Аль Пачино заметили танцующим на улице

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81-летний Аль Пачино был на днях замечен танцующим во время прогулки по Беверли-Хиллз. Он просто вышел пройтись в солнечный день и начал пританцовывать в такт музыке, звучащей в наушниках. Сразу вспоминается одна из лучших его ролей — в фильме "Запах женщины". Какое там было танго!
Легенда экрана, сыгравший в таких картинах, как "Лицо со шрамом", "Крестный отец", "Адвокат дьявола" и "Запах женщины", находится в очень неплохой для своего возраста форме.
Вы можете сами в этом убедиться:
Конечно, тут нельзя не вспомнить этот волшебный момент
Самое главное, что Аль Пачино бодр, подтянут и продолжает работать!
Недавно актер появился в фильме Ридли Скотта "Дом Гуччи" в роли Альдо Гуччи, присоединившись к актерскому ансамблю, в который входили Леди Гага, Адам Драйвер, Джереми Айронс, Джаред Лето и Сальма Хайек.
Недавно актер появился в фильме Ридли Скотта "Дом Гуччи" в роли Альдо Гуччи, присоединившись к актерскому ансамблю, в который входили Леди Гага, Адам Драйвер, Джереми Айронс, Джаред Лето и Сальма Хайек.
Леди Гага на шоу Джимми Киммела рассказала ведущему, что новость о том, что она будет работать с самим Аль Пачино, была для нее потрясающей.
И не менее потрясающей она была для ее отца — он давний поклонник этого актера. "Мне пришлось сообщить об этом очень осторожно, ведь у папы всю жизнь проблемы с сердцем, — сказала она. — Я боялась, что он от восторга загремит в больницу".
Работа с Аль Пачино также стала незабываемым опытом для Джареда Лето, сыгравшего в фильме Паоло, сына персонажа Аль Пачино.
По словам Лето, Аль Пачино проявил "щедрость, открытость и доброту" в их совместной работе.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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