Путешествия
Метки: в мире   забавное   интересное   коллекция   путешествия   смешное   туризм   
975
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Все мы любим хранить памятные вещицы из поездок или с каких-то интересных событий. Но некоторые могут зайти в этом очень далеко...
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Источник:

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Метки: в мире   забавное   интересное   коллекция   путешествия   смешное   туризм   
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2  комментария
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Thomsen 4 часа назад
А что странного в коллекционировании часов?
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