Как котенок Беляш и собака Нонна нашли хозяев на фотовыставке. Истории животных из приютов⁠⁠

"Я случайно попала на эту выставку в центре города и на фотографии увидела Беляша. Такое совпадение, но за несколько лет до этого у меня был такой же котик. Конечно, я сразу решила взять котенка из приюта к себе",

- рассказала новая хозяйка котенка Александра Кравченко.

В приют Беляш попал в возрасте нескольких недель. У животного был слабый иммунитет и глазная инфекция, но ветеринары его выходили.

В новом доме Беляш живет чуть больше недели и сначала стеснялся, прятался, даже не издавал никаких звуков и привыкал к незнакомой обстановке. Однако всего через три дня полностью расслабился.