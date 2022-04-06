Поразительные технологии будущего, которые могут кардинально изменить жизнь человечества

Автор разработки – наш соотечественник дизайнер Юрий Дмитриев. От обычного холодильника в ней мало что присутствует: нет ни полок, ни дверцы. Внутреннее пространство заполнено специальным гелем, который сохраняет продукты в охлаждённом виде.

Планируется, что новинка будет очень экономичной. Ток холодильнику нужен будет только для поддержания работы контрольной панели. А биополимерная субстанция сама будет генерировать и поддерживать холод, необходимый для сохранения свежести продуктов. Гель полностью безопасен и не имеет запаха. Весомый плюс изобретения – компактность. Устройство можно будет закрепить в любом удобном месте, даже не потолке.





Киборги мира насекомых