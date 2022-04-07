Надо пить умеючи, надо пить играючи: КГБешные секреты правильного пития

А вот противопохмельный напиток, способный быстро привести в состояние свежего огурчика после вчерашнего, должен был уметь готовить каждый агент. Его компонентный состав в разных странах различался:

- англичане делали напиток из томатного сока, яичного желтка, нескольких капель коньяка и щедро сдабривали его перцем;

- немцы не пили, а ели – маринованную рыбу с луком, которую уже потом запивали йогуртом;

- китайцы крепкий алкоголь в принципе употребляют с зелёным чаем, который ускоряет его выведение из организма;

- мексиканцы делают очень густой и просто термоядерный по остроте суп из телятины с добавлением кукурузной муки;

- финны не делают ничего, а просто идут после возлияния в сауну.