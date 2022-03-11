Иосиф Виссарионович Джугашвили - личность неоднозначная. Одни его восхваляют, другие изо всех сил ругают. Ну а мы попробуем разобраться, каким же человеком он был на самом деле.
Тут лучше всего посмотреть на него в обычных ситуациях: как себя вёл, как реагировал, как шутил. Тогда его портрет станет чуть яснее и понятнее.
Сталин в быту
Юмор Сталина
Британский писатель и физик Чарльз Перси Сноу увлекся историей СССР и провёл много времени в архивах. После этого сказал о Сталине: «Он был куда образованней, чем любой из современных ему государственных деятелей. Буквально образец тонкого английского юмора».
А вот как Сталин шутил:
Однажды к нему по вызову приехал не руководитель Союза писателей СССР Фадеев, а его заместитель Тихонов.
— А где Фадеев? — спросил Сталин.
— Товарищ Фадеев уехал на охоту и еще не вернулся.
— У нас товарищ Николай Шверник тоже любит охотиться. Но он уезжает в субботу, в воскресенье опохмеляется, а в понедельник выходит на работу.
После случая вторичной подобной «охоты» Фадеева Сталин напрямую спросил его, где он пропадает.
— Был в запое, — с большевистской прямотой ответил тот.
— А сколько дней он у вас обычно длится?
— Дней десять, товарищ Сталин.
— А не можете ли вы, как коммунист, проводить это мероприятие дня три-четыре?
Артист Михаил Геловани, исполнитель роли Сталина в предвоенных историко-революционных фильмах, как-то попросил поселить его на даче Сталина у озера Рица. Когда об этом доложили вождю, тот спросил:
— А почему Геловани хочет жить на Рице?
— Хочет вживаться в ваш образ.
— Тогда пусть начнет с туруханской ссылки.
После победы ВОВ товарищ Сталин с Черчиллем обсуждали, что делать с немецким флотом. Иосиф Виссарионович предлагал поделить его между государствами, а англичанин настаивал на том, чтобы затопить.
— Вот вы свою половину и затопите – отрезал Сталин.
В 30-е годы серьезно стоял вопрос о том, чтобы увеличить поставки зерна. Руководитель одной из областей решил сострить:
— Товарищ Сталин, вы же знаете, как говорят французы, что даже самая прекрасная женщина не может дать больше того, что у неё есть.
— Зато она может дать дважды – ответил вождь.
Когда была готова опера Глинки «Иван Сусанин» комиссия, во главе с председателем Большаковым, тщательно анализировала эту постановку. В заключении пришли к выводу, что нужно убрать финал, где звучит фраза «Славься, русский народ», дескать, патриархальщиной попахивает.
Узнав об этом, Сталин произнес:
— Все верно, мы уберём, только не финал, а Большакова, а вот финал оставим.
Сталин терпеть не мог мелочности - не случайно носил один и тот же китель многие годы.
И вот однажды генерал-полковник докладывал главнокомандующему о положении дел. Когда он закончил, Сталин спросил:
— Вы хотели еще что-то сказать?
Немного занервничав, генерал быстро начал говорить:
— Да, товарищ Сталин. Я тут в Германии отобрал несколько интересующих меня вещичек, однако на контрольном пункте их задержали. Прикажите вернуть их мне.
— Напишите рапорт — помрачнев, сказал вождь, — я наложу резолюцию.
Когда дело было сделано, проситель стал благодарить Иосифа Виссарионовича. Однако прочитав резолюцию, на которой было написано: «Вернуть полковнику его барахло» он добавил:
— Товарищ Сталин, тут описка. Дело в том, что я не полковник, а генерал-полковник.
— Там все правильно написано, товарищ полковник – сухо отрезал Сталин.
Император Александр III по прозвищу «Миротворец» в своё время соблазнил одну красотку. Она забеременела и родила сына. Об этом доложили государю и он прислал девушке письмо: «Отрока назвать Сергеем, отчество дать по отцу, а фамилию — по прозвищу». И Сергей Александрович Миротворцев вырос, стал профессором и уважаемым в СССР человеком. Но о факте его интересного происхождения стало известно и о нём сразу же доложили Сталину. Последовал ответ: «Он не виноват, что его отец был такой бл…ун». Позже Миротворцев получил Сталинскую премию.
На Рокоссовского собирали компромат. Потом принесли его Сталину. В доносах звучали обвинения преимущественно в том, что у Рокоссовского слишком много женщин.
— Что будем делать, товарищ Сталин? – спросил у генералиссимуса Василевский.
— Что делать, что делать – проговорил Сталин. – Завидовать будем!
Немного о культе личности
В 1938 году в Детиздате ЦК ВЛКСМ решили выпустить книжку «Рассказы о детстве Сталина». Подготовили к печати и выслали пробный экземпляр генсеку. Вот его дословный ответ:
«Я решительно против издания «Рассказов о детстве Сталина». Книжка изобилует массой фактических поверхностей, искажений, преувеличений, незаслуженных восхвалений. Автора ввели в заблуждение охотники до сказок, брехуны (может быть, «добросовестные» брехуны), подхалимы.
Жаль автора, но факт остается фактом. Но это не главное. Главное состоит в том, что книжка имеет тенденцию вкоренить в сознание советских детей (и людей вообще) культ личности вождей, непогрешимых героев. Это опасно, вредно. Теория «героев» и «толпы» есть не большевистская, а эсеровская теория.
«Герои делают народ, превращают его из толпы в народ» — говорят эсеры.
«Народ делает героев» — отвечают эсерам большевики.
Всякая такая книжка будет вредить нашему общему большевистскому делу.
Советую её сжечь».
И. Сталин
Ветер истории
Вячеслав Молотов рассказывал, что Сталин как-то обронил: «Я знаю, что после смерти на мою могилу наметут кучу мусора, но ветер истории безжалостно развеет её».
Источник:
АНТИФИШКИ
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такой же русский, как и Багратион или Беллинсгаузен
- Товарищ Сталин, там ясновидящий пришёл, говорит, что будущее видит.
- Расстрелять!
- Но почему?
- Видел бы будущее - не пришел бы.
Он же педофил!
Но так правдиво написано!!!
Жду "документов" про каннибализм, педерастию и сатанизм.
Ну а х.у.л.и стесняться?!