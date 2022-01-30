FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 5490 постов • 708 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 
Одинокая старость, хоспис и любовь до конца жизни: печальная история великого Леонида Куравлёва

Одинокая старость, хоспис и любовь до конца жизни: печальная история великого Леонида Куравлёва (12 фото)

Автор:
30 января 2022 14:46
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Леонид Куравлёв   Нина Куравлёва   великий актёр   знаменитые актеры   история любви   умер великий актер   
38780
12

Леонид Куравлёв без преувеличения великий актер, за свою жизнь сыгравший в 220 картинах. Ему доставались разные персонажи, но в большинство из них он мог добавить неповторимую изюминку: Афанасий Борщев, Шура Балаганов, Жорж Милославский…список можно продолжать и дальше.

Реплики его героев расходились на цитаты, живущие в народе до сих пор. Неудивительно, что Куравлёва одарили любовью и режиссеры, и коллеги по цеху, и, конечно же, зрители.

×
×

Но была у него и собственная прекрасная любовная история, достойная стать примером. Свою будущую супругу 9-классник Леонид повстречал на катке и сразу понял, что это его. Не смутил его и тот факт, что Нина была младше на 2,5 года. Дальше всё по канону романтических фильмов: походы в кино, прогулки, разговоры на общие темы и взаимная любовь.

Поступив во ВГИК, Куравлев не проявлял интереса к девушкам, а сокурсники считали его скрытым. Для них стало большим удивлением, что в 1960 году, сразу после окончания института, Леонид женился на Нине.


Большинство своих ролей актер, начавший свой путь ещё в студенческие годы, сыграет после свадьбы. Супруга всегда поддерживал его, а он всегда спешил домой, прослыв из-за этого подкаблучником. Хотя Куравлёв просто хотел проводить больше времени с семьей, ведь жена подарила ему двух детей: дочь Екатерину и сына Василия.

Но в 2012 году Нины Куравлёвой не стало, что, вероятно, стало переломным моментом в жизни знаменитого актера. Оно и понятно – 52 года совместной жизни. Он обвинял в её смерти врачей, не заметивших инфаркт и не оказавших своевременную помощь.

После актер стал замкнутым и стал вести затворнический образ жизни. Он не только перестал появляться на публике, но и периодически вообще не выходил из дома. При этом, любовь к трем внукам и детям он не утратил. Дочь и сын, в свою очередь, пытались оградить отца от назойливых журналистов.


Вот только депрессия всё равно брала верх. Куравлёв заранее позаботился о месте своего захоронения, переделав памятник супруги на Троекуровском кладбище и выбив на нём свое имя без дат. Теперь же они известны.

Прошлым летом родные заметили, что ему стало хуже из-за проблем психологического характера. У него начались провалы в памяти, провоцировавшие неадекватное поведение. Например, он кричал из-за того, что ему показалось, будто в его доме побывали чужие люди. В связи с этим дети приняли решение передать его в пансионат.


Поначалу он радовался часто приезжавшим детям, и проявлял приветливость к медицинскому персоналу. Вот только речь перестала быть связной, и для общения с ним внедрили свой язык жестов. К минувшим новогодним праздникам Куравлев сдал, став равнодушным ко всем и отказывался есть. В начале января он попал в реанимацию Коммунарки с пневмонией.


К счастью, недуг удалось перенести, но психологическое здоровье уже, видимо, было не поправить. Врачи оценивали его состояние как среднетяжелое, поскольку ему диагностировали деменцию и патологию, связанную с головным мозгом.

Ему пророчили, что до конца дней он будет находиться в хосписе им. Миллионщиковой, , ведь домой 85-летнего актера никто не собирался забирать. Правда, медики всё ещё надеялись поднять Леонида Куравлёва на ноги. Хотя, если уж за 10 лет к народному артисту не вернулся интерес к жизни, вряд ли это произошло бы. Согласитесь, печальная судьба для человека, подарившего немало положительных эмоций ни одному поколению россиян.

Но теперь Куравлёв сможет встретиться с той, которую так любил и без которой так и не смог вернуться к полноценной жизни. Вечная память!

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации"
Метки: Леонид Куравлёв   Нина Куравлёва   великий актёр   знаменитые актеры   история любви   умер великий актер   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
104
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
104  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
36k
kalinser 20 часов назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
53
KarrNatt 56 минут назад
Что за тупой заголовок??? И окончание поста такое-же.... Жил в любви и заботе, да последние полгода по состоянию здоровья необходима была так-же забота мед.персонала. Спасибо родственникам что смогли это ему обеспечить. Минус Автору решившему хайпануть на данной теме!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий удален
−55
881
master_luga 2 часа назад
Вечная память! Спасибо АРТИСТ !
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Павел Астахов 4 часа назад
Вечная память
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
105
Max 5 часов назад
Один из немногих вечно любимых моих советских актеров. Вечная память!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
157
Митяй 5 часов назад
Вечная память великому актеру.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−4
Handy Andy 7 часов назад
Всего несколько русских остальись людьми. Он один из них. Жаль что ушел хороший человек....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
DNK 9 часов назад
Уходят великие актеры...
и как мало их осталось...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Александр 11 часов назад
Одинокая старость, хоспис и любовь до конца жизни: печальная история великого Леонида КуравлёваПосмотреть
Одинокая старость, хоспис и любовь до конца жизни: печальная история великого Леонида Куравлёва
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
Аристарх Похер 11 часов назад
Ещё один замечательный человек покинул нас...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
71
Antik-Taktik 11 часов назад
"Печальная судьба" ? Автор,ты в своём уме??
Шикарные роли, признание,любовь всей жизни,дети, забота до конца! Земля пухом, Леонид Вячеславович !
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
65
Сикрет Иваныч Antik-Taktik 11 часов назад
Человек пожила так, что дай бог каждому.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. Показать
9k
12345678910 12 часов назад
Я так думаю и его дети и внуки встретят старость так же ,в плане отношения к себе !
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Запускайте Берлагу! 13 часов назад
Позор фишкам за такой заголовок и материал к уходу из жизни столь Великого актёра и человека.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
91
Антон 13 часов назад
Верю и не верю....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
unreal_90 13 часов назад
Земля пухом. Он останется с нами в фильмах с его участием и в нашей памяти навсегда.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
muhomor 13 часов назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−24
serhey 13 часов назад
вечная память великому и любимому актёру... Но, хоть из малюсенького уважения к ушедшему любимцу десятков миллионов человек, можно СТАТЬЮ ПРОВЕРИТЬ НА ОШИБКИ!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
166
Оникс 14 часов назад
Спасибо, Маэстро.
Мне повезло Вас увидеть.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5
Colt911 14 часов назад
Покойся с миром, Великий Актер.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Duckk 14 часов назад
Земля пухом, Инспектор Грандэн!

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 26 комментариев (из 73)
Показать ещё
Как сэкономить на играх и при чём здесь кодфогейм Как сэкономить на играх и при чём здесь кодфогейм Нетипичные или забавные роли актеров, вышедшие за рамки их привычных амплуа Нетипичные или забавные роли актеров, вышедшие за рамки их привычных амплуа Камео в кино для самых внимательных Камео в кино для самых внимательных Зачем дети сдали Леонида Куравлёва в дом престарелых Зачем дети сдали Леонида Куравлёва в дом престарелых Почему Киану Ривза в Сети считают «хорошим парнем»? Почему Киану Ривза в Сети считают «хорошим парнем»? Отступники сценария: импровизации актеров, повлиявшие на успех фильмов Отступники сценария: импровизации актеров, повлиявшие на успех фильмов
Антибиотик
Научись причины всех своих проблем в себе находить. Тогда и проблем меньше станет.
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

27688



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже бывший священник
5
40
ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже бывший священник
Угара пост: всё об идеальных мужчинах
3
64
Угара пост: всё об идеальных мужчинах
Набирающие популярность в сообществах
Альтернативные иллюстрации к повести М.А.Булгакова "Собачье сердце". Выпуск №1
1
18
Альтернативные иллюстрации к повести М.А.Булгакова "Собачье сердце". Выпуск №1
В Коми женщины провалились под пол в собственной ванной
1
11
В Коми женщины провалились под пол в собственной ванной
Как сэкономить на играх и при чём здесь кодфогейм
Как сэкономить на играх и при чём здесь кодфогейм
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Заставляет задуматься
0
0

Лучшие демотиваторы
Смотрите также
0
0

Перейти в раздел
Популярные теги
#факты#животные#люди#Россия#новости#интересное#Приколы#девушки#ретро#познавательно
#фото#история#кино#дети#Ynews#gif#прикол#забавно#СССР#Жизнь
#интересно#Юмор#фотографии#искусство#подборка#еда#Москва#картинки#живопись#природа

На что жалуетесь?

Вернуться