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Отступники сценария: импровизации актеров, повлиявшие на успех фильмов

Отступники сценария: импровизации актеров, повлиявшие на успех фильмов (24 фото)

Автор:
17 декабря 2021 20:07
Сообщество : Кино
Метки: Сценарий   актеры   знаменитые актеры   импровизации   успех фильма   фильмы   
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Талантливые актеры всегда вживаются в свои роли. Да так, что представить кого-то другого на их месте становится практически невозможным.

Но вжившись, их не всегда устраивают сценарные задумки. Поэтому они начинают импровизировать, создавая кино вместе с режиссером. И вот лишь малая часть случаев, когда от вышедших за рамки сценария действий актеров фильмы только выигрывали.


Многим знаком мультик «Красавица и чудовище», где Белль была активной и жизнерадостной девушкой. Однако её киноверсия в исполнении Эммы Уотсон должна была быть более топорной из-за надетого на неё корсета.

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Однако актриса решила его снять, чтобы стать более подвижной, а её героиня могла ездить верхом на лошади и танцевать. Костюмы оставались красивыми, а Уотсон смогла передать тон мультяшной Белль.

Ставшая мемом фраза «Это Спарта!» отсутствовала в сценарии в том виде, в каком мы к ней привыкли. Джерард Батлер, исполнивший роль царя Леонида, вместо запланированного шепота предпочел выкрикнуть эти слова.


Поначалу крик вызвал смех, но в итоге режиссер решил оставить именно это исполнение, и не прогадал.


Кейт Уинслет в культовом «Титанике» отлично приукрасила сцену расставания Розы со своим женихом. Изначально она должна была уколоть его заколкой, чтобы вырваться и убежать от него, однако зритель увидел, как молодая особа плюёт ему в лицо.


Как говорится, не зря же Джек обучал этому навыку!


Дэниел Крейг  в «Казино «Рояль» показал всем, как можно пафосно выйти из воды. Правда, этого Бонд не должен был делать.


Просто актер дурачился в кадре, делая вид, что плавает на мелководье, а потом резко встал, создав эффектный кадр для промо-кампании фильма.


Изначально Майк Майерс озвучивал Шрека со своим канадским акцентом, однако позже решил изменить речь огра на шотландскую.


Почему? Потому что актеру показалось, что тот относится к рабочему классу.


Инициатива Майерса обошлась руководству проекта в 5 млн долларов, однако Шрек сполна окупил все незапланированные затраты.


Люциус Малфой в «Гарри Поттере» должен был напоминать какого-то хипстера: костюм в полоску и короткие черно-белые волосы. Но исполнителя роли Джейсона Айзекса такое решение не устроило, и он настоял на наряде волшебника и длинных белых волосах.


При этом актер старался сохранять волосы прямыми, откидывая для этого голову назад. Так Малфой стал выглядеть в кадре высокомерным, что лишь подчеркнуло его образ.


Хоакин Феникс оказался бесподобен в роли «Джокера», показав зрителю, как выглядит депрессивный злодей с отклонениями психики. Однако один из сильных моментов картины появился благодаря неординарному действию актера.


В одном из дублей он стал опустошать холодильник, а затем залез внутрь, захлопнув за собой дверцу. Съемочная группа была удивлена, но съемку не прекратила, подарив нам отличный кадр.


У Джорджа Лукаса в «Звездных войнах» было железное правило – хорошие парни должны бегать с синим или зеленым световым мечом. Злодеев же наделяли красным.  И только Самюэль Л. Джексон настоял на том, чтобы у его персонажа было оружие фиолетового цвета.


Лукас согласился, что помогло герою выделяться из толпы в финале «Атаки клонов».


Большинство привычек «Железного человека» оказались реальными, позаимствованными у Роберта Дауни-младшего.


Например, тяга к закускам и снекам. Актер незапланированного разгуливал с едой в кадре, угощая Халка и Капитана Америку.


Такая привычка добавила шарма Старку.


Джим Керри по праву считается мастером импровизаций, посостязаться с которым в этом навыке мог разве что Робин Уильямс. Его жесты и фразы, придуманные на ходу, удачно вписывались в кадр.


Не стал исключением и фильм «Тупой и ещё тупее», где Ллойд бурно реагирует на старую газету на стене, гласящую о высадке на Луне. Очевидно, что такой реакции в сценарии не было, тем не менее, эмоции Керри помогли сделать этот момент одним из самых смешных.


Ну и закончим на случайной фразе Дэвида Швиммера, позволившая эффектно закончить четвертый сезон «Друзей». В одной из сцен он ошибочно заменил имя Эмили на Рэйчел, что сразу понравилось создателям сериала.


Эту ошибку они воссоздали в финальной свадебной сцене.


Подобных импровизаций множество и в зарубежном, и в отечественном кино. Чего только стоят работы Гайдая, на съемках которых сценарий использовался как «скелет», а всё самое смешное рождалось на ходу.


Но почему-то некоторые убеждены, что актер не должен пререкаться и уходить от первоначальной задумки режиссера. А как думаете вы?

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Метки: Сценарий   актеры   знаменитые актеры   импровизации   успех фильма   фильмы   
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