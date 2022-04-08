"Россия - щедрая душа": на поддержку деятелей культуры государство выделит один миллиард рублей

Из-за санкций они лишаются и превозмогают, а потому им надо помочь.
Россия - щедрая душа, а потому поможет тем деятелям культуры, кто пострадал из-за санкций. Сообщение о выделении одного миллиарда бюджетных средств на эти цели прошло без внимания, между тем, пожалуй, его стоит обсудиить.
Еще 30 марта первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко отметил, что распределение средств будет производиться по заявкам. Деньги, по словам Кириенко, в первую очередь будут направлены "на поддержку проектов, связанных с российской культурной идентичностью и традиционными духовно-нравственными ценностями, а также на артистов, попавших под ограничения". Все решения по грантам будут приниматься в апреле-мае.
Дело благое, однако возникает закономерный вопрос: кому дадут денег?
К примеру, нью-йоркская Метрополитен-опера и Баварская государственная опера практически сразу после начала спецоперации разорвали отношения с оперной певицей Анной Нетребко. Также лишился должности главного дирижера Мюнхенского филармонического оркестра Валерий Гергиев. Однако через время оперная дива Нетребко заявила о своей политической позиции. Анна живет в Австрии, там же платит налоги и с Россией её связывают лишь гастроли. Лишиться их оказалось для певицы меньшим злом, чем продолжать оставаться в опале на Западе. Интересно, посчитают ли несчастную Нетребко пострадавшей или обойдут денежной компенсацией?
Или пострадавшими будут считаться артисты, которым запретили въезд в европейские и другие страны? Еще 24 марта Министерство иностранных дел Латвии включило в список нежелательных лиц 25 российских деятелей культуры, среди которых певица Полина Гагарина, режиссер Никита Михалков, рэпер Тимати, писанист Денис Мацуев и т.д. Некоторые из этих звезд владеют недвижимостью в Латвии - они фактически лишаются возможности пребывания в собственных квартирах и домах. Кстати, Олег Газманов, который также владеет недвижимостью в Прибалтике, с 2014 года не может навестить свою квартиру, однако продолжает исправно платить за нее налоги.
Подадут ли заявку на денежную компенсацию звезды, попавшие в санкционный список, пока остается под вопросом. Хотя многие россияне уверены, что и без этих грантов вышеназванные деятели культуры по миру не пойдут и лучше бы эти средства направили на поддержку малого и среднего бизнеса и безработных россиян, которые точно так же страдают от санкций.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Например, в какой?
не фасовка, а именно производство
производство полупроводников
производство авионики и авиакомпонентов
1. Радиоэлементная база (резисторы, конденсаторы, транзисторы и т. д.)
2. Банальный инсулин лишь вот начала ситуация исправляться - своего не было и вообще лекарственная отрасль есть куда работать.
3. Медицинское оборудование - анализаторы всякого рода, МРТ аппараты и другие.
И тд и тп
В Китае покупать всё? А с ним рассоримся, что делать?
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