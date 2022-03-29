Фигуристка Медведева разделась для мужского журнала

В Сети появились первый кадры "горячей" фотосессии для журнала MAXIM.
После завершения спортивной карьеры Женя пробует себя в разных сферах: ведет шоу и телепрограммы, активно снимается в рекламе и даже планирует создать личный бренд. Но монетизация собственного имени и внешности не была бы такой яркой без подогрева мужской части аудитории. Медведева решилась появиться на обложке мужского журнала "Максим" и, похоже, весьма довольна результатом.
Евгения Медведева - двухкратная чемпионка мира по фигурному катанию, двухкратный серебряный призер Олимпийский игр - теперь позирует на страницах журнала MAXIM. Юбилейный номер издания выйдет первого апреля, и редакция решила собрать для него все самое лучшее.
Журналу исполняется 20 лет, а это значит, что его издатели хорошо изучили вкусы своей аудитории. Похоже, Медведева - та самая вишенка на торте, которую ожидали читатели MAXIM.
В анонсе нового номера показали лишь пару фотографий Медведевой, на которых она предстала в купальнике и полуобнаженной.
«Идея сняться в Maxim появилась в конце прошлого года, и мы реализовали проект сразу после Нового года. Я рада, что долгожданная фотосессия готова! И спасибо ребятам за такой интересный эксперимент», — комментирует снимки сама спортсменка.
Евгения не скрывает, что собирается раскручивать личный бренд. Она уже безумно популярна в Японии, где девушку сравнивают с героиней комиксов Сейлор Мун. Медведевой интересно попробовать себя и в журналистике, и на телевидении. У фигуристки были мысли даже создать собственное YouTube-шоу. Поможет ли всему этому фотосессия в MAXIM, сказать сложно, ведь для журналиста профессиональные качества должны быть важнее "обложки". Хотя в наше время возможны любые варианты.
Источник:
АНТИФИШКИ
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