Почему Киану Ривза в Сети считают «хорошим парнем»?

Актер никогда не ставил себя выше простых людей. Об этом можно судить по истории, произошедшей в 2019 году. Тогда рейс в американский город Бербанк совершил вынужденную посадку Бейкерсфилде. Пассажиры не знали, что делать дальше в незнакомом месте. Ривз предложил попутчикам взять микроавтобус, так как это быстрее, чем ждать вылет, и сам же его оплатил.