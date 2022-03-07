TikTok приостановил работу в России

"Закон о фейках" - это подписанный 4 марта президентом РФ Владимиром Путиным закон о введении уголовной ответственности за распространение ложных данных в отношении Вооруженных сил РФ. согласно нему, в уголовный кодекс РФ вносятся поправки. Он дополняется статьей 207.3 «Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации».

Наказание по этой статье довольно суровое: лишение свободы на срок до трех лет или штраф до 1,5 млн рублей. При этом если удастся доказать, что закон нарушен с использованием служебного положения, из корыстного побуждения, по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды, то оступившегося ждут 10 лет тюрьмы или штраф до 5 млн рублей. А уж если фейковая информация повлекла тяжкие последствия, то виновный в ее распространении отправится на нары надолго (срок лишения свободы составит от 10 до 15 лет).



