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TikTok приостановил работу в России

TikTok приостановил работу в России (3 фото)

Автор:
07 марта 2022 10:00
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   закон о фейках   политика   проиостановка работы   санкции   соцсеть   тикток   
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Сервис принял такое решение из-за "закона о фейках". Где-то заплакал Даня Милохин...

Китайская соцсеть TikTok приостанавливает работу на территории России. Теперь российские блогеры не смогут выкладывать контент и просматривать видео зарубежных авторов.

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"Закон о фейках" - это подписанный 4 марта президентом РФ Владимиром Путиным закон о введении уголовной ответственности за распространение ложных данных в отношении Вооруженных сил РФ. согласно нему, в уголовный кодекс РФ вносятся поправки. Он дополняется статьей 207.3 «Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации».

Наказание по этой статье довольно суровое: лишение свободы на срок до трех лет или штраф до 1,5 млн рублей. При этом если удастся доказать, что закон нарушен с использованием служебного положения, из корыстного побуждения, по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды, то оступившегося ждут 10 лет тюрьмы или штраф до 5 млн рублей. А уж если фейковая информация повлекла тяжкие последствия, то виновный в ее распространении отправится на нары надолго (срок лишения свободы составит от 10 до 15 лет).


В связи с этим, китайский сервис решил, что лучше взять тайм-аут. Проверить поголовно всех блогеров, выкладывающих контент в соцсети, видимо, сложно. Поэтому лучше пусть отдохнут.


Обойти систему и публиковать ролики с помощью VPN у тиктокеров тоже не получится, поэтому Дане Милохину и другим звездам придется искать альтернативные пути. К примеру, можно пойти учиться или работать в "Пятерочку".

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Метки: Ynews   закон о фейках   политика   проиостановка работы   санкции   соцсеть   тикток   

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29  комментариев
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9k
Мистер Фикс Час назад
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8k
krivsan 8 минут назад
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2k
WasBlind 9 минут назад
Жаль одного, что теперь они расползутся по улицам городов... ))
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22k
Ватаку Накомоде 9 минут назад
Сначала на Евровидение не поедем.
Потом Ютуб без рекламы на халяву всем россиянам.
Теперь этого говноток закрылся.

Санкции же вроде должны вызывать не радость у населения, а наоборот?))
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14k
эмосурикат прямоползающий 19 минут назад
ащще пох
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288
<name> 20 минут назад
а чему радоваться то - заблокировали не из-за заботы о молодежи, а просто перекрывают доступные каналы связи для людей. Только дурак будет радоваться возрастающей цензуре.

цитата из выступлений немецкого пастора Мартина Нимёллер, просто замените нацистов и прочих на современные понятия. мне в лень:

Когда нацисты хватали коммунистов, я молчал: я не был коммунистом.
Когда они сажали социал-демократов, я молчал: я не был социал-демократом.
Когда они хватали членов профсоюза, я молчал: я не был членом профсоюза.
Когда они пришли за мной заступиться за меня было уже некому.
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56
Purple_Bear 21 минуту назад
Ура, товарищи!
Вчера мне жена с десяток каких-то роликов тик тока показала. Ну и пургомёт же.
Пусть валят эти соцсети.
Не нужны стране блогеры и прочая пурга. Из каждого утюга про этих блогеров слышно. Может подсдуются немного.
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2k
cfhfwby 23 минуты назад
Китайцы наши братья и союзники?
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1
Ваня Печкин Стадубечкин 24 минуты назад
Это очень хорошая новость, хоть идиота Милохина видеть больше не будем.
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21k
hebpat Полчаса назад
вот и хорошие новости пошли
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2k
Bar Полчаса назад
Как же жалко бедненьких тик"вжопу"токеров
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20k
uutb Полчаса назад
Ладно там, модели Онлифанс, они могут и в пешеходном переходе с шляпой постоять)) А, вот, что же муда..., простите, блогерам делать? Хотя.. Таджики уезжаюь, места дворников освобождаются...
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−8
Костя Бессмертный Полчаса назад
А как мы без Дани Милохина жить будем?
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663
Павел 39 минут назад
Накрывается медным тазом мечта российской молодежи стать модным блогером.
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497
Шурман 47 минут назад
Офигеть , а по Европе можно ?:) я как бы тоже хочу что бы жена и дети этот дебилизм не смотрели :)
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8k
Василенко Татьяна 53 минуты назад
Класс!!! Наконец-то вся эта голубизна, тупицы с двумя классами образования и прочая нечисть притихнут хоть на время...
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2k
Диагноз 53 минуты назад
Может не включат больше...
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351
Copycat 58 минут назад
Слава богу) я там не разу не сидел но он все равно меня довел прилично
из-за этого дебильного сайта появились дебильные форматы видео - когда по периметру огромные черные полосы - из-за того что один умник тащит видео 16:9 в тикток, оно при закачке обзаводится черными полосами сверху и снизу, а потом другой умник тащит с тиктока это же видео куда то например на редит и оно опять обзаводится черными полосами слева и справа - кто не понимает о чем я, я могу показать пример охренеете
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10k
Antique computer Час назад
Милохину и им подобным сначала в психушку. И только потом учиться и работать - если будут признаны вменяемыми.
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43k
Максим Т. Час назад
Ни дня без хороших новостей)
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37k
kalinser Час назад
Довел таки страну тЕрран!
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351
Copycat kalinser 57 минут назад
Теран довел да( зерги у ворот и протосы союз разорвать готовы(
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