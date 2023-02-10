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Почему в Азии мужчины отращивают ноготь на мизинце и что это значит

Почему в Азии мужчины отращивают ноготь на мизинце и что это значит

Автор:
10 февраля 2023 09:12
Сообщество : Жизнь
Метки: азия   мизинец   мужчины   ноготь   ноготь на мизинце   факты   фото   
1486
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И, к слову, не только в Азии. Я уверен, что вы не единожды обращали внимание на нарочито длинный ноготь на мизинце у некоторых представителей сильной половины человечества.

Когда видишь подобный «аксессуар» впервые, ловишь себя на мысли, что…ну, наверное, молодой человек просто забыл/не успел/не захотел состричь этот самый ноготь.

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Или у него под рукой просто не оказалось ножниц! Но когда длинный заостренный ноготок попадается на глаза не раз и не два, невольно задумываешься: «А, возможно, он для чего-то нужен?»

Как и многие другие неоднозначные вещи в нашей жизни, длинный ноготь на мизинце превратился в неотъемлемый атрибут мужского образа еще в далекой древности. Причем на этот счет существует сразу несколько любопытных теорий.

Согласно одной из них, обычай иметь длинный заостренный ноготь на мизинце, зародился в Китае, где подобный элемент мужского образа отличал людей благородного происхождения от чернорабочих, крестьян и, так называемых, возделывателей рисовых полей.

Сами посудите, разве можно с такими ногтями копаться в земле или, скажем, заниматься уборкой? Конечно, нет. Поэтому длинные ногти (и не только на мизинце) являлись отличительной чертой аристократии или богатого сословия. Собственно, из китайской культуры данная традиция перекочевала и к прочим народностям Юго-Восточной Азии.

Еще одна теория гласит, что традиция отращивать длинный ноготь на мизинце уходит своими корнями в индокитайские суеверия - древнеиндийские, кхмерские и тайские. Согласно тайской «науке» чтения судьбы по руке, проще говоря, хиромантии, мизинец назывался «пальцем богатства», поскольку именно он считался мерилом удачи, умения зарабатывать деньги и коммуникативных способностей.

Если мизинец был недостаточно длинным (его кончик при раскрытой ладони не доставал до линии начала третьей фаланги безымянного пальца), это означало, что его обладатель может и не рассчитывать на удачу и несметные богатства. Он – всего лишь посредственность…с весьма посредственным мизинцем. И наоборот: обладатели длинных пальцев считались везунчиками по жизни.

Поэтому некоторые тайские мужчины специально отращивали длинные ногти на мизинцах, чтобы, так сказать, исправить несправедливость судьбы, «дотянуться» до линии третьей фаланги безымянного пальца и добиться благословения высших сил!

Помимо азиатских теорий происхождения традиции отращивать ноготь на мизинце, есть и европейские, датируемые еще 17 столетием. Первыми в Европе данный «аксессуар» ввели в моду дворяне, которые использовали ноготь в исключительно практических целях – с его помощью вскрывали почтовые конверты, заклеенные сургучом.

Понятное дело, что в кабинетах и канцеляриях эти манипуляции проделывались при помощи специальных ножей, а вот в «полевых» условиях, когда необходимых инструментов под рукой не было, в ход шла шпага…или же длинный, с заостренным кончиком ноготь.

К слову, вскрывать письма шпагой было не только неудобно, но и опасно. Все-таки не бутылка шампанского, и важно было сохранить письмо в целости и сохранности! Поэтому аристократы специально отращивали на мизинце левой руки ноготь подлиннее, и уже с его помощью распечатывали корреспонденцию.

Почему именно левой? Потому что в правой почти всегда держали оружие! К слову, у левши проблем с таким ногтем тоже не возникало: во время поединка на шпагах основную роль брали на себя указательный, средний и безымянный пальцы.

Мода на длинный ноготь в аристократических кругах сохранялась вплоть до начала 20 века, пока письма не начали запечатывать при помощи клея, а не сургуча. А вот во Франции в 18 веке длинный ноготь на мизинце выполнял еще одну, более деликатную функцию.

Одно время громкий стук в дверь считался признаком дурного тона, поэтому хорошо воспитанные дворяне осторожно скреблись ногтем, дабы проинформировать о своем визите. Вероятно, подобные попытки «доскрестить» занимали достаточно много времени, однако факт остается фактом.

В 20 веке философия длинного ногтя на мизинце претерпела кардинальные изменения. Подобная отличительная черта больше не являлась привилегией аристократов и состоятельных граждан, а, скорее, наоборот, стала признаком человека, занимающегося чем-то криминальным.

В советских, а позже и в российских тюрьмах и колониях такой ноготь отличал авторитетов от обычных сидельцев. «Воры в законе» и всевозможные «положенцы» демонстративно отращивали ноготь на мизинце, дабы показать всем окружающим, кто тут главный.

Ну а в США, в 70-е годы 20 века, в самый разгар наркотического «бума», длинный ноготь на мужском мизинце использовался для разделения кокаина и героина на порции. Крупные наркоторговцы и простые «барыги» сочли это решение простым, но весьма элегантным.

Кроме того, с длинного ногтя было максимально просто «снюхивать» порцию порошка. Собственно, это способ употребления впоследствии дал название мере веса кокаина – «nail» (ноготь).

На сегодняшний день большинство мужчин, позволяющих ногтю на мизинце расти в свое удовольствие, просто считают это модным, стильным, молодежным, не вкладывая никакого дополнительного смысла.

Ну а в странах Азии некоторые молодые не только отращивают ногти, но и всячески их украшают: фигурно подпиливают, красят и декорируют стразами.

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Метки: азия   мизинец   мужчины   ноготь   ноготь на мизинце   факты   фото   
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17  комментариев
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28k
Levyathan 52 минуты назад
Длинный ноготь, для распечатывания писем? Автор-идиот, ты сургуч в жизни видел хоть раз?
Длинный ноготь, чтобы скрестись в дверь? Автор-дегенерат, каким ногтем скрестись удобнее длинным или коротким?

Аа, пост с "цзен" спижжен, тогда понятен уровень идиотизма
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6k
Станислав 8 минут назад
У одного киберспортсмена миллионера спросили как-то, почему у него ноготь длинный, он рассказл про первую теорию, мол это отличие от грязнорабочих.
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29k
Aqueronte 19 минут назад
Я ношу удлинённые ногти на мизинцах уже лет 20, бью без особых смыслов, просто нравится. Ломал сотни раз, палец сразу обрубком кажется. Это просто часть меня, я привык
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44
бирюлиК 20 минут назад
У нас на работе мужик отращивает ноготь на мизинце чтоб в носу ковырятся т.к. все остальные пальцы толстые и в ноздрю не пролезают
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815
Иванов Петров Сидоров 37 минут назад
Чтобы в ухе ковыряться и меж зубов остатки пищи выковыривать.
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1k
kappaneed 40 минут назад
Музыканты, играющие на акустической гитаре, отращивали ноготь на мизинце и большом пальце (без фанатизма), такие себе, естественные медиаторы...

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17k
Сергей 44 минуты назад
Первый вариант самый правильный. Длинный ноготь - значит не раком стою на рисовом поле, а занимаюсь умственным трудом (учитель, чиновник, художник... Ну, образованный человек, не чета вам, грязному быдла). Пришло из Конфуцианского Китая, и по Великому шелковому пути распространилось далее по Азии, ну и местным бабаям тоже очень понравилось).
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298
ruslan d 44 минуты назад
Интересная тема , спасибо
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17k
Роберт Шекли 45 минут назад
Длинный ноготь нужен чтоб удобнее в носу и ушах ковыряться, так сказать зачерпнуть все одним заходом
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89
Maikl 48 минут назад
Какой бы ни была причина или цель - смотреть противно.
То ли дело женские коготки особенно "классический френч" :-)
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1k
Alex 53 минуты назад
Фу, отвратительно.
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73
RobotTerminator2 58 минут назад
[мат]ля, блевонтина!!!!!
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17k
RDen 58 минут назад
да в ухе ковырять, вот зачем
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43k
Aleksandr Час назад
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73k
Viktor Час назад
Правильно сказано, отращивают только те, кто нихрена не делает! Я пацаном увидал у своего дядьки - ну думаю, чем я хуже! Сказано, сделано и только ноготь стал чуть-чуть напоминать крутость, во время чеготоделанья так вывернул его что и сейчас вспоминать больно! Сразу забыл, что это такое.
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32k
Fat Lynx Час назад
Все это херня!
Длинный ноготь - это значит "не работаю руками"... типа вы все перхоть подз*л*пная, а я Д"Артаньян. Но все же, перед тем как бить *бало такому персонажу, спросите его о причине сего перфоманса, может ему мама не разрешает ноготь стрич.
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Infinite

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