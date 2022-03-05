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Звезда капоэйра Марк Дакаскос: чем сейчас занимается «Американский самурай»?

Звезда капоэйра Марк Дакаскос: чем сейчас занимается «Американский самурай»? (14 фото)

Автор:
05 марта 2022 12:15
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Как живет   боевики 90-х   голливудская звезда   звезда боевиков   марк дакаскос   
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Любителям боевиков 90-х прекрасно знаком Марк Дакаскос, получивший широкую известность благодаря таким фильмам как «Драйв», «Американский самурай» и «Только сильнейшие». Чем же сейчас занимается голливудская звезда и планирует ли уходить на покой?

Дакаскос родился в 1964 году на Гавайях в семье мастера кунг-фу Элла Дакаскоса, поэтому стать экспертом в этом направлении ему было, что называется, на роду написано. Правда, обучал его не отец, а мачеха, разбирающаяся в тонкостях единоборств. Неудивительно, что в такой семье Марк уже в юности добился больших спортивных побед.

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По его же словам, он смог бы всего добиться в жизни, если бы его мачеха обходилась с ним мягко.

Уже в 9-летнем возрасте он одерживал победы, усердно тренируясь каждый день. Он изучал дзюдо, кэмпо, бокс и карате. Получил Марк и чёрный пояс и в отдельном стиле, разработанном его отцом. Но на этом освоение боевых искусств не закончилось. В 17 лет Дакаскос поехал на Тайвань, чтобы освоить техники шаолиньских монахов.


Там будущий актер серьёзно увлекся буддизмом, из-за чего некоторые полагали, что он когда-нибудь уйдет в монастырь. Тем не менее прогнозы оказались неверны. Дакаскос вернулся в США, где попутно стал изучать капоэйра. Спортивная карьера шла в гору, но Марк решил попробовать себя в кино и не прогадал.

И дело не только в его бойцовских навыках. Среди его предков были ирландцы, японцы и испанцы, и эта смесь генов подарила ему кинематографическую внешность. Из-за этого до сих пор никто достоверно не знает, какая же у голливудской звезды национальность.


Видимо, по этой причине за свою карьеру он смог сыграть японца, мексиканца и даже казаха. Плюсом было и то, что после переезда семьи в немецкий Гамбург, где он обучался в местном колледже, Дакаскос освоил несколько языков. Правда, русского в этом списке нет, но его незнание не помешало ему сняться даже в русских проектах (и речь не про фильм Курицына-Невского).

Молодого Марка случайно приметил ассистент режиссера фильма «Дим Сам: Волнение сердца». Несмотря на то, что фрагменты с Дакскасом не попали в финальный монтаж, работа принесла ему удовольствие и позволила заиметь важные знакомства.

Примерно 7 лет он снимался в незначительных картинах, пока в 1992 году не стал главной звездой в фильме «Американский самурай». С этого момента началось его стремительное восхождение. Всего за несколько лет он снялся в 17 успешных фильмах. Среди них, «Только сильнейшие», где вовсю показал свои навыки капоэйра, и «Плачущий убийца».

При этом за все годы карьеры Дакаскос редко надолго пропадал с экранов. От выхода «Драйва» до «Братства волка» прошло четыре года.

Второй же раз он пропал с экранов в 2007 году и пробыл вдали от киноцеха до 2013 года. Примечательно, что в 2005 году он снялся в фильме Бодрова-старшего «Кочевник», куда он отлично вписался благодаря своей экзотической внешности.

В 2014 году он также засветился в работе русских киноделов – «Дело Батагами», где сыграл иностранного бизнесмена. «Разборку в Маниле» всеми известного Невского, пожалуй, лучше обойти стороной, ведь рейтинг в 2,6 балла говорит о многом.

В общей сложности Дакаскос снялся в более чем 70 картинах и, вероятно, продолжит сниматься, если на него снова не накатит апатия, как это было несколько лет назад, когда после новостей СМИ о том, что актер умер, он заявил, что «это правда».

Но, видимо, интерес к кино вернуло участие в «Джоне Уике 3», где голливудская звезда показала, что в 56-летнем возрасте (сейчас Марку 58 лет) находится в прекрасной физической форме. Сейчас актёр по-прежнему женат на Джулии Кондра (она играла с Марком вместе в картине "Плачущий убийцы") и воспитывает троих детей.

Сейчас Марка Дакаскоса можно увидеть во втором сериале Netflix "Ассасины Ву", а в прошлом году он озвучил одну из главных ролей в мультфильме "Бэтмен: Душа дракона". Актёр активно общается с поклонниками в соцсетях и не собирается уходить из кино.

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Метки: Как живет   боевики 90-х   голливудская звезда   звезда боевиков   марк дакаскос   

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29k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 3 часа назад
класный дядька
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20k
Евгений 20 минут назад
Жалко дядьку, вовсю в Асилуме(https://ru.wikipedia.org/wiki/The_Asylum)https://ru.wikipedia.org/wiki/The_Asylum) снимался, помнится.
А были раньше неплохие фильмы у него.
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−22
Insaid From 2 часа назад
Да башкирин он а жена татарка вон у детей хитрые лица какие
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66k
Доктор Джонс 2 часа назад
Тёще моей нравился...
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4k
сеньор Леонсио 3 часа назад
Ну хоть Дакаскас мужиком остался!
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