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Как котенок Беляш и собака Нонна нашли хозяев на фотовыставке. Истории животных из приютов⁠⁠

Как котенок Беляш и собака Нонна нашли хозяев на фотовыставке. Истории животных из приютов⁠⁠

Автор:
26 августа 2022 16:23
Сообщество : Животные
Метки: Бездомные животные   в добрые руки   г. Москва   коты   нашел дом   помощь животным   приют для животных   собаки   
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20 августа прошел Всемирный день бездомных животных. В канун этого дня в Москве началась фотовыставка "Хочу домой", где все желающие могли познакомиться с питомцами и "усыновить" их.

Как итог, котенок Беляш и собака Нонна нашли новых хозяев, а пса Снежка новая семья выбрала прямо в приюте.

"Я случайно попала на эту выставку в центре города и на фотографии увидела Беляша. Такое совпадение, но за несколько лет до этого у меня был такой же котик. Конечно, я сразу решила взять котенка из приюта к себе",

- рассказала новая хозяйка котенка Александра Кравченко.


В приют Беляш попал в возрасте нескольких недель. У животного был слабый иммунитет и глазная инфекция, но ветеринары его выходили.


В новом доме Беляш живет чуть больше недели и сначала стеснялся, прятался, даже не издавал никаких звуков и привыкал к незнакомой обстановке. Однако всего через три дня полностью расслабился.

"Он начал спокойно кушать, уже вовсю носится по квартире, играет. Беляш очень ласковый, я бы его назвала Попятамыч - он всегда ходит за человеком, не может быть один".

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Собака Нонна также нашла дом благодаря фотовыставке. Год назад ее увидела и забрала Алена Баландина. Девушка призналась, что хотела завести породистого пса, однако фотостенд на Тверском бульваре заставил ее передумать.

"У породистых собак, как правило, нет проблем с пристройством, а в приютах живет много преданных добрых собак, которые тоже хотят обрести семью. Я посчитала своей обязанностью осчастливить чью-то жизнь".

Период адаптации у Нонны длился около двух месяцев. Сначала собака опасалась буквально всего: громких звуков, других зверей. Однако сегодня Нонна полностью привыкла к дому, ничего не боится, а собаки во дворе - ее лучшие друзья.

Пес Снежок "переехал" на постоянное место жительства к зооволонтеру. Евгений Гасанов вспоминает, что вместе со своей семьей приезжал в приют, играл там с собаками и выгуливал их, а при встрече со Снежком сразу понял, что пес станет членом его семьи.

"Во время прогулок он не отходил, всегда слушался, шел на контакт. И главное, моего ребенка тоже очаровал с первых минут"

Сегодня Снежку уже больше года, он уже привык к новой семье и радуется приходу хозяев домой. Кроме того, Снежок любит проводить время на улице и может гулять по два часа напролет. Причем гулять любит с детьми и, услышав их во дворе, сразу тянет поводок.

О зверях заботятся в 13 городских приютах. Сейчас там обитают более 16 тыс. одиноких собак и кошек. Сотрудники лечат и кормят их, но главная цель - найти зверям новый дом, для этого приюты при поддержке городских властей проводят многочисленные акции и мероприятия.

С начала текущего года семьи нашли 1590 собак и 336 кошек из приютов.

Чтобы помочь бездомным животным в Москве, можно стать волонтером, взять питомца из приюта или сделать пожертвование. Почти за 2 года более 7,5 тыс. пользователей благотворительного сервиса на mos.ru поддержали бездомных животных.

Заочно познакомиться с питомцами из приютов "Зеленоград" и "Зоорассвет" можно на фотовыставке на Школьной улице с 10 по 31 августа.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Бездомные животные   в добрые руки   г. Москва   коты   нашел дом   помощь животным   приют для животных   собаки   
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HalloFreeSpace 3 часа назад
G 502 Hero, отличный питомец ))) Ну и остальным здоровья )))
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Москвичанин

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