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Собака запрыгнула в фонтан и устроила заплыв

Собака запрыгнула в фонтан и устроила заплыв

Автор:
01 августа 2023 09:28
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Радость   жара   животные   забавно   милота   фонтан   
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Девушка отправилась в кафе с Вел и стоило ей на секунду отпустить поводок, как хвостатая рванула в фонтан. Никакие уговоры выйти из воды не действовали, и тогда испанке пришлось самой залезть в фонтан.

Через несколько минут собаку удалось вытащить. Хулиганка мокрая, но довольная, отправилась домой, влюбив себя всех прохожих

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Метки: Видео   Радость   жара   животные   забавно   милота   фонтан   
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Rubiroid_47 36 минут назад
Никому ведь не мешал )
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Olxi

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