Собака запрыгнула в фонтан и устроила заплыв

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Девушка отправилась в кафе с Вел и стоило ей на секунду отпустить поводок, как хвостатая рванула в фонтан. Никакие уговоры выйти из воды не действовали, и тогда испанке пришлось самой залезть в фонтан.
Через несколько минут собаку удалось вытащить. Хулиганка мокрая, но довольная, отправилась домой, влюбив себя всех прохожих
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