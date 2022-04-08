"Россия - щедрая душа": на поддержку деятелей культуры государство выделит один миллиард рублей

Дело благое, однако возникает закономерный вопрос: кому дадут денег?

К примеру, нью-йоркская Метрополитен-опера и Баварская государственная опера практически сразу после начала спецоперации разорвали отношения с оперной певицей Анной Нетребко. Также лишился должности главного дирижера Мюнхенского филармонического оркестра Валерий Гергиев. Однако через время оперная дива Нетребко заявила о своей политической позиции. Анна живет в Австрии, там же платит налоги и с Россией её связывают лишь гастроли. Лишиться их оказалось для певицы меньшим злом, чем продолжать оставаться в опале на Западе. Интересно, посчитают ли несчастную Нетребко пострадавшей или обойдут денежной компенсацией?

Или пострадавшими будут считаться артисты, которым запретили въезд в европейские и другие страны? Еще 24 марта Министерство иностранных дел Латвии включило в список нежелательных лиц 25 российских деятелей культуры, среди которых певица Полина Гагарина, режиссер Никита Михалков, рэпер Тимати, писанист Денис Мацуев и т.д. Некоторые из этих звезд владеют недвижимостью в Латвии - они фактически лишаются возможности пребывания в собственных квартирах и домах. Кстати, Олег Газманов, который также владеет недвижимостью в Прибалтике, с 2014 года не может навестить свою квартиру, однако продолжает исправно платить за нее налоги.

Подадут ли заявку на денежную компенсацию звезды, попавшие в санкционный список, пока остается под вопросом. Хотя многие россияне уверены, что и без этих грантов вышеназванные деятели культуры по миру не пойдут и лучше бы эти средства направили на поддержку малого и среднего бизнеса и безработных россиян, которые точно так же страдают от санкций.