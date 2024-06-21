Девушка показала хитрую тактику, чтобы заставить питомца поесть

Одного из таких девушка сняла на видео. Ее пес по кличке Джейми просто отказывается есть свой корм, похоже, считая, что хозяйка наложила слишком мало еды в миску, хотя она заполнена чуть более, чем полностью.

Поэтому девушка опытным путем пришла к лайфхаку: она стала забирать миску и имитировать такие движения руками, будто накладывает корм в миску. После этого, когда миска возвращается к Джейми, он тут же принимается за трапезу.

Хозяева песиков-приверед, берем на заметку.