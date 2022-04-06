Очень странные частные коллекции

Мы летим на самолёте в отпуск, или по работе, а вот для Ника Вермёлена из Нидерландов перелёт - это способ увеличить свою коллекцию гигиенических пакетов.

Всё началось со спора Ника с его другом, когда они поспорили, кто соберёт больше. С 1986 года Ник начал собирать свою коллекцию, которая у него самая большая в мире. В 2012 году он выиграл спор и попал в Книгу рекордов Гинесса.

В его коллекции на тот момент было 6290 пакетов, которые он собрал во время перелётов в минимум 200 стран мира, с помощью 1191 авиакомпании. Любимый экспонат Ника - это гигиенический пакет, который 16 дней был в космосе, на борту многоразового транспортного космического корабля НАСА "Колумбия".