Одинокая старость, хоспис и любовь до конца жизни: печальная история великого Леонида Куравлёва

Леонид Куравлёв без преувеличения великий актер, за свою жизнь сыгравший в 220 картинах. Ему доставались разные персонажи, но в большинство из них он мог добавить неповторимую изюминку: Афанасий Борщев, Шура Балаганов, Жорж Милославский…список можно продолжать и дальше.
Реплики его героев расходились на цитаты, живущие в народе до сих пор. Неудивительно, что Куравлёва одарили любовью и режиссеры, и коллеги по цеху, и, конечно же, зрители.
Но была у него и собственная прекрасная любовная история, достойная стать примером. Свою будущую супругу 9-классник Леонид повстречал на катке и сразу понял, что это его. Не смутил его и тот факт, что Нина была младше на 2,5 года. Дальше всё по канону романтических фильмов: походы в кино, прогулки, разговоры на общие темы и взаимная любовь.
Поступив во ВГИК, Куравлев не проявлял интереса к девушкам, а сокурсники считали его скрытым. Для них стало большим удивлением, что в 1960 году, сразу после окончания института, Леонид женился на Нине.
Большинство своих ролей актер, начавший свой путь ещё в студенческие годы, сыграет после свадьбы. Супруга всегда поддерживал его, а он всегда спешил домой, прослыв из-за этого подкаблучником. Хотя Куравлёв просто хотел проводить больше времени с семьей, ведь жена подарила ему двух детей: дочь Екатерину и сына Василия.
Но в 2012 году Нины Куравлёвой не стало, что, вероятно, стало переломным моментом в жизни знаменитого актера. Оно и понятно – 52 года совместной жизни. Он обвинял в её смерти врачей, не заметивших инфаркт и не оказавших своевременную помощь.
После актер стал замкнутым и стал вести затворнический образ жизни. Он не только перестал появляться на публике, но и периодически вообще не выходил из дома. При этом, любовь к трем внукам и детям он не утратил. Дочь и сын, в свою очередь, пытались оградить отца от назойливых журналистов.
Вот только депрессия всё равно брала верх. Куравлёв заранее позаботился о месте своего захоронения, переделав памятник супруги на Троекуровском кладбище и выбив на нём свое имя без дат. Теперь же они известны.
Прошлым летом родные заметили, что ему стало хуже из-за проблем психологического характера. У него начались провалы в памяти, провоцировавшие неадекватное поведение. Например, он кричал из-за того, что ему показалось, будто в его доме побывали чужие люди. В связи с этим дети приняли решение передать его в пансионат.
Поначалу он радовался часто приезжавшим детям, и проявлял приветливость к медицинскому персоналу. Вот только речь перестала быть связной, и для общения с ним внедрили свой язык жестов. К минувшим новогодним праздникам Куравлев сдал, став равнодушным ко всем и отказывался есть. В начале января он попал в реанимацию Коммунарки с пневмонией.
К счастью, недуг удалось перенести, но психологическое здоровье уже, видимо, было не поправить. Врачи оценивали его состояние как среднетяжелое, поскольку ему диагностировали деменцию и патологию, связанную с головным мозгом.
Ему пророчили, что до конца дней он будет находиться в хосписе им. Миллионщиковой, , ведь домой 85-летнего актера никто не собирался забирать. Правда, медики всё ещё надеялись поднять Леонида Куравлёва на ноги. Хотя, если уж за 10 лет к народному артисту не вернулся интерес к жизни, вряд ли это произошло бы. Согласитесь, печальная судьба для человека, подарившего немало положительных эмоций ни одному поколению россиян.
Но теперь Куравлёв сможет встретиться с той, которую так любил и без которой так и не смог вернуться к полноценной жизни. Вечная память!
Источник:
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Шикарные роли, признание,любовь всей жизни,дети, забота до конца! Земля пухом, Леонид Вячеславович !
Мне повезло Вас увидеть.