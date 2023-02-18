Ракетный велосипед Рихтера: как инженер прикрепил ракеты к своему велосипеду

В первой трети XX века в Советском Союзе, Германии и США увлекались ракетостроением не только ученые, но и обычные люди. Во многих городах существовали кружки ракетостроения, которые породили множество необычных приспособлений. Некоторые изобретения инженеров встречали волну критики: к примеру, многоступенчатую ракету придумали еще в 1914 году, но тогда эту конструкцию назвали фантазией.

Еще одним странным изобретением стал ракетный велосипед. Правда, у него не было такой блестящей судьбы, как у многоступенчатой ракеты, и проект скорее был провальным. Что вполне неплохо, ведь это был самый обычный велосипед, к которому прикрепили ракеты для скорости. Удивительно, но от такого транспортного средства даже никто не пострадал.