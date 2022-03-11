Однажды к нему по вызову приехал не руководитель Союза писателей СССР Фадеев, а его заместитель Тихонов.

— А где Фадеев? — спросил Сталин.

— Товарищ Фадеев уехал на охоту и еще не вернулся.

— У нас товарищ Николай Шверник тоже любит охотиться. Но он уезжает в субботу, в воскресенье опохмеляется, а в понедельник выходит на работу.

После случая вторичной подобной «охоты» Фадеева Сталин напрямую спросил его, где он пропадает.

— Был в запое, — с большевистской прямотой ответил тот.

— А сколько дней он у вас обычно длится?

— Дней десять, товарищ Сталин.

— А не можете ли вы, как коммунист, проводить это мероприятие дня три-четыре?

Артист Михаил Геловани, исполнитель роли Сталина в предвоенных историко-революционных фильмах, как-то попросил поселить его на даче Сталина у озера Рица. Когда об этом доложили вождю, тот спросил:

— А почему Геловани хочет жить на Рице?

— Хочет вживаться в ваш образ.

— Тогда пусть начнет с туруханской ссылки.

После победы ВОВ товарищ Сталин с Черчиллем обсуждали, что делать с немецким флотом. Иосиф Виссарионович предлагал поделить его между государствами, а англичанин настаивал на том, чтобы затопить.

— Вот вы свою половину и затопите – отрезал Сталин.