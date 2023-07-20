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40+ отличных изобретений со всего мира

40+ отличных изобретений со всего мира

Автор:
20 июля 2023 14:12
Сообщество : Фабрика идей
Метки: быт   идея   изобретение   мир   удобство   фото   
1825
43

Порой мелкие неудобства вызывают досаду и заставляют нас отказываться от планов. К счастью, есть светлые умы, обладающие талантом решать проблемы. Совершите небольшое путешествие по миру и ознакомьтесь с умными идеями и изобретениями, которые делают жизнь немного проще.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: быт   идея   изобретение   мир   удобство   фото   
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14  комментариев
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161
iskra Час назад
Многое достаточно умно придумано.
Непонятно только - не будут ли сталкиваться лбами граждане увлеченные телефонами на выделенной для них дорожке..
И с вызовом официанта хорошо придумано.
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6k
Дмитрий Минуту назад
Если закончились черные, возьмите розовую и пусть консультант отгоняет от вас других консультантов
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12k
Евгений 11 минут назад


Тому, кто лежит - хорошо, а тот, кто ниже сидит, весь сеанс должен чужие ноги нюхать? Да ну нах.
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12k
Евгений 15 минут назад


А как слепые люди находят эту карту?
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3k
Lexx 23 минуты назад
Мне бы такой на дачу, за пивом гонять. Один раз затарился и не надо сто раз гонять. Ещё и дождь не помеха. Только вот перекрасил бы его, а то уж очень на катафалк похож.))
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7k
Invertor Полчаса назад
Комментарий к фото
Это столб электропередачи?
Больше похоже на вышку сотовой связи.
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16k
Patmaz 38 минут назад
Комментарий к фото
А можно самому решать, куда и сколько из моего налога направить?
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2k
friday2009 48 минут назад
Парковочное место для беременных? А не дискриминирует ли это трансов?
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111k
parallax 48 минут назад
14. В японских лифтах есть туалет на непредвиденный случай.

У нас давно, причём на весь лифт.
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1k
Провокатор 54 минуты назад
Чего, чего прячут под видом пальм в Марокко?
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