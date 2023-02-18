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Ракетный велосипед Рихтера: как инженер прикрепил ракеты к своему велосипеду

Ракетный велосипед Рихтера: как инженер прикрепил ракеты к своему велосипеду

Автор:
18 февраля 2023 09:01
Сообщество : Как это сделано, как это работает, как это устроено
Метки: Ракетный велосипед Рихтера   велосипед   изобретение   инженер   ракеты   факты   фото   
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Ракеты позволили велосипеду развить скорость до 90 км/час.

В первой трети XX века в Советском Союзе, Германии и США увлекались ракетостроением не только ученые, но и обычные люди. Во многих городах существовали кружки ракетостроения, которые породили множество необычных приспособлений. Некоторые изобретения инженеров встречали волну критики: к примеру, многоступенчатую ракету придумали еще в 1914 году, но тогда эту конструкцию назвали фантазией.

Еще одним странным изобретением стал ракетный велосипед. Правда, у него не было такой блестящей судьбы, как у многоступенчатой ракеты, и проект скорее был провальным. Что вполне неплохо, ведь это был самый обычный велосипед, к которому прикрепили ракеты для скорости. Удивительно, но от такого транспортного средства даже никто не пострадал.

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В 1930-х годах в Германии интересовались транспортом с ракетными двигателями. Немцы создавали ракетные автомобили, лодки, мотоциклы и не только: ракеты даже крепили к роликовым и фигурным конькам. Среди таких энтузиастов был и инженер Герр Рихтер (Herr Richter). Он решил оснастить обычный велосипед 12 ракетами.

Свое изобретение Рихтер назвал Raketenrad. В 1931 году немец придумал систему зажигания, а твердотопливные ракеты закрепил на задней части велосипеда.

Конечно, он испытал свой транспорт, выехав на гоночную трассу Берлина. За ним следовала машина с фотографом, которая запечатлела минуты триумфа Рихтера.

Правда, триумф был недолгим: Raketenrad развил скорость до 90 километров в час, после чего инженер потерял управление и упал с велосипеда. Чудесным образом он не получил серьезных травм.

Известно только об одном таком тест-драйве Рихтера, однако есть вероятность, что это была далеко не единственная поездка на ракетном транспорте.

Рихтер не был первым, кто попытался усовершенствовать велосипед. Так, на фото ниже гонка 1929 года, здесь тоже поездка на ракетных велосипедах.

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Метки: Ракетный велосипед Рихтера   велосипед   изобретение   инженер   ракеты   факты   фото   
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turyst 19 минут назад
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