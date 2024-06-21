Девушка показала хитрую тактику, чтобы заставить питомца поесть

Если вы думаете, что собаки могут соревноваться с пылесосом в своем умении всасывать все вокруг себя, то вы ошибаетесь. Существуют песики, которые в плане привередливости к еде дадут фору маленьким детям.
Одного из таких девушка сняла на видео. Ее пес по кличке Джейми просто отказывается есть свой корм, похоже, считая, что хозяйка наложила слишком мало еды в миску, хотя она заполнена чуть более, чем полностью.
Поэтому девушка опытным путем пришла к лайфхаку: она стала забирать миску и имитировать такие движения руками, будто накладывает корм в миску. После этого, когда миска возвращается к Джейми, он тут же принимается за трапезу.
Хозяева песиков-приверед, берем на заметку.
Источник:
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- Фу, гречка ! (Не ест)
День 2, кот подходит к миске
-Ааа , гречка . (Не ест.)
День 3, кот подходит к миске
- Ооо, гречка!!!!!
P.S. С возвращением мамы Грета очень скоро опять перешла на кормление с ложечки... Собакены очень быстро подстраиваются под обстановку...)