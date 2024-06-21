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Девушка показала хитрую тактику, чтобы заставить питомца поесть

Девушка показала хитрую тактику, чтобы заставить питомца поесть

Автор:
21 июня 2024 10:38
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Еда   Хитрость   животные   забавно   корм   собака   
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Если вы думаете, что собаки могут соревноваться с пылесосом в своем умении всасывать все вокруг себя, то вы ошибаетесь. Существуют песики, которые в плане привередливости к еде дадут фору маленьким детям.

Одного из таких девушка сняла на видео. Ее пес по кличке Джейми просто отказывается есть свой корм, похоже, считая, что хозяйка наложила слишком мало еды в миску, хотя она заполнена чуть более, чем полностью.


Поэтому девушка опытным путем пришла к лайфхаку: она стала забирать миску и имитировать такие движения руками, будто накладывает корм в миску. После этого, когда миска возвращается к Джейми, он тут же принимается за трапезу.


Хозяева песиков-приверед, берем на заметку.

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Метки: Видео   Еда   Хитрость   животные   забавно   корм   собака   
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6  комментариев
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3k
Дмитрий 2 часа назад
Если наша таксячья светлость обхавалась кобелина и не желает есть, а сидит и тупо смотрит на меня и нарывается на скандал ( а таксы ещё те провокаторы), то миска с едой плавно утекает в холодильник и их светлость сидит голодной. Зато вечером так хорошо покушать , а потом и следующим утром тоже засунуть свой кобелин обратно в жопкас и вспомнить, что с таким поведением можно позавтракать в ужин.
Ссылка youtu.be
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967
Виктор Чикалев 3 минуты назад
День 1, кот подходит к миске
- Фу, гречка ! (Не ест)
День 2, кот подходит к миске
-Ааа , гречка . (Не ест.)
День 3, кот подходит к миске
- Ооо, гречка!!!!!
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3k
WELL 20 минут назад
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32k
Serg2001 51 минуту назад
У одноклассника была собака Грета. Родители её избаловали до того, что ела она исключительно с ложечки. Мама опускалась на пол и кормила её. По другому никак. Пришло время ехать родителям на дачу. Почему они оставили собакена на сына, уже не вспомню. То ли там кто-то к ним в гости собрался с ребенком, у которого аллергия на собак, то ли сами хотели уехать к кому-то. Не суть. А суть в том, что этот "звезднячок" очень быстро прошел, как только она (собака) поняла, что никто её с ложечки кормить не собирается. И новая еда в миске не появится, пока не съедена старая... В итоге мама была в шоке, когда увидела свою собаку, та лопала все подряд из миски и просила добавки на всякий случай... Так что собачка на видео, это целиком последствия воспитания. Видимо, хозяйку это устраивает. Никаких проблем!...)

P.S. С возвращением мамы Грета очень скоро опять перешла на кормление с ложечки... Собакены очень быстро подстраиваются под обстановку...)
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11k
Vacony 2 часа назад
Просто один в один с моим котом.... Тоже самое. мяу мяу - корма не вижу... Достаточно взять в руки миску встряхнуть, такнуть пальцем, сделать как девушка - тут же кушает все ок... Надо просто "обновить" картинку у питомца ))
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GoodNeon
  • Дата регистрации: 15.06.2015
  • 2419 постов (2372 в горячем)

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