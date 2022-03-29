Фигуристка Медведева разделась для мужского журнала

Евгения Медведева - двухкратная чемпионка мира по фигурному катанию, двухкратный серебряный призер Олимпийский игр - теперь позирует на страницах журнала MAXIM. Юбилейный номер издания выйдет первого апреля, и редакция решила собрать для него все самое лучшее.

Журналу исполняется 20 лет, а это значит, что его издатели хорошо изучили вкусы своей аудитории. Похоже, Медведева - та самая вишенка на торте, которую ожидали читатели MAXIM.