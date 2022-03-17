19 снимков, которым просто необходимы пояснения

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Если просто мельком взглянуть на эти фотографии, они вряд ли покажутся интересными. Но краткое объяснение всё меняет!
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3. "Эти огромные кристаллы соли выросли в пакете соевого соуса, который пролежал нетронутым более 6 месяцев. Тот, что слева, имеет длину около 8 мм"
4. "Наша собака очень старая и вот так она ест еду из своей миски. Это потому, что она не может видеть правым глазом"
5. "7 лет назад этот валун у моего дома был цельным, а сверху из маленькой кучки грязи росло небольшое деревце"
6. "Пара одинаковых тарелок — одна использовалась и мылась несколько раз в неделю в посудомоечной машине более десяти лет, а другая использовалась лишь изредка"
9. "Это улитка с треснувшей раковиной, которая приняла трещину за отверстие и теперь ползает вот так"
10. "Обручальное кольцо моего дедушки — он не снимал его более 50 лет, до дня своей смерти"
12. "Моя бабушка упаковала моему дедушке апельсин на обед, он забыл его съесть, и теперь этому апельсину 35 лет. Он полностью полый и практически неразрушимый"
13. "Песок, разбросанный по этой новой велосипедной дорожке, создает впечатление, будто светит яркое солнце"
17. "Я нашёл в коробке на обочине промокший от дождя фотоальбом. Он целиком был заполнен селфи одной и той же женщины примерно в одной и той же позе"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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