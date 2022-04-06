Поразительные технологии будущего, которые могут кардинально изменить жизнь человечества

Научные разработки интересны не только своим результатом, но и непредсказуемостью. Ведь с точностью предугадать, станет ли востребованным то или иное изобретение, невозможно.
В расчёт нужно брать огромное количество различных факторов. Но настоящие творцы, увлечённые своим делом, не задумываются об этом. И тратят годы, десятилетия и даже всю жизнь на то, чтобы завершить и оставить в память о себе что-то действительно полезное. Ну а нам – простым обывателям остаётся только наблюдать за судьбой опытных образцов и следить, станут ли невероятные изобретения частью обычной жизни.
Bio Robot Refrigerator: гелевый холодильник
Автор разработки – наш соотечественник дизайнер Юрий Дмитриев. От обычного холодильника в ней мало что присутствует: нет ни полок, ни дверцы. Внутреннее пространство заполнено специальным гелем, который сохраняет продукты в охлаждённом виде.
Планируется, что новинка будет очень экономичной. Ток холодильнику нужен будет только для поддержания работы контрольной панели. А биополимерная субстанция сама будет генерировать и поддерживать холод, необходимый для сохранения свежести продуктов. Гель полностью безопасен и не имеет запаха. Весомый плюс изобретения – компактность. Устройство можно будет закрепить в любом удобном месте, даже не потолке.
Киборги мира насекомых
Команда учёных из США и Европы научилась управлять обычными тараканами, используя микроэлектронику и компьютерные технологии. Планируется, что модернизированные тараканы будет помогать в спасении людей, попавших под завалы, поскольку в силу малых размеров могут свободно проникать в отверстия, куда доступ людей или тех же собак невозможен.
Управление тараканом осуществляется на основе вживлённых электродов, а система включает камеру, антенну, аккумулятор и микроконтроллер.
Жидкость превращается…
Лень заморачиваться с покупкой, стиркой/глажкой и прочим? Альтернативу предлагают модельер Манель Торрес и профессор Пол Лакхем. Они придумали ткань в жидком виде, которую можно наносить прямо на тело. Результат – качественная креативная вещь с идеальной посадкой по фигуре.
Футболка создаётся буквально за четверть часа. Если вещь надоела, то её можно быстро утилизировать в специальном растворе. Разработчики отмечают, что жидкую ткань можно использовать для создания не только обычной одежды, но и перевязочных материалов, средств гигиены, предметов меблировки.
Виртуальная реальность
Именно её в формате магазина тестируют в Южной Корее. Компания Homeplus установила огромные экраны с изображениями товаров и их подробным описанием. Под каждой штрихкод. Определившись с выбором, их нужно сканировать через специальное приложение и оформить заказ.
Рулонный ТВ
LG объявила о создании экспериментального образца телевизора, который легко можно сворачивать в трубку. Основа новинки – технология светодиодов и полимерной органики. OLED-дисплей очень экономичен, обеспечивает большой угол обзора и высокую контрастность. Правда, стоит неприлично дорого. Но компания активно работает над снижением стоимости комплектующих, чтобы сделать телевизор доступным для более широких масс потребителей.
Человеком-амфибией может стать каждый
Джеабин Ен – разработчик из Кореи придумал устройство, позволяющее дышать под водой без громоздкого тяжёлого баллона с кислородом. Гаджет получил название «Тритон». Небольшая система включает фильтры и микропроцессор. Она устанавливается во рту и не требует дополнительной фиксации.
С большим энтузиазмом новинку встретили поклонники дайвинга. В процессе использования быстро всплыли недоработки «Тритона»: фильтры быстро забивались, а само устройство постоянно выпадало. Производство приостановили, и жабры отправились на доработку, после которой планируется повторное освоение рынка.
И на Марсе будут яблони цвести
ОАЭ объявили, что в ближайшие 100 лет организуют на Марсе собственную колонию. С целью предварительного тестирования приближенный к условиям красной планеты городок возведут в районе города Дубай.
Планируется, что его будут формировать специальные биомоды, защищённые от высокого давления мембраной. Для обеспечения кислородом будут использовать лёд и электричество.
По мере увеличения численности населения моды начнут объединять в кольца. Разработчики уже готовы к реализации проекта.
Рабочее пространство с технологией MultiTouch
Разработка Bend Desk Prototype компании The Media Computing Group представляет собой модернизированную альтернативу привычному ПК для работы, игр и не только. Улучшенная технология сенсора позволяет одновременно производить до 10 касаний и использовать жесты для управления техникой.
Альтернатива донорству
Биопечать – это технология, благодаря которой есть шансы забыть о донорстве в привычном понимании. Умная печать позволит создавать органы из живой ткани и особого геля.
Во время работы принтер полностью воссоздаёт структуру живой ткани. Правда, создателям ещё нужно решить вопрос с функционированием напечатанного органа в соответствии с природными задачами.
Тоннели под водой
Норвежцы планируют создать автотрассы, которые будут располагаться в огромных подводных трубах. Фиксировать их будут гигантские поплавки. Цель проекта, запуск которого запланирован на 2035 год, снижение нагрузки на транспортную сеть.
Альтернативный способ хранения данных
Разработчики из Саутгемптона создали тестовую модель 5D-диска, предназначенного для хранения и использования данных. Диск размером с монету способен хранить информацию 360 терабайт миллиард лет. Он не плавится, не разрушается и не размагничивается. Планируется, что уже в ближайшей перспективе диск станет обычным способом хранения данных.
Как вы считаете, у каких изобретений есть реальные шансы остаться в нашей действительности, а какие совершенно точно будут выброшены за борт за ненадобностью?
Источник:
АНТИФИШКИ
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Заодно и эпиляция...
Я каждый, бл*дь, раз, посмотрев телевизор, пытаюсь свернуть его в трубку.
Но обычно ничего не выходит...
Виртуальный магазин - огонь. Изобрели онлайн магазин с доставкой. Круто. Это как миллениалы изобрели погреб.
Трубка технически слишком мала, не похоже, что она может производить достаточно кислорода в воде.
Город под куполом и колонизация Марса. Наконец-то достойный конкурент Илошке. Через сто лет ждём-с. Я колонизирую Венеру к 2300 году. А почему бы и не пообещать. Город под куполом можно использовать в какой-нибудь пустыне или на северном полюсе. Во втором случае это называется научно-исследовательская станция. Искусственная экология под куполом - очень дорогое удовольствие, не соразмеримое с финансовыми возможностями даже арабов. Да и смысла ноль. Лучше бы попытались оросить пустыню (завезти кучу земли, насадить деревьев, ещё земли, ещё деревьев, какие-нибудь заграждения от песка, опреснительная система, канализация, наконец-то).
Тараканы и органы - это круто, тут без сарказма. Можно было бы много пользы принести обществу. Но как только появятся тараканы, весь тырнет заполоняют новости о том, как армии и колонии ФСБшных тараканов следят за борцами за демократию и обычными людьми. И это к дополнению к 5G и выжиганию мозга, чипированию через вакцинацию и безналичной оплате.
Жидкая ткань: А я вот не хочу, чтобы идеально сидело по моей фигуре. Мне, как бы, не 18 уже))) Да и с волосатостью что делать? Как не заливай тело этой жижей, всё равно получится свитер...
Не все даже под завалами будут рады таракану. Зато женщин можно будет легко найти по ору)))
OLED-тв в рулонах непременно круто, но вы видели цены на капусту? Сдается мне, что большинство про такие тв и мечтать не станет...
За жабры отдельный рекспект! Можно спасти многие жизни дайверов! Удачи разработчику!
Подводные магистрали - очень сомнительное решение, если на поплавках. Волну словил побольше и привет герметичности!
Нафига печатать типа органы, если самое главное не понятно: они не работают!
А вот в диски-монетки верю и очень буду ждать!)
Площадь лёгких у человека+/- 100 м2, а тут техно-жабры с двумя маленькими трубочками. В пресной воде при нуле градусов содержится 15 мг/л, в соленой, в тёплой, содержится меньше. Люди, это не холоднокровная рыба, кислород нужен кратно больше. Вопрос: сколько надо прогнать литров воды, чтобы обеспечить организм кислородом?
Как это сделать технически? Человек при дыхании гоняет туда-сюда 2 литра воздуха, откуда брать, куда девать?
Меня терзают смутные сомнения(C)
эти повербанки должны вообще остаться только для туристов которые любят в горы сходить на сутки и больше
Я свой Самсунг раз в 4 дня заряжаю, при том что ему уже без малого 7 лет.
Может дело не в батареях?
Наверно держать в серванте все 7 лет, и любоваться!
но видите для людей которые не застали старые телефоны - я не говорю о пресловутой нокия 3310 - а например о первых андроидах 2.0 сенсорных - они уже и не представляют себе телефон который не надо заряжать два раза в сутки)
-вы там ох"ели совсем? Дизайн- это уже научная разработка, бл"дь? Тогда Жюль Верн и Герберт Уэллс не писатели, а величайшие учёные?
Где то подобное уже было, при чем недавно.