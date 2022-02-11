Аль Пачино заметили танцующим на улице

И не менее потрясающей она была для ее отца — он давний поклонник этого актера. "Мне пришлось сообщить об этом очень осторожно, ведь у папы всю жизнь проблемы с сердцем, — сказала она. — Я боялась, что он от восторга загремит в больницу".