30 вещей, которые оказались для людей полной неожиданностью

Мир полон крутых и необычных штук, и столкнуться с ними можно в любой момент. Может быть, это будет какое-то странное природное явление, а может быть — удивительное творение рук человека. В любом случае нужно смотреть в оба, и тогда шансы увидеть вокруг интересные вещи повышаются многократно.

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1. "Вот что происходит, если налить средство для мытья посуды в фонтан" 0 Источник:

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2. "Хотелось бы понять, как это произошло" 0 Источник:

3. "Чемпионы по синхронному плаванию" 0 Источник:

4. "Видели сегодня в парке гусеничный поезд" 0 Источник:

5. "Небо раскололось надвое" 0 Источник:

6. "Я услышал шорох во дворе. Включил свет (думал, что там опоссум) и увидел этих ребят" 0 Источник:

7. "В 1945 году моя прабабушка написала своё имя на тротуаре. Мы нашли это место. Ей 93 года" 0 Источник:

8. "Удивленный кусок сыра" 0 Источник:

9. "На стоянке повесили пластиковую сову в надежде отпугнуть голубей. Не помогло" 0 Источник:

10. "На удивление объёмные мусорные баки в Амстердаме" 0 Источник:

11. "Купил себе пластиковую бутылку для воды и увидел в ней "лицо". Теперь обращаю на него внимание постоянно" 0 Источник:

12. "Случайно оставила в кружке солёную воду и вот что случилось" 0 Источник:

13. "Этот мешок для мусора удивительно похож на собаку" 0 Источник:

14. "Внезапно сегодня на работе. Это на севере Швеции" 0 Источник:

15. "Птицы, которые любят симметрию" 0 Источник:

16. "Яйца ящерицы (надеюсь) спрятались в розетке" 0 Источник:

17. "Вместо сломанного колеса в моей тележке для покупок у меня есть целая тележка" 0 Источник:

18. "Чрезвычайно узкое здание" 0 Источник:

19. "Этот бык умеет делать даб-жест. Настоящий хип-хопер" 0 Источник:

20. "В моем кактусе растёт клевер" 0 Источник:

21. "У чёрной кошки, что живёт у нас во дворе, белые подмышки и линия бикини" 0 Источник:

22. "Я нашла морскую звезду в мидии" 0 Источник:

23. "Комок грязи и травы, похожий на дикобраза" 0 Источник:

24. "У этого шара, который я нашел на выставке в аквариуме, как будто морда тюленя" 0 Источник:

25. "У моего осла есть "циклопический" зуб" 0 Источник:

26. "Мама сварила фиолетовую картошку с кукурузой. Теперь у нас есть розовая кукуруза" 0 Источник:

27. "Эта стопка бумаг чем-то недовольна" 0 Источник:

28. "Несколько капель воды с эффектом радужного масляного пятна, и каждая капля имеет свой цвет" 0 Источник:

29. "Нашла двойной банан" 0 Источник: