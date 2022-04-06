30 вещей, которые оказались для людей полной неожиданностью

285
31
Мир полон крутых и необычных штук, и столкнуться с ними можно в любой момент. Может быть, это будет какое-то странное природное явление, а может быть — удивительное творение рук человека. В любом случае нужно смотреть в оба, и тогда шансы увидеть вокруг интересные вещи повышаются многократно.
×
×
7. "В 1945 году моя прабабушка написала своё имя на тротуаре. Мы нашли это место. Ей 93 года"
11. "Купил себе пластиковую бутылку для воды и увидел в ней "лицо". Теперь обращаю на него внимание постоянно"
28. "Несколько капель воды с эффектом радужного масляного пятна, и каждая капля имеет свой цвет"
Источник: — переведено специально для fishki.net
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Ссылки по теме:
- Такое не каждый день увидишь!
- 19 снимков, которым просто необходимы пояснения
- С миру по нитке: 25 интересных фотографий обо всем на свете
- 25 интересных вещей и наблюдений за миром
- 30 любопытных находок, сделанных обычными людьми
Метки: интересные наблюдения интересные находки интересные штуки картинка дня мир вокруг нас необычные вещи чего только не бывает чего только не увидишь
16
Понравилось16
Новости партнёров