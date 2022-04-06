Дольф Лундгрен: чем сейчас занимается звезда «Рокки» и «Универсального солдата»?

В конце 70-х Лундгрен проходил срочную службу в специальном центре подготовки ВМС Швеции и вошёл в подразделение подводных диверсионных сил. Однако полностью он не отслужил: получив травму, он был отправлен на берег в звании капрала.

После этого он поступил и в Сиднейский институт химического машиностроения, получив диплом магистра химических наук, а оттуда в Массачусетский технологический институт. Правда, последний он бросил ради покорения Голливуда.

Затем будущая звезда отправилась в Нью-Йорк. Там Дольф посещал курсы актерского мастерства и успел засветиться в эпизодической роли в «Виде на убийство», одной из серий бондианы. После долгих и безуспешных рассылок портфолио ему улыбнулась удача, Сталлоне пригласил Лундгрена сниматься в «Рокки IV». К слову, псевдоним Дольф актер взял именно после съемок в «Рокки», принесшем ему славу. Его настоящее имя Ханс, а Дольф получился от имени Рудольф - так звали родственника по материнской линии.