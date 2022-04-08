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"Россия - щедрая душа": на поддержку деятелей культуры государство выделит один миллиард рублей

"Россия - щедрая душа": на поддержку деятелей культуры государство выделит один миллиард рублей (2 фото)

Автор:
08 апреля 2022 11:00
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: гранты   деятели культуры   звезды   компенсация   политика   санкции   
908
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Из-за санкций они лишаются и превозмогают, а потому им надо помочь.


Россия - щедрая душа, а потому поможет тем деятелям культуры, кто пострадал из-за санкций. Сообщение о выделении одного миллиарда бюджетных средств на эти цели прошло без внимания, между тем, пожалуй, его стоит обсудиить.


Еще 30 марта первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко отметил, что распределение средств будет производиться по заявкам. Деньги, по словам Кириенко, в первую очередь будут направлены "на поддержку проектов, связанных с российской культурной идентичностью и традиционными духовно-нравственными ценностями, а также на артистов, попавших под ограничения". Все решения по грантам будут приниматься в апреле-мае.


Дело благое, однако возникает закономерный вопрос: кому дадут денег?


К примеру, нью-йоркская Метрополитен-опера и Баварская государственная опера практически сразу после начала спецоперации разорвали отношения с оперной певицей Анной Нетребко. Также лишился должности главного дирижера Мюнхенского филармонического оркестра Валерий Гергиев. Однако через время оперная дива Нетребко заявила о своей политической позиции. Анна живет в Австрии, там же платит налоги и с Россией её связывают лишь гастроли. Лишиться их оказалось для певицы меньшим злом, чем продолжать оставаться в опале на Западе. Интересно, посчитают ли несчастную Нетребко пострадавшей или обойдут денежной компенсацией?


Или пострадавшими будут считаться артисты, которым запретили въезд в европейские и другие страны? Еще 24 марта Министерство иностранных дел Латвии включило в список нежелательных лиц 25 российских деятелей культуры, среди которых певица Полина Гагарина, режиссер Никита Михалков, рэпер Тимати, писанист Денис Мацуев и т.д. Некоторые из этих звезд владеют недвижимостью в Латвии - они фактически лишаются возможности пребывания в собственных квартирах и домах. Кстати, Олег Газманов, который также владеет недвижимостью в Прибалтике, с 2014 года не может навестить свою квартиру, однако продолжает исправно платить за нее налоги.


Подадут ли заявку на денежную компенсацию звезды, попавшие в санкционный список, пока остается под вопросом. Хотя многие россияне уверены, что и без этих грантов вышеназванные деятели культуры по миру не пойдут и лучше бы эти средства направили на поддержку малого и среднего бизнеса и безработных россиян, которые точно так же страдают от санкций.


Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: гранты   деятели культуры   звезды   компенсация   политика   санкции   
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27  комментариев
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−75
Evgeniy Gkyra 41 минуту назад
полный трешь , будут помогать богатым у которых куча недвижимости и предметов роскоши, а на простых нищих россиян, как всегда положат
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33k
Мойша 50 секунд назад
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1k
Den 2 минуты назад
Ссылка m.youtube.com
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1k
ФЫВАПРОЛ 5 минут назад
Скоморохам - деньги, а медицине и образованию - член)))
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9k
Hunson Abadeer 6 минут назад
ни когда такого не было и вот опять
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3k
Vlamir 8 минут назад
За долю малую от миллиарда готов ПОДЕРЖАТЬ Полину Гагарину! Прошу за мной не занимать!
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16k
kotovski 20 минут назад
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8k
Василенко Татьяна 20 минут назад
Хотела написать комментарий... Не вышло. Нормальных слов не нашла, а ненормальные, матерные, блокируют(((
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−114
Вадим Гулис 21 минуту назад
Может эти деньги направить на помощь больным детям, а артистам собирать "всем миром", как на лекарства тем же детям. Заодно и узнаем на сколько ценит этих артистов простой народ.
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12k
FatZilla Полчаса назад
Лучше бы завод какой построили... в отрасли в которой у нас нет своего.
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104
Джонни FatZilla Полчаса назад
вот именно! Для отбеливателя для бумаги
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55
Thomsen FatZilla 22 минуты назад
<Лучше бы завод какой построили... в отрасли в которой у нас нет своего>

Например, в какой?
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13k
Kucher Полчаса назад
Бедненькие! Последний ... без соли доедают.
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893
олег 36 минут назад
Вполне разумно поддержать филармонии ,галёрку.а популярные пусть сами крутятся.
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303
Сергей 37 минут назад
Модернизацию и строительство новых заводов поддержите сцуки, говорящие головы рабочие места не создают
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−34
Александр Жуков 39 минут назад
Вся суть "патриотизма" :))))))
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55
Thomsen 52 минуты назад
Бедолаги. А помощь им деньгами раздадут или продуктовыми наборами? Ну, там .. гречка, сахар, макарошки. Плюс канистра 95-го от Роснефти. Михалкову мигалку вернут?
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6k
Думай о хорошем! 56 минут назад
Zаслужили!
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55
Thomsen Думай о хорошем! 50 минут назад
Да, теперь они за кормушку перессорятся, выясняя, кто тщательнее вылизывал.
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11k
Kostick Час назад
а на чём играют "писанисты"?
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86k
Броненосец Потелкам Час назад
ВСЯ СТРАНА ТАКАЯ.....
.
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