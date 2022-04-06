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Дольф Лундгрен: чем сейчас занимается звезда «Рокки» и «Универсального солдата»?

Дольф Лундгрен: чем сейчас занимается звезда «Рокки» и «Универсального солдата»? (14 фото)

Автор:
06 апреля 2022 20:43
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Герои боевиков 90-х   Дольф Лундгрен   актеры 90-х   боевики 90-х   голливудская звезда   знаменитые актеры   постаревшие актеры   
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Говоря о звездах боевиков 80-х и 90-х, сложно обойти стороной Дольфа Лундгрена. Несмотря на то, что в биографии актёра наблюдался спад, он до сих пор популярен в свои 64 года.

Швед Дольф Лундгрен родился в 1957 году в семье инженера и учительницы. Как и у многих его коллег по цеху, история его детства типична: был хилым и слабым, терпел тумаки от отца, но в итоге сумел стать мастером единоборств и доказать всем и в первую очередь себе, что он не неудачник.

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Изначально Лундгрен мечтал стать барабанщиком в рок-группе, а единоборствами стал заниматься, чтобы избавиться от комплексов. И ему удалось показать себя в каратэ. Он стал капитаном сборной Швеции и выиграл чемпионат Европы.

В конце 70-х Лундгрен проходил срочную службу в специальном центре подготовки ВМС Швеции и вошёл в подразделение подводных диверсионных сил. Однако полностью он не отслужил: получив травму, он был отправлен на берег в звании капрала.


После этого он поступил и в Сиднейский институт химического машиностроения, получив диплом магистра химических наук, а оттуда в Массачусетский технологический институт. Правда, последний он бросил ради покорения Голливуда.


Затем будущая звезда отправилась в Нью-Йорк. Там Дольф посещал курсы актерского мастерства и успел засветиться в эпизодической роли в «Виде на убийство», одной из серий бондианы. После долгих и безуспешных рассылок портфолио ему улыбнулась удача, Сталлоне пригласил Лундгрена сниматься в «Рокки IV». К слову, псевдоним Дольф актер взял именно после съемок в «Рокки», принесшем ему славу. Его настоящее имя Ханс, а Дольф получился от имени Рудольф - так звали родственника по материнской линии.

Свою лепту в раскрутку молодой звезды внесла и певица Грейс Джонс, с которой у актера закрутился роман. Именно она помогла ему попасть в "Вид на убийство", где играла сама. Правда, до этого момента он успел поработать у неё охранником. Лундгрен ходил с ней по клубам, где отдыхали звезды и даже познакомился с такими именитыми музыкантами как Дэвид Боуи, Майкл Джексон и художником Энди Уорхолом.

Через 2 года актер получает главную роль в картине «Властелины вселенной», где самостоятельно выполняет все трюки, чем завоевывает симпатию критиков.

В общей сложности, актер снялся в более чем 60 картинах и продолжает это делать до сих пор, периодически примеривая на себя роль режиссера и сценариста. Правда, в начале 2000-х в его карьере был спад, по сути, вогнавший его в депрессию. Когда однотипные боевики с Лундгреном стали проваливаться один за другим, он решил основать свою кинокомпанию и самому делать фильмы.

Режиссёрские работы, в которых актёр также исполнил главные роли, — "Механик" (2005), "Миссионер" (2007) и др. — тоже не добавили ему славы. Вернули интерес к Лундгрену продолжения "Универсального солдата", и Сталлоне снова выступил в роли спасителя карьеры, позвав актёра в "Неудержимых".

Вернуться на большие экраны Лундгрену также помогла его последняя возлюбленная Дженни Сандерсон, как и он увлекающаяся каратэ. Именно с ней актер на данный момент проживает в трехэтажном доме в Голливуде.


А ведь в 2016 году был слух, что Лундгрен собирается переехать в Россию из-за того, что президентом стал Трамп.

Актер старается много времени проводить со своими дочерями, которых поддерживает во всём, несмотря на то, что в 2011 году ушёл от семьи и развелся с дизайнером ювелирных изделий Анетт Квиберг. Лундгрен довольно часто появляется с ними на церемониях, а также регулярно выкладывает в соцсети совместные фото.

В ноябре Дольфу будет 65 лет, но он не планирует уходить на покой. В 2022 году выходят такие громкие проекты с его участием как «Неудержимые 4» и «Аквамен-2».

Остается пожелать ему только успехов и не скатиться во второсортный мусор, который, как правило, губит карьеры именитых голливудских звезд. А какой фильм с участием Лундгрена вам нравятся больше всего?

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Герои боевиков 90-х   Дольф Лундгрен   актеры 90-х   боевики 90-х   голливудская звезда   знаменитые актеры   постаревшие актеры   
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11  комментариев
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24k
Андрей Иванов Час назад
Лучшая роль у него в Миньоне была.
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1k
Василич 3 минуты назад
Мне вот этот нравится.
Ссылка www.youtube.com
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5k
Divergent?!? 8 минут назад
Я был наповал поражен его способностью к учебе в крутых ВУЗах...
Обычно это не удел спортсменов.

"После этого он поступил и в Сиднейский институт химического машиностроения, получив диплом магистра химических наук, а оттуда в Массачусетский технологический институт. Правда, последний он бросил ради покорения Голливуда."

Если Сидней меня мало возбуждает, то "Массачусетский технологический институт" (MIT) - это один из самых известных и престижных ВУЗов мира. Туда середнячку не поступить.
К слову, звезды тех лет (в его жанре) с трудом заканчивали средние школы.
Удивительное - рядом! Спасибо за пост!
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2k
MATPOC 15 минут назад
афтор с википедии копирует- но не вкуривает, что ролей хитовых было больше=))
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9k
Бритва 20 минут назад
интересно, против кого будут воевать в "неудержимых 4", против России или Китая?
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2k
Alexei_vrn Полчаса назад
Однозначно "Разборки в маленьком Токио" (1991).. Дольф, Брендон, Шан Цзун и "мохнатая" Тиа Каррере

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6k
Bjornsson 37 минут назад
Один из самых умных людей Голливуда, IQ=160
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84k
Taras Kozalupko 50 минут назад
Ссылка youtu.be
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44k
dima423 Час назад
старшая дочка красивая у него)
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Антибиотик
Научись причины всех своих проблем в себе находить. Тогда и проблем меньше станет.
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