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На Западе отказываются от российских товаров и по незнанию в знак протеста выливают водку Smirnoff

На Западе отказываются от российских товаров и по незнанию в знак протеста выливают водку Smirnoff (12 фото)

Автор:
04 марта 2022 13:28
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Smirnoff   водка   отказ от российских продуктов   политика   санкции   флешмоб   экономика   
852
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Санкции против России вводятся не только отдельными государствами - некоторые магазины пошли на опережение и решили больше не продавать продукты из РФ. Иногда таких маневры выглядят даже комично.

После начала спецоперации на Украине Россию наказали санкциями. Множество зарубежных компаний разорвали экономические отношения с нашей страной, а отдельные "передовики" в виде частных лавочек и магазинов поспешили избавиться от "русских" продуктов. Подобные объявления на полках можно встретить в торговых точках разных стран мира. На них сообщается, что больше продавать товары из РФ тут не будут.

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Перечень продуктов из России, которые продавались в зарубежных магазинах, обычно не слишком большой. Поэтому продавцы ополчились на главный товар, с которым ассоциируют русских - водку - и убрали ее с полок.


В этом магазине тоже убрали все "русское" спиртное, сообщив, что со временем найдут ему замену. Фото поделился пользователь Reddit.


В припадке истерии некоторые американцы даже запустили флешмоб, в котором показывают, как "расправляются" с "русской" водкой. Под раздачу попадает в том числе и Smirnoff - эта марка давно уже производится не России. Один из американцев даже решил донести до соотечественников, что они безграмотны, если выливают и эту водку. То же самое относится к марке Absolut.




Сейчас в США бойкотируют продажу российского спиртного несколько штатов: помимо Нью-Гемпшира, Юты, Огайо, Вирджинии к протесту присоединился Орегон.


И хотя власти Орегона признают, что подобный шаг скорее символичен, чем действенен (на водку российского производства приходится всего 1% от годового объема продаж этого алкогольного напитка), отказываться от него в США не намерены.



В Европе, где нет прямых запретов на торговлю российскими продуктами на законодательном уровне, инициативу берут в свои руки сами владельцы торговых точек.


А где-то решили, что изымать товар с полок - это терять прибыль, и потом просто разместили предупреждение о том, что товар российский и лучше бы его не покупать. При этом ответственность за покупку магазин переложил на самих клиентов.

В Европе российского алкоголя довольно много, и госкомпании, отвечающие за розничную торговлю спиртным в Финляндии и Швеции, уже 2 марта объявили об изъятии из магазинов всех российских напитков. Также купить спиртное производства РФ стало невозможно и онлайн - по крайней мере, финская компания Alko и шведская Systembolaget исключили эти алкогольные напитки из своего ассортимента.


Ниже - магазин Эстонии. Здесь российских товаров по определению больше, чем в той же Германии или США, поэтому их отсутствие более заметно.


"В Эстонии сеть супермаркетов Rimi убрала из магазина все российские продукты, поэтому теперь там пустые полки", — пишет пользователь Твиттера @dzheinly_kaegu.

Также европейцы советуют ограничить покупки товаров в Икее, где многая продукция произведена из российских составляющих, в частности, древесины.


Конечно, потеря рынка сбыта водки или других продуктов питания в США и странах Европы для России гораздо менее ощутима, чем лишение возможности сбыть нефть или газ. Впрочем, это уже совсем другая история про большую экономику и ответные санкции.

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Метки: Smirnoff   водка   отказ от российских продуктов   политика   санкции   флешмоб   экономика   

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14  комментариев
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3k
сеньор Леонсио Час назад
В России ещё геев притесняют! Ещё недавно на колени перед неграми на колени становились,как чубатые перед панами в знак независимости! Пусть теперь BLM поддержат Украину,и гомосекам писюны нацеловывают,только при этом пуст себе в анус флаг Украины вставят! Лично мне как русскому было бы очень обидно такое видеть!
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19k
Serg2001 8 минут назад
Перепись долбо@бов среди населения земли...
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26
Джонни 17 минут назад
Предлагаю в ответ на это не покупать американский Виндовс
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30k
Юр21 18 минут назад
Это офигительно мудро, закупить партию водки для того что бы её вылить... За такие идеи аплодирую стоя!
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6k
a_komolow 20 минут назад
Это пипец, товарищи!
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14k
Вася Полчаса назад
прикол в том, что большинство "русских" товаров в европе в "советском" стиле производства украины, прибалтики, польши и беларусии. От пряников и конфет, до консервов, колбасы и водки
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9k
Клёст 46 минут назад
А я во всём этом ,,символизме,, вижу изрядную долю ребячества)
Люди играют в мир, в войну, в жизнь, в санкции, в международные отношения, да вообще во все к чему прикоснутся...
Они же, черт возьми, ведут себя так, как будто вечером с детской площадки отправятся домой, к нежным маминым рукам, где все игры на сегодня закончатся сами собой, и все будет хорошо как прежде.
Ведь это же видно))
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53k
alertol 55 минут назад
В ЭсЭстонии кроме рими также сельвер и максима и кооп вроде.

Только некоторые не убрали с полок, а просто не заказывают новое, некоторые распродают, но даже со скидкой, а некоторые просто убрали с прилавков.

Хотя для меня сюрпризом стало что вообще что-то русское в этих магазинах было. Всё что мне нужно на повседневной основе там осталось.
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22k
Matrosskin 58 минут назад
Ну логично же - назло бабушке уши отморозить.
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4k
Григорий Бабкин 58 минут назад
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16k
Топпер Харли Час назад
Мишек только не трогайте!!!
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11k
Kostick Час назад
Ссылка youtu.be
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