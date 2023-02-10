Почему в Азии мужчины отращивают ноготь на мизинце и что это значит

Если мизинец был недостаточно длинным (его кончик при раскрытой ладони не доставал до линии начала третьей фаланги безымянного пальца), это означало, что его обладатель может и не рассчитывать на удачу и несметные богатства. Он – всего лишь посредственность…с весьма посредственным мизинцем. И наоборот: обладатели длинных пальцев считались везунчиками по жизни.