Отступники сценария: импровизации актеров, повлиявшие на успех фильмов

Но вжившись, их не всегда устраивают сценарные задумки. Поэтому они начинают импровизировать, создавая кино вместе с режиссером. И вот лишь малая часть случаев, когда от вышедших за рамки сценария действий актеров фильмы только выигрывали.

Многим знаком мультик «Красавица и чудовище», где Белль была активной и жизнерадостной девушкой. Однако её киноверсия в исполнении Эммы Уотсон должна была быть более топорной из-за надетого на неё корсета.