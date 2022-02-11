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Аль Пачино заметили танцующим на улице

Аль Пачино заметили танцующим на улице (8 фото + 1 видео)

Автор:
11 февраля 2022 15:47
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Ynews   Аль Пачино   голливуд   запах женщины   знаменитые актеры   папарацци   шоу бизнес   
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81-летний Аль Пачино был на днях замечен танцующим во время прогулки по Беверли-Хиллз. Он просто вышел пройтись в солнечный день и начал пританцовывать в такт музыке, звучащей в наушниках. Сразу вспоминается одна из лучших его ролей — в фильме "Запах женщины". Какое там было танго!

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Ynews   Аль Пачино   голливуд   запах женщины   знаменитые актеры   папарацци   шоу бизнес   
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Fat Lynx Час назад
Аль Пачино - Актер! И просто веселый человек.
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Царь 58 секунд назад
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Сергей Час назад
Респект
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