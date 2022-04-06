Дольф Лундгрен: чем сейчас занимается звезда «Рокки» и «Универсального солдата»?

Говоря о звездах боевиков 80-х и 90-х, сложно обойти стороной Дольфа Лундгрена. Несмотря на то, что в биографии актёра наблюдался спад, он до сих пор популярен в свои 64 года.
Швед Дольф Лундгрен родился в 1957 году в семье инженера и учительницы. Как и у многих его коллег по цеху, история его детства типична: был хилым и слабым, терпел тумаки от отца, но в итоге сумел стать мастером единоборств и доказать всем и в первую очередь себе, что он не неудачник.
Изначально Лундгрен мечтал стать барабанщиком в рок-группе, а единоборствами стал заниматься, чтобы избавиться от комплексов. И ему удалось показать себя в каратэ. Он стал капитаном сборной Швеции и выиграл чемпионат Европы.
В конце 70-х Лундгрен проходил срочную службу в специальном центре подготовки ВМС Швеции и вошёл в подразделение подводных диверсионных сил. Однако полностью он не отслужил: получив травму, он был отправлен на берег в звании капрала.
После этого он поступил и в Сиднейский институт химического машиностроения, получив диплом магистра химических наук, а оттуда в Массачусетский технологический институт. Правда, последний он бросил ради покорения Голливуда.
Затем будущая звезда отправилась в Нью-Йорк. Там Дольф посещал курсы актерского мастерства и успел засветиться в эпизодической роли в «Виде на убийство», одной из серий бондианы. После долгих и безуспешных рассылок портфолио ему улыбнулась удача, Сталлоне пригласил Лундгрена сниматься в «Рокки IV». К слову, псевдоним Дольф актер взял именно после съемок в «Рокки», принесшем ему славу. Его настоящее имя Ханс, а Дольф получился от имени Рудольф - так звали родственника по материнской линии.
Свою лепту в раскрутку молодой звезды внесла и певица Грейс Джонс, с которой у актера закрутился роман. Именно она помогла ему попасть в "Вид на убийство", где играла сама. Правда, до этого момента он успел поработать у неё охранником. Лундгрен ходил с ней по клубам, где отдыхали звезды и даже познакомился с такими именитыми музыкантами как Дэвид Боуи, Майкл Джексон и художником Энди Уорхолом.
Через 2 года актер получает главную роль в картине «Властелины вселенной», где самостоятельно выполняет все трюки, чем завоевывает симпатию критиков.
В общей сложности, актер снялся в более чем 60 картинах и продолжает это делать до сих пор, периодически примеривая на себя роль режиссера и сценариста. Правда, в начале 2000-х в его карьере был спад, по сути, вогнавший его в депрессию. Когда однотипные боевики с Лундгреном стали проваливаться один за другим, он решил основать свою кинокомпанию и самому делать фильмы.
Режиссёрские работы, в которых актёр также исполнил главные роли, — "Механик" (2005), "Миссионер" (2007) и др. — тоже не добавили ему славы. Вернули интерес к Лундгрену продолжения "Универсального солдата", и Сталлоне снова выступил в роли спасителя карьеры, позвав актёра в "Неудержимых".
Вернуться на большие экраны Лундгрену также помогла его последняя возлюбленная Дженни Сандерсон, как и он увлекающаяся каратэ. Именно с ней актер на данный момент проживает в трехэтажном доме в Голливуде.
А ведь в 2016 году был слух, что Лундгрен собирается переехать в Россию из-за того, что президентом стал Трамп.
Актер старается много времени проводить со своими дочерями, которых поддерживает во всём, несмотря на то, что в 2011 году ушёл от семьи и развелся с дизайнером ювелирных изделий Анетт Квиберг. Лундгрен довольно часто появляется с ними на церемониях, а также регулярно выкладывает в соцсети совместные фото.
В ноябре Дольфу будет 65 лет, но он не планирует уходить на покой. В 2022 году выходят такие громкие проекты с его участием как «Неудержимые 4» и «Аквамен-2».
Остается пожелать ему только успехов и не скатиться во второсортный мусор, который, как правило, губит карьеры именитых голливудских звезд. А какой фильм с участием Лундгрена вам нравятся больше всего?
Источник:
АНТИФИШКИ
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Обычно это не удел спортсменов.
"После этого он поступил и в Сиднейский институт химического машиностроения, получив диплом магистра химических наук, а оттуда в Массачусетский технологический институт. Правда, последний он бросил ради покорения Голливуда."
Если Сидней меня мало возбуждает, то "Массачусетский технологический институт" (MIT) - это один из самых известных и престижных ВУЗов мира. Туда середнячку не поступить.
К слову, звезды тех лет (в его жанре) с трудом заканчивали средние школы.
Удивительное - рядом! Спасибо за пост!