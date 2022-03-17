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19 снимков, которым просто необходимы пояснения

19 снимков, которым просто необходимы пояснения (20 фото)

Автор:
17 марта 2022 12:55
Сообщество : Картинка дня
Метки: интересные снимки   интересные штуки   картинка дня   необычные вещи   пояснения   что это такое   
1935
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Если просто мельком взглянуть на эти фотографии, они вряд ли покажутся интересными. Но краткое объяснение всё меняет!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: интересные снимки   интересные штуки   картинка дня   необычные вещи   пояснения   что это такое   
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10  комментариев
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5k
Ыукп 2 часа назад
Блоха на цветке, который нарисован на снегу - это сильно. )
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1k
Григорий Водениктов 22 минуты назад
3. "Эти огромные кристаллы соли выросли в пакете соевого соуса, который пролежал нетронутым более 6 месяцев. Тот, что слева, имеет длину около 8 мм" да да да и пилили ты их чем? там спил виден матовый.
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11k
Denissg 46 минут назад
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20k
Serg2001 2 часа назад
И как теперь бобру жить без передних резцов? Кто его будет подкармливать пока новые не отрастут?
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