TikTok приостановил работу в России

Сервис принял такое решение из-за "закона о фейках". Где-то заплакал Даня Милохин...
Китайская соцсеть TikTok приостанавливает работу на территории России. Теперь российские блогеры не смогут выкладывать контент и просматривать видео зарубежных авторов.
"Закон о фейках" - это подписанный 4 марта президентом РФ Владимиром Путиным закон о введении уголовной ответственности за распространение ложных данных в отношении Вооруженных сил РФ. согласно нему, в уголовный кодекс РФ вносятся поправки. Он дополняется статьей 207.3 «Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации».
Наказание по этой статье довольно суровое: лишение свободы на срок до трех лет или штраф до 1,5 млн рублей. При этом если удастся доказать, что закон нарушен с использованием служебного положения, из корыстного побуждения, по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды, то оступившегося ждут 10 лет тюрьмы или штраф до 5 млн рублей. А уж если фейковая информация повлекла тяжкие последствия, то виновный в ее распространении отправится на нары надолго (срок лишения свободы составит от 10 до 15 лет).
В связи с этим, китайский сервис решил, что лучше взять тайм-аут. Проверить поголовно всех блогеров, выкладывающих контент в соцсети, видимо, сложно. Поэтому лучше пусть отдохнут.
Обойти систему и публиковать ролики с помощью VPN у тиктокеров тоже не получится, поэтому Дане Милохину и другим звездам придется искать альтернативные пути. К примеру, можно пойти учиться или работать в "Пятерочку".
Источник:
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АНТИФИШКИ
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Потом Ютуб без рекламы на халяву всем россиянам.
Теперь этого говноток закрылся.
Санкции же вроде должны вызывать не радость у населения, а наоборот?))
цитата из выступлений немецкого пастора Мартина Нимёллер, просто замените нацистов и прочих на современные понятия. мне в лень:
Когда нацисты хватали коммунистов, я молчал: я не был коммунистом.
Когда они сажали социал-демократов, я молчал: я не был социал-демократом.
Когда они хватали членов профсоюза, я молчал: я не был членом профсоюза.
Когда они пришли за мной заступиться за меня было уже некому.
Вчера мне жена с десяток каких-то роликов тик тока показала. Ну и пургомёт же.
Пусть валят эти соцсети.
Не нужны стране блогеры и прочая пурга. Из каждого утюга про этих блогеров слышно. Может подсдуются немного.
Угадай почему?
Хотя, если у Китая с Тайпе будет заваруха, будет и у нас надежда.
из-за этого дебильного сайта появились дебильные форматы видео - когда по периметру огромные черные полосы - из-за того что один умник тащит видео 16:9 в тикток, оно при закачке обзаводится черными полосами сверху и снизу, а потом другой умник тащит с тиктока это же видео куда то например на редит и оно опять обзаводится черными полосами слева и справа - кто не понимает о чем я, я могу показать пример охренеете