На Западе отказываются от российских товаров и по незнанию в знак протеста выливают водку Smirnoff





В Европе, где нет прямых запретов на торговлю российскими продуктами на законодательном уровне, инициативу берут в свои руки сами владельцы торговых точек.





А где-то решили, что изымать товар с полок - это терять прибыль, и потом просто разместили предупреждение о том, что товар российский и лучше бы его не покупать. При этом ответственность за покупку магазин переложил на самих клиентов.