Надо пить умеючи, надо пить играючи: КГБешные секреты правильного пития

В записках-воспоминаниях Вячеслава Щербакова – одного из бывших КГБешников чётко прописано, что воздерживаться от выпивки могут только две категории граждан – больные и «стукачи».
А поскольку любому агенту не комильфо вызывать подозрения ни в первом, ни во втором, то им очень важен был навык пить и не пьянеть. Или хотя бы пьянеть, но не терять над собой контроль.
До сих пор в народе ходит байка о таблетках с чудодейственными свойствами, которые выдавали агентам. Достаточно принять одну, и готово: можно спокойно пить и не переживать по поводу алкогольного опьянения. Даже название у препарата было – RU-21. У Щербакова о таком изобретении ничего не сказано, а вот сотрудник ГУ КГБ СССР Юрий Кобаладзе в интервью чётко заявил, что подобных чудес никогда в распоряжении ни российской, ни иностранной разведки не было.
А вот противопохмельный напиток, способный быстро привести в состояние свежего огурчика после вчерашнего, должен был уметь готовить каждый агент. Его компонентный состав в разных странах различался:
- англичане делали напиток из томатного сока, яичного желтка, нескольких капель коньяка и щедро сдабривали его перцем;
- немцы не пили, а ели – маринованную рыбу с луком, которую уже потом запивали йогуртом;
- китайцы крепкий алкоголь в принципе употребляют с зелёным чаем, который ускоряет его выведение из организма;
- мексиканцы делают очень густой и просто термоядерный по остроте суп из телятины с добавлением кукурузной муки;
- финны не делают ничего, а просто идут после возлияния в сауну.
Но опохмел опохмелом, а можно ли пить и при этом не пьянеть? Да, существуют разные методики снижения действия алкоголя на организм. Общеизвестные – это обильная жирная закуска или предварительно выпитое перед застольем яйцо или масло. Методы рабочие, но довольно слабые. КГБешники пользовались другими:
- За час до банкета – плотный перекус обязательно со стопкой водки и острой закуской. В организме заранее начнётся выработка ферментов, отвечающих за расщепление алкоголя, и опьянение будет идти более медленно и плавно.
- Препараты для улучшения пищеварения или даже обычные адсорбенты типа активированного угля помогут улучшить работу пищеварительной системы перед возлиянием.
- Все продукты с высоким содержанием витамина C (цитрусы, лук, смородина) препятствуют быстрому опьянению.
- Не смешивать и не сидеть. Эти правила хорошо известны и широкой общественности. Разное спиртное не стоит смешивать, особенно если напитки газированные. А пребывание в статичном состоянии, то есть просто сидение за столом значительно ускоряет процесс. То есть человек, который встаёт пройтись, подышать, покурить, потанцевать опьянеет значительно медленнее по сравнению с тем, что просто сидит, пьёт и закусывает.
Как говорят разведчики, эти правила действительно работают, несмотря на простоту. А какие действенные методики для замедления опьянения в случае необходимости используете вы?
Источник:
АНТИФИШКИ
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Тренировки и еще раз тренировки.
Если с вечера иопнуть по-нашему : чтоб не помнил как спать лёг, когда на рыло МИНИМУМ литр "белой" и пары литров пива,то в сауне тебя потом и найдут. С остановившемся сердцем.
По мне так самый действенный способ не пьянеть- мухлевать (не очень люблю пить, но в компании не обьснить, да и алкоголь на меня больше депресняк нагоняет). Первые три стопки пьёшь как все, как народ потеплел, потом пьёшь алкоголь но не глотаешь а дальше вышел в туалет, кухню и сплюнул ,без свидетелей, тут больше уже талант актёра, но если не умеешь - не берись обидятся.
-долбо"б был ваш щербаков, считал всех вокруг алкашами.
Абсорбенты, как правило, жидкости. Жидкости, способные задействовать для поглощения весь свой объём.
Адсорбент же впитывает окружающее его вещество только своей поверхностью.
В общем-то, по запросу в поиске "виды сорбентов", полагаю, легко найдёте нужную информацию.