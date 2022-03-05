Звезда капоэйра Марк Дакаскос: чем сейчас занимается «Американский самурай»?

По его же словам, он смог бы всего добиться в жизни, если бы его мачеха обходилась с ним мягко.

Уже в 9-летнем возрасте он одерживал победы, усердно тренируясь каждый день. Он изучал дзюдо, кэмпо, бокс и карате. Получил Марк и чёрный пояс и в отдельном стиле, разработанном его отцом. Но на этом освоение боевых искусств не закончилось. В 17 лет Дакаскос поехал на Тайвань, чтобы освоить техники шаолиньских монахов.

Там будущий актер серьёзно увлекся буддизмом, из-за чего некоторые полагали, что он когда-нибудь уйдет в монастырь. Тем не менее прогнозы оказались неверны. Дакаскос вернулся в США, где попутно стал изучать капоэйра. Спортивная карьера шла в гору, но Марк решил попробовать себя в кино и не прогадал.