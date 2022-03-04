На Западе отказываются от российских товаров и по незнанию в знак протеста выливают водку Smirnoff

Санкции против России вводятся не только отдельными государствами - некоторые магазины пошли на опережение и решили больше не продавать продукты из РФ. Иногда таких маневры выглядят даже комично.
После начала спецоперации на Украине Россию наказали санкциями. Множество зарубежных компаний разорвали экономические отношения с нашей страной, а отдельные "передовики" в виде частных лавочек и магазинов поспешили избавиться от "русских" продуктов. Подобные объявления на полках можно встретить в торговых точках разных стран мира. На них сообщается, что больше продавать товары из РФ тут не будут.
Магазин Германии. На объявлении сказано о распродаже и о дальнейшем разрыве контракта с поставщиком.
Перечень продуктов из России, которые продавались в зарубежных магазинах, обычно не слишком большой. Поэтому продавцы ополчились на главный товар, с которым ассоциируют русских - водку - и убрали ее с полок.
В этом магазине тоже убрали все "русское" спиртное, сообщив, что со временем найдут ему замену. Фото поделился пользователь Reddit.
В припадке истерии некоторые американцы даже запустили флешмоб, в котором показывают, как "расправляются" с "русской" водкой. Под раздачу попадает в том числе и Smirnoff - эта марка давно уже производится не России. Один из американцев даже решил донести до соотечественников, что они безграмотны, если выливают и эту водку. То же самое относится к марке Absolut.
Сейчас в США бойкотируют продажу российского спиртного несколько штатов: помимо Нью-Гемпшира, Юты, Огайо, Вирджинии к протесту присоединился Орегон.
И хотя власти Орегона признают, что подобный шаг скорее символичен, чем действенен (на водку российского производства приходится всего 1% от годового объема продаж этого алкогольного напитка), отказываться от него в США не намерены.
В Европе, где нет прямых запретов на торговлю российскими продуктами на законодательном уровне, инициативу берут в свои руки сами владельцы торговых точек.
А где-то решили, что изымать товар с полок - это терять прибыль, и потом просто разместили предупреждение о том, что товар российский и лучше бы его не покупать. При этом ответственность за покупку магазин переложил на самих клиентов.
В Европе российского алкоголя довольно много, и госкомпании, отвечающие за розничную торговлю спиртным в Финляндии и Швеции, уже 2 марта объявили об изъятии из магазинов всех российских напитков. Также купить спиртное производства РФ стало невозможно и онлайн - по крайней мере, финская компания Alko и шведская Systembolaget исключили эти алкогольные напитки из своего ассортимента.
Ниже - магазин Эстонии. Здесь российских товаров по определению больше, чем в той же Германии или США, поэтому их отсутствие более заметно.
"В Эстонии сеть супермаркетов Rimi убрала из магазина все российские продукты, поэтому теперь там пустые полки", — пишет пользователь Твиттера @dzheinly_kaegu.
Также европейцы советуют ограничить покупки товаров в Икее, где многая продукция произведена из российских составляющих, в частности, древесины.
Конечно, потеря рынка сбыта водки или других продуктов питания в США и странах Европы для России гораздо менее ощутима, чем лишение возможности сбыть нефть или газ. Впрочем, это уже совсем другая история про большую экономику и ответные санкции.
Источник:
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Люди играют в мир, в войну, в жизнь, в санкции, в международные отношения, да вообще во все к чему прикоснутся...
Они же, черт возьми, ведут себя так, как будто вечером с детской площадки отправятся домой, к нежным маминым рукам, где все игры на сегодня закончатся сами собой, и все будет хорошо как прежде.
Ведь это же видно))
Только некоторые не убрали с полок, а просто не заказывают новое, некоторые распродают, но даже со скидкой, а некоторые просто убрали с прилавков.
Хотя для меня сюрпризом стало что вообще что-то русское в этих магазинах было. Всё что мне нужно на повседневной основе там осталось.
И я раньше думал что это анекдот...