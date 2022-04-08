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Атаковавший сотрудника магазина покупатель рассказал свою версию событий

Атаковавший сотрудника магазина покупатель рассказал свою версию событий (1 фото + 2 видео)

Автор:
08 апреля 2022 09:51
Сообщество : Жить в России
Метки: видео   драка   конфликт   магазин   мурманск   покупатель   разборки   
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История о нападении покупателя на кассира в мурманском магазине вейп-товаров получила продолжение. Молодой человек поделился своей версией событий и осудил действия мужчины, который заступился за сотрудника торговой точки.

Комментарий парня, атаковавшего сотрудника магазина

Согласно данным в сети, агрессивный молодой человек написал заявление в полицию на мужчину, который заступился за сотрудника торговой точки

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: видео   драка   конфликт   магазин   мурманск   покупатель   разборки   
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13  комментариев
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9k
Виталий Касандров 37 минут назад
Стандартно, наглый гопник получил по шее и побежал жаловаться в полицию. В полиции таки вежливо примут заяву но не найдут мужика даже если он у них перед отделением с плакатом "Я набил морду уроду" стоять будет.
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3k
EvgeniySAN 2 минуты назад
От какая же пакостная скотина, даже ни капли понятия о собственном достоинстве.
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5k
REDFOXY 4 минуты назад
Обиженка...
Ссылка vk.com
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167
Javier 8 минут назад
Терпила, сам накосячил еще и прыгает
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17k
Пумба 13 минут назад
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10k
Linuksoid 18 минут назад
Ахаха, обосрался и заднюю включил. Типо стоял нечего не делал, а меня уронили. Ишак татуированный.
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6k
Кружок 19 минут назад
Готовится к операция по смене пола, я надеюсь?
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15k
Booka1a 19 минут назад
ну раз с первого раза не осознал свои ошибки, нужно поймать и еще раз отпи*дить. может дойдет
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6k
klop Полчаса назад
Автор и где версия этого п.и.з.д.ю.к.а?
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766
Шурман 38 минут назад
Неприятно слушать , а мальчик оказался сыкло .
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4k
A 40 минут назад
Очередной высер какой-то мамаши,которая не занималась его воспитанием. И каждый раз в таких ситуациях, эти детишки кричат и обижаются, когда посторонние люди учат их манерам. Мужика наградить надо!
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