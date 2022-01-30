Одинокая старость, хоспис и любовь до конца жизни: печальная история великого Леонида Куравлёва

Поступив во ВГИК, Куравлев не проявлял интереса к девушкам, а сокурсники считали его скрытым. Для них стало большим удивлением, что в 1960 году, сразу после окончания института, Леонид женился на Нине.

Большинство своих ролей актер, начавший свой путь ещё в студенческие годы, сыграет после свадьбы. Супруга всегда поддерживал его, а он всегда спешил домой, прослыв из-за этого подкаблучником. Хотя Куравлёв просто хотел проводить больше времени с семьей, ведь жена подарила ему двух детей: дочь Екатерину и сына Василия.