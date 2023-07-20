40+ отличных изобретений со всего мира

Порой мелкие неудобства вызывают досаду и заставляют нас отказываться от планов. К счастью, есть светлые умы, обладающие талантом решать проблемы. Совершите небольшое путешествие по миру и ознакомьтесь с умными идеями и изобретениями, которые делают жизнь немного проще.
1. В Южной Корее к покупным тортам прилагается пластиковый нож, в котором спрятаны свечи и спички
3. На Арубе есть автомат, который наносит солнцезащитный крем. Он вращается вокруг вас и равномерно распыляет средство на тело
6. В Норвегии на упаковках мяса есть показатель, указывающий, сколько дней осталось до окончания срока годности
7. В Японии проблесковые маячки у полицейских машин поднимаются, чтобы их было лучше видно в потоке машин
9. В Хорватии есть скамейки, которые не только заряжают телефон с помощью солнечной энергии, но и предоставляют Wi-Fi. Ну и посидеть на них тоже можно
10. В Финляндии есть ресторан, где можно позвать официанта, просто повернув это устройство
11. В Индии в одном из заведении висит большая табличка с объяснением, как сделать заказ на языке жестов
12. В Японии вы можете выбрать цвет корзинки в зависимости от того, нужна ли вам помощь консультанта или нет
15. Во Франции есть парковки с такими аккуратными перегородками, чтобы люди, открывая дверь, случайно не поцарапали стоящую рядом машину
16. В Турции есть ресторан, в чеках которого показано, как можно легко разделить счет, и вам не придется делать никаких вычислений
17. В Токио для людей, страдающих аллергией на пыльцу, есть "воздушный душ", который сдувает ее с одежды
18. На этом хорватском светофоре есть 3D-карта перекрестка, чтобы слепые люди могли изучить путь
29. На одном из горнолыжных курортов Японии используются разбрызгиватели с соленой водой во избежание обледенения дорог
37. В норвежских Burger King есть мини-раковина, чтобы вы могли вылить остатки напитка, прежде чем выбросить стакан в мусорное ведро
38. В этом туалете итальянского супермаркета вода подается с помощью нажатия коленом на кнопку
41. В некоторых туалетах Копенгагена, Дания, установлены специальные контейнеры для устройств
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Непонятно только - не будут ли сталкиваться лбами граждане увлеченные телефонами на выделенной для них дорожке..
И с вызовом официанта хорошо придумано.
Тому, кто лежит - хорошо, а тот, кто ниже сидит, весь сеанс должен чужие ноги нюхать? Да ну нах.
А как слепые люди находят эту карту?
А то строят всякие ельцин-центры с мечетями, без нашего согласия.
У нас давно, причём на весь лифт.