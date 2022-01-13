Почему Киану Ривза в Сети считают «хорошим парнем»?

К канадскому актеру Киану Ривзу можно относиться по-разному. Кому-то нравятся чуть ли не все фильмы с его участием, а некоторые считают его далеко не первоклассным актером. Однако в Интернете он без сомнения является любимцем большинства.
И дело не в мемах, лицом которых он периодически становится, а в его человечных поступках за пределами съемочной площадки.
Так насколько же Киану Ривз – хороший парень?
Начнём с того, что актер даже после того, как «Матрица» стала настоящим хитом, не стал страдать звездной болезнью. Это отметили его коллеги по цеху, проработавшие с ним ни одно десятилетие. Например, это отметила Рейчел Вайс, игравшая с ним в «Константине». Так ли это? Разберемся дальше.
Ривз не относится к людям, устраивающим гонку на самый большой гонорар. Например, роль в фильме «Адвокат дьявола» могла принести ему нехилый заработок, вот только в этом случае у продюсеров уже не хватало денег на Аль Пачино. В связи с этим актер сократил свой гонорар на 2 млн.
Но и это не предел. Ведь для того, что Джин Хэкмен принял участие в съемках фильма «Дублеры», Ривз пошёл на 80% сокращение своего дохода. При этом актер не обходит стороной простых работников, трудящихся на съемочной площадке. Если он узнает, что кто-то нуждается в деньгах, он оказывает помощь.
В том, что это правда, можно убедиться по тому, как звезда распоряжается своим гонораром. Участие в первой «Матрице» принесло актеру 114 млн долларов, 80 из которых он направил команде, работавшей над спецэффектами. Для чего? Чтобы следующие фильмы вышли ещё лучше.
Кроме того, он подарил каждому каскадеру этого фильма по мотоциклу Harley Davidson в знак признательности к их непростому труду.
Несмотря на то, что «Джон Уик 4» мы ещё не увидели, уже также известно, что Ривз наградил каскадеров часами Rolex с памятной подписью.
Актер никогда не ставил себя выше простых людей. Об этом можно судить по истории, произошедшей в 2019 году. Тогда рейс в американский город Бербанк совершил вынужденную посадку Бейкерсфилде. Пассажиры не знали, что делать дальше в незнакомом месте. Ривз предложил попутчикам взять микроавтобус, так как это быстрее, чем ждать вылет, и сам же его оплатил.
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Казалось бы, известный человек вполне может позволить себе лимузин до дома, но вместо этого он развлекал людей и позировал для их фотографий.
В честь окончания съемок фильма «Дочь Бога», вышедшего в 2016 году, было решено организовать вечеринку в честь Ривза, исполнившего одну из главных ролей. Прибыв по нужному адресу актер увидел длинную очередь в клуб, но решил не лезть, используя связи и известно.
Вместо этого он пошёл в конец очереди и прождал вместе со всеми 20 минут, несмотря на празднество организовано в его честь.
Отдельного внимания заслуживает его галантность с женщинами. На всех снимках, будь то с простыми девушками или известными актрисами, актер никогда не дотрагивается до них, соблюдая личное пространство. В сети прозвали его прием «парящей рукой».
При этом Ривз не отказывает женщинам в помощи. Например, на съемках фильма «Скорость» Сандра Баллок попросила актера сделать всё, чтобы в динамичных сценах её платье не задиралось. Что ж, Киану по-рыцарски выполнил эту просьбу.
Но, как это часто бывает, добрых людей горе не обходит стороной. В конце 90-х Ривз завел серьезные отношения с Дженнифер Сайм. Однако они расстались после того, как актриса родила мертворожденного ребенка. Спустя 18 месяцев она и сама погибла в аварии. Ривз присутствовал на похоронах, где нес гроб в числе остальных.
После этого он начал активно сотрудничать с благотворительными фондами, и помог своей систре победить лейкемию. Ривз наблюдал, какую боль переносил его родной человек, поэтому с тех пор он регулярно отдает 70% доходов от фильмов на борьбу с раком. Так он поступил и после недавнего выхода новой «Матрицы».
Несмотря не неугасающую популярность Киану остается одним из самых человечных актеров. Так что, да, он по праву заслужил считаться хорошим парнем.
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это пять!
На счет этого не уверен. Слишком уж большая сумма.