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Поразительные технологии будущего, которые могут кардинально изменить жизнь человечества

Поразительные технологии будущего, которые могут кардинально изменить жизнь человечества (13 фото)

Автор:
06 апреля 2022 09:51
Сообщество : Наука
Метки: будущее   изобретение   наука   технологии   удобство   факты   фото   
4192
13

Научные разработки интересны не только своим результатом, но и непредсказуемостью. Ведь с точностью предугадать, станет ли востребованным то или иное изобретение, невозможно.

В расчёт нужно брать огромное количество различных факторов. Но настоящие творцы, увлечённые своим делом, не задумываются об этом. И тратят годы, десятилетия и даже всю жизнь на то, чтобы завершить и оставить в память о себе что-то действительно полезное. Ну а нам – простым обывателям остаётся только наблюдать за судьбой опытных образцов и следить, станут ли невероятные изобретения частью обычной жизни.


Bio Robot Refrigerator: гелевый холодильник

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Автор разработки – наш соотечественник дизайнер Юрий Дмитриев. От обычного холодильника в ней мало что присутствует: нет ни полок, ни дверцы. Внутреннее пространство заполнено специальным гелем, который сохраняет продукты в охлаждённом виде.

Планируется, что новинка будет очень экономичной. Ток холодильнику нужен будет только для поддержания работы контрольной панели. А биополимерная субстанция сама будет генерировать и поддерживать холод, необходимый для сохранения свежести продуктов. Гель полностью безопасен и не имеет запаха. Весомый плюс изобретения – компактность. Устройство можно будет закрепить в любом удобном месте, даже не потолке.


Киборги мира насекомых

Команда учёных из США и Европы научилась управлять обычными тараканами, используя микроэлектронику и компьютерные технологии. Планируется, что модернизированные тараканы будет помогать в спасении людей, попавших под завалы, поскольку в силу малых размеров могут свободно проникать в отверстия, куда доступ людей или тех же собак невозможен.

Управление тараканом осуществляется на основе вживлённых электродов, а система включает камеру, антенну, аккумулятор и микроконтроллер.

Жидкость превращается…

Лень заморачиваться с покупкой, стиркой/глажкой и прочим? Альтернативу предлагают модельер Манель Торрес и профессор Пол Лакхем. Они придумали ткань в жидком виде, которую можно наносить прямо на тело. Результат – качественная креативная вещь с идеальной посадкой по фигуре.

Футболка создаётся буквально за четверть часа. Если вещь надоела, то её можно быстро утилизировать в специальном растворе. Разработчики отмечают, что жидкую ткань можно использовать для создания не только обычной одежды, но и перевязочных материалов, средств гигиены, предметов меблировки.


Виртуальная реальность

Именно её в формате магазина тестируют в Южной Корее. Компания Homeplus установила огромные экраны с изображениями товаров и их подробным описанием. Под каждой штрихкод. Определившись с выбором, их нужно сканировать через специальное приложение и оформить заказ.


Рулонный ТВ

LG объявила о создании экспериментального образца телевизора, который легко можно сворачивать в трубку. Основа новинки – технология светодиодов и полимерной органики. OLED-дисплей очень экономичен, обеспечивает большой угол обзора и высокую контрастность. Правда, стоит неприлично дорого. Но компания активно работает над снижением стоимости комплектующих, чтобы сделать телевизор доступным для более широких масс потребителей.


Человеком-амфибией может стать каждый

Джеабин Ен – разработчик из Кореи придумал устройство, позволяющее дышать под водой без громоздкого тяжёлого баллона с кислородом. Гаджет получил название «Тритон». Небольшая система включает фильтры и микропроцессор. Она устанавливается во рту и не требует дополнительной фиксации.

С большим энтузиазмом новинку встретили поклонники дайвинга. В процессе использования быстро всплыли недоработки «Тритона»: фильтры быстро забивались, а само устройство постоянно выпадало. Производство приостановили, и жабры отправились на доработку, после которой планируется повторное освоение рынка.

И на Марсе будут яблони цвести

ОАЭ объявили, что в ближайшие 100 лет организуют на Марсе собственную колонию. С целью предварительного тестирования приближенный к условиям красной планеты городок возведут в районе города Дубай.

Планируется, что его будут формировать специальные биомоды, защищённые от высокого давления мембраной. Для обеспечения кислородом будут использовать лёд и электричество.

По мере увеличения численности населения моды начнут объединять в кольца. Разработчики уже готовы к реализации проекта.


Рабочее пространство с технологией MultiTouch

Разработка Bend Desk Prototype компании The Media Computing Group представляет собой модернизированную альтернативу привычному ПК для работы, игр и не только. Улучшенная технология сенсора позволяет одновременно производить до 10 касаний и использовать жесты для управления техникой.


Альтернатива донорству

Биопечать – это технология, благодаря которой есть шансы забыть о донорстве в привычном  понимании. Умная печать позволит создавать органы из живой ткани и особого геля.

Во время работы  принтер полностью воссоздаёт структуру живой ткани. Правда, создателям ещё нужно решить вопрос с функционированием напечатанного органа в соответствии с природными задачами.


Тоннели под водой

Норвежцы планируют создать автотрассы, которые будут располагаться в огромных подводных трубах. Фиксировать их будут гигантские поплавки. Цель проекта, запуск которого запланирован на 2035 год, снижение нагрузки на транспортную сеть.


Альтернативный способ хранения данных

Разработчики из Саутгемптона создали тестовую модель 5D-диска, предназначенного для хранения и использования данных. Диск размером с монету способен хранить информацию 360 терабайт миллиард лет. Он не плавится, не разрушается и не размагничивается. Планируется, что уже в ближайшей перспективе диск станет обычным способом хранения данных.

Как вы считаете, у каких изобретений есть реальные шансы остаться в нашей действительности, а какие совершенно точно будут выброшены за борт за ненадобностью?

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: будущее   изобретение   наука   технологии   удобство   факты   фото   
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20k
SolomonA 3 часа назад

Заодно и эпиляция...
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12k
Руслан 18 минут назад
Когда это всё станет доступно для нормального обывателя, я как раз себе машину возьму на гравитационной подушке.
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2k
vasilykopkov 20 минут назад
Гибкий телевизор, ну просто необходим в каждом доме.
Я каждый, бл*дь, раз, посмотрев телевизор, пытаюсь свернуть его в трубку.
Но обычно ничего не выходит...
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8k
Ysik Полчаса назад
Это все очень старые концепты, о которых писали еще лет 10-15 назад, которые особо реализованы не были. Купол с замкнутой биосистемой строили лет 50 назад, оказалось дорого, неэффективно и были проблемы с людьми под куполом, периодически поднимается эта тема, но не более чем разговоры либо развлечение. Холодильник с гелем, это просто дизайн, к реальной жизни не имеет отношение, пока нет такого материала. Разные сенсорные рабочие столы, в том числе гнутые, это уже давно используется, но для развлечения, не показали они себя в качестве рабочего инструмента. Гнутые дисплеи, это уже интересно, многие компании экспериментируют и уже далеко продвинулись в этом направлении, скорее всего в дальнейшем мы увидим еще больше гнутых, прозрачных и других дисплеев. Тоннели на поплавках, уже давно от них отказались, слишком много стабилизаторов и невысокая надежность, есть гораздо проще и дешевле решения. "Тритон", не более чем концепт, нет пока такого материала, способного при такой площади из воды отбирать достаточное количество кислорода, при нынешнем развитии технологии, придется за собой жабры размером в пару квадратных метров таскать, чтобы хоть что-то получить. Интерактивные экраны с продуктами в Корее, в этом нет ничего нового, просто экран с QR кодами, в том же Сеуле множество повседневных вещей гораздо интереснее встречается. Вот биопечать, это конечно перспективное направление, оно развивается много лет и ученые уже добились определенных успехов, тема очень интересная. Ну а минимизация носителей информации, так это уже давно идет, но сейчас больше внимания уделяют поиску носителей на нестандартных физических принципах.
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8k
Dabus 45 минут назад
Воздух состоит на 78% из азота, и на 21% из кислорода. Т.е. смесь заполняющая лёгкие, что бы ею можно было дышать и не испытывать удушья должна на 79% состоять из инертного (для дыхания) газа. Откуда его можно взять в таком количестве из воды, я не понимаю.
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14k
эмосурикат прямоползающий 54 минуты назад
Абсолютно хреновая статья, собрали в кучу концепты и существующие изобретения. Автор даже не удосужился разобраться в каждом описываемом изобретении хотя бы на уровне обывателя и дал кривые описания.
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1k
Трям 59 минут назад
Это было в Футураме!
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2k
Andrey G Час назад
Биохолодильник - крутая штука (сарказм), с одной стороны всегда будет торчать кусочек продукта. Угадайте с какой стороны начнёт оюпортиться помидора? Или его надо будет залеплять полностью? Прям представляю нанокладовку с такими холодильниками по всем поверхностям с соленьями. Красота.
Виртуальный магазин - огонь. Изобрели онлайн магазин с доставкой. Круто. Это как миллениалы изобрели погреб.
Трубка технически слишком мала, не похоже, что она может производить достаточно кислорода в воде.
Город под куполом и колонизация Марса. Наконец-то достойный конкурент Илошке. Через сто лет ждём-с. Я колонизирую Венеру к 2300 году. А почему бы и не пообещать. Город под куполом можно использовать в какой-нибудь пустыне или на северном полюсе. Во втором случае это называется научно-исследовательская станция. Искусственная экология под куполом - очень дорогое удовольствие, не соразмеримое с финансовыми возможностями даже арабов. Да и смысла ноль. Лучше бы попытались оросить пустыню (завезти кучу земли, насадить деревьев, ещё земли, ещё деревьев, какие-нибудь заграждения от песка, опреснительная система, канализация, наконец-то).
Тараканы и органы - это круто, тут без сарказма. Можно было бы много пользы принести обществу. Но как только появятся тараканы, весь тырнет заполоняют новости о том, как армии и колонии ФСБшных тараканов следят за борцами за демократию и обычными людьми. И это к дополнению к 5G и выжиганию мозга, чипированию через вакцинацию и безналичной оплате.
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958
Кактус Час назад
Биохолодильник: первое, что мне представилось, как я в этот холодос на потолке запихиваю кастрюльку борщеца на 5 литров
Жидкая ткань: А я вот не хочу, чтобы идеально сидело по моей фигуре. Мне, как бы, не 18 уже))) Да и с волосатостью что делать? Как не заливай тело этой жижей, всё равно получится свитер...
Не все даже под завалами будут рады таракану. Зато женщин можно будет легко найти по ору)))
OLED-тв в рулонах непременно круто, но вы видели цены на капусту? Сдается мне, что большинство про такие тв и мечтать не станет...
За жабры отдельный рекспект! Можно спасти многие жизни дайверов! Удачи разработчику!
Подводные магистрали - очень сомнительное решение, если на поплавках. Волну словил побольше и привет герметичности!
Нафига печатать типа органы, если самое главное не понятно: они не работают!
А вот в диски-монетки верю и очень буду ждать!)
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2k
Sam 2 часа назад
С жабрами Тритон какая-то хрень...
Площадь лёгких у человека+/- 100 м2, а тут техно-жабры с двумя маленькими трубочками. В пресной воде при нуле градусов содержится 15 мг/л, в соленой, в тёплой, содержится меньше. Люди, это не холоднокровная рыба, кислород нужен кратно больше. Вопрос: сколько надо прогнать литров воды, чтобы обеспечить организм кислородом?
Как это сделать технически? Человек при дыхании гоняет туда-сюда 2 литра воздуха, откуда брать, куда девать?
Меня терзают смутные сомнения(C)
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7k
Александр 2 часа назад
Мечтал о такой штуке в детстве, когда вышла "Скрытая угроза", мне тогда мама сказала, что мы до таких технологий вряд ли доживем. А оно вона че, Михалыч!
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37k
Aleksandr 2 часа назад
Поразительные технологии будущего, которые могут кардинально изменить жизнь человечестваПосмотреть
Поразительные технологии будущего, которые могут кардинально изменить жизнь человечества
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6k
pilgrimnl 3 часа назад
скажите товарищам с виртуальным магазином, что они опоздали, в телефоне уже давно все есть.
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1k
Copycat 3 часа назад
ох мне бы для начала технологию которая делает нормальные батареи в смартфоны - что бы избавить человека от надобности покупать здоровый повербанк и таскать его с собой

эти повербанки должны вообще остаться только для туристов которые любят в горы сходить на сутки и больше
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497
imho babuby 2 часа назад
В свободном времени)
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61k
Опиум для народа 3 часа назад
-"Инновационный холодильник придумал российский дизайнер Юрий Дмитриев."-
-вы там ох"ели совсем? Дизайн- это уже научная разработка, бл"дь? Тогда Жюль Верн и Герберт Уэллс не писатели, а величайшие учёные?
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497
imho Опиум для народа 2 часа назад
Мы еще и Антарктиду открыли судя по недавнему посту)
Где то подобное уже было, при чем недавно.
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497
imho lem02 2 часа назад
И этого достаточно для полной картины. Понимаю.
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