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Фигуристка Медведева разделась для мужского журнала

Фигуристка Медведева разделась для мужского журнала (4 фото)

Автор:
29 марта 2022 08:02
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: maxim   МЕДВЕДЕВА   Спорт   девушки   красота   фигурное катание   фотосессия   шоу бизнес   
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В Сети появились первый кадры "горячей" фотосессии для журнала MAXIM.

После завершения спортивной карьеры Женя пробует себя в разных сферах: ведет шоу и телепрограммы, активно снимается в рекламе и даже планирует создать личный бренд. Но монетизация собственного имени и внешности не была бы такой яркой без подогрева мужской части аудитории. Медведева решилась появиться на обложке мужского журнала "Максим" и, похоже, весьма довольна результатом.


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Евгения Медведева - двухкратная чемпионка мира по фигурному катанию, двухкратный серебряный призер Олимпийский игр - теперь позирует на страницах журнала MAXIM. Юбилейный номер издания выйдет первого апреля, и редакция решила собрать для него все самое лучшее.


Журналу исполняется 20 лет, а это значит, что его издатели хорошо изучили вкусы своей аудитории. Похоже, Медведева - та самая вишенка на торте, которую ожидали читатели MAXIM.


В анонсе нового номера показали лишь пару фотографий Медведевой, на которых она предстала в купальнике и полуобнаженной.

«Идея сняться в Maxim появилась в конце прошлого года, и мы реализовали проект сразу после Нового года. Я рада, что долгожданная фотосессия готова! И спасибо ребятам за такой интересный эксперимент», — комментирует снимки сама спортсменка.


Евгения не скрывает, что собирается раскручивать личный бренд. Она уже безумно популярна в Японии, где девушку сравнивают с героиней комиксов Сейлор Мун. Медведевой интересно попробовать себя и в журналистике, и на телевидении. У фигуристки были мысли даже создать собственное YouTube-шоу. Поможет ли всему этому фотосессия в MAXIM, сказать сложно, ведь для журналиста профессиональные качества должны быть важнее "обложки". Хотя в наше время возможны любые варианты.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: maxim   МЕДВЕДЕВА   Спорт   девушки   красота   фигурное катание   фотосессия   шоу бизнес   
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42  комментария
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17k
homerchik 2 часа назад
Друг ожидал чего-то большего. Говорит, расходимся...
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1k
Паша 7 минут назад
Молодец
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1
SERG 14 минут назад
так себе
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3k
Babangdida 16 минут назад
А где раздетые фото? Я Брежнева (Леонида) видел по телевизору с меньшим количеством шмоток, чем у девушки в статье.
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3k
Frank Borman 22 минуты назад
Ей уже 23 года. Пора уже подыскивать богатого папика. Скоро карьера фигуристки завершится, так что надо думать о будущем. А как найти папика, если не прорекламировать свои прелести?
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1k
bosayk 24 минуты назад
метр с кепкой) они красивые только в телевизоре.. в юношестве встретил в комке Алису Мон, она тогда про подорожник даже из утюга пела, это было мое первое разочарование)
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101
Feud Полчаса назад
Ни о чем. Обычная простушка.
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861
Dimon 48 минут назад
Все правильно пишут ниже: пока покупается, надо продавать! Медведева в спорте уже сбитый летчик, поэтому монетизирует пока ещё свою известность!
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Комментарий удален. Причина: флуд
−7
44k
dima423 Час назад
хз какая то она не симпатичная...)
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Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. Показать
812
ezh28 Час назад
Как же уже надоела рожа этой недоспортсменки
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10k
Джон Уик 2 часа назад
Депутатом что ли хочет стать?
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10k
Касьян Пуздой 2 часа назад
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1k
докладчик в угол 2 часа назад
Тема сисек не раскрыта!
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−3
Жирный бот 2 часа назад
Ну девушки и просто так идут сниматься в эротических сессиях.. У меня все знакомые, у кого внешность позволяет, делали такие сессии с легкой эротикой..Да и что тут, если на море в купальниках и так, а многие женщины топлес загорают.. Вобщем ничего зазорного не вижу
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50k
noName 2 часа назад
Тю, я то думал срамоту покажут, а тут...
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12k
FatZilla 2 часа назад
Собственно, если у тебя есть популярность, какая никакая внешность и группа поклонников, надо это эксплуатировать пока молода... Но, конечно, не переходить каких-то рамок.
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702
Шурман 2 часа назад
А девочка созрела :)
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