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Надо пить умеючи, надо пить играючи: КГБешные секреты правильного пития

Надо пить умеючи, надо пить играючи: КГБешные секреты правильного пития (4 фото)

Автор:
07 апреля 2022 15:42
Сообщество : RealFishki
Метки: СССР   алкоголь   кгб   опьянение   правило   продукт   секрет   таблетка   
3859
4

В записках-воспоминаниях Вячеслава Щербакова – одного из бывших КГБешников чётко прописано, что воздерживаться от выпивки могут только две категории граждан – больные и «стукачи».

А поскольку любому агенту не комильфо вызывать подозрения ни в первом, ни во втором, то им очень важен был навык пить и не пьянеть. Или хотя бы пьянеть, но не терять над собой контроль.



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До сих пор в народе ходит байка о таблетках с чудодейственными свойствами, которые выдавали агентам. Достаточно принять одну, и готово: можно спокойно пить и не переживать по поводу алкогольного опьянения. Даже название у препарата было – RU-21. У Щербакова о таком изобретении ничего не сказано, а вот сотрудник ГУ КГБ СССР Юрий Кобаладзе в интервью чётко заявил, что подобных чудес никогда в распоряжении ни российской, ни иностранной разведки не было.


А вот противопохмельный напиток, способный быстро привести в состояние свежего огурчика после вчерашнего, должен был уметь готовить каждый агент. Его компонентный состав в разных странах различался:

- англичане делали напиток из томатного сока, яичного желтка, нескольких капель коньяка и щедро сдабривали его перцем;

- немцы не пили, а ели – маринованную рыбу с луком, которую уже потом запивали йогуртом;

- китайцы крепкий алкоголь в принципе употребляют с зелёным чаем, который ускоряет его выведение из организма;

- мексиканцы делают очень густой и просто термоядерный по остроте суп из телятины с добавлением кукурузной муки;

- финны не делают ничего, а просто идут после возлияния в сауну.


Но опохмел опохмелом, а можно ли пить и при этом не пьянеть? Да, существуют разные методики снижения действия алкоголя на организм. Общеизвестные – это обильная жирная закуска или предварительно выпитое перед застольем яйцо или масло. Методы рабочие, но довольно слабые. КГБешники пользовались другими:

  1. За час до банкета – плотный перекус обязательно со стопкой водки и острой закуской. В организме заранее начнётся выработка ферментов, отвечающих за расщепление алкоголя, и опьянение будет идти более медленно и плавно.
  2. Препараты для улучшения пищеварения или даже обычные адсорбенты типа активированного угля помогут улучшить работу пищеварительной системы перед возлиянием.
  3. Все продукты с высоким содержанием витамина C (цитрусы, лук, смородина) препятствуют быстрому опьянению.
  4. Не смешивать и не сидеть. Эти правила хорошо известны и широкой общественности. Разное спиртное не стоит смешивать, особенно если  напитки газированные. А пребывание в статичном состоянии, то есть просто сидение за столом значительно ускоряет процесс. То есть человек, который встаёт пройтись, подышать, покурить, потанцевать опьянеет значительно медленнее по сравнению с тем, что просто сидит, пьёт и закусывает.

Как говорят разведчики, эти правила действительно работают, несмотря на простоту. А какие действенные методики для замедления опьянения в случае необходимости используете вы?

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: СССР   алкоголь   кгб   опьянение   правило   продукт   секрет   таблетка   
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21  комментарий
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6k
Борис Карабанов 2 часа назад
Насчёт покурить - это зря.
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9k
Сатанеев 18 минут назад
"А какие действенные методики для замедления опьянения в случае необходимости используете вы?" (с)
Тренировки и еще раз тренировки.
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1k
vijilante 23 минуты назад
В сауну после пьянки ?!
Если с вечера иопнуть по-нашему : чтоб не помнил как спать лёг, когда на рыло МИНИМУМ литр "белой" и пары литров пива,то в сауне тебя потом и найдут. С остановившемся сердцем.
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−2
Александр Шевченко Полчаса назад
Масло/жирное - да помогает, но если пробивает быстро пьянешь. Да и похмелье потом жуткое.
По мне так самый действенный способ не пьянеть- мухлевать (не очень люблю пить, но в компании не обьснить, да и алкоголь на меня больше депресняк нагоняет). Первые три стопки пьёшь как все, как народ потеплел, потом пьёшь алкоголь но не глотаешь а дальше вышел в туалет, кухню и сплюнул ,без свидетелей, тут больше уже талант актёра, но если не умеешь - не берись обидятся.
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126
Alexandr Полчаса назад
Сперва создаем трудности, а потом мужественно их преодолеваем. А не пить пробовали? Ах да, слабО, ведь начальник не поймет, друзья осудят.
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1k
Motorola 37 минут назад
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61k
Опиум для народа 56 минут назад
-2В записках-воспоминаниях Вячеслава Щербакова – одного из бывших КГБешников чётко прописано, что воздерживаться от выпивки могут только две категории граждан – больные и «стукачи»."-
-долбо"б был ваш щербаков, считал всех вокруг алкашами.
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1k
Walther 59 минут назад
Как в старом КВНе: "Запомни Ёджи, во всем должен быть баланс. Поэтому если выпил - покури!"
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14k
Broser Час назад
И где секреты?
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5k
saliamnn Час назад
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36
Olldd Час назад
Читайте Ремарка, там всё описано.
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5k
SR Час назад
Пост - бред.
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9k
Hunson Abadeer Час назад
имхо половина чушь
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879
Hard.NET 2 часа назад
Абсорбенты блин. Абсорция проверочное слово.
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