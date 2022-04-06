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30 вещей, которые оказались для людей полной неожиданностью

30 вещей, которые оказались для людей полной неожиданностью (31 фото)

Автор:
06 апреля 2022 15:33
Сообщество : Картинка дня
Метки: интересные наблюдения   интересные находки   интересные штуки   картинка дня   мир вокруг нас   необычные вещи   чего только не бывает   чего только не увидишь   
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Мир полон крутых и необычных штук, и столкнуться с ними можно в любой момент. Может быть, это будет какое-то странное природное явление, а может быть — удивительное творение рук человека. В любом случае нужно смотреть в оба, и тогда шансы увидеть вокруг интересные вещи повышаются многократно.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: интересные наблюдения   интересные находки   интересные штуки   картинка дня   мир вокруг нас   необычные вещи   чего только не бывает   чего только не увидишь   
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1  комментарий
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Борис Карабанов 11 минут назад
Клевер? Наверное, это у пиндосов клевер, а у нормальных людей - кислица.
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