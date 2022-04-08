Атаковавший сотрудника магазина покупатель рассказал свою версию событий

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История о нападении покупателя на кассира в мурманском магазине вейп-товаров получила продолжение. Молодой человек поделился своей версией событий и осудил действия мужчины, который заступился за сотрудника торговой точки.
Видео, с которого все началось. Присутствует ненормативная лексика
Комментарий парня, атаковавшего сотрудника магазина
Согласно данным в сети, агрессивный молодой человек написал заявление в полицию на мужчину, который заступился за сотрудника торговой точки
Источник:
АНТИФИШКИ
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