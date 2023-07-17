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В Google Maps добавили трёхмерные города с дождём и птицами

В Google Maps добавили трёхмерные города с дождём и птицами

Автор:
17 июля 2023 13:34
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: будущее   гугл   интересное   карты   технологии   улучшение   фото   функция   
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Пользователи Twitter делятся новыми возможностями Google Maps.

В сети пользователи публикуют записи экрана с демонстрацией новых возможностей Google Maps. Теперь можно перемещаться по любой локации, изучая сотни 3D-городов. При этом на карте видна погода и даже пролетающие мимо птицы.

Краты стали намного более интерактивными. Теперь видно, как дождь капает по зданиям, как снег покрывает крыши, как облака движутся по небу или как стаи птиц летают над городом. Пока такая функция доступна только для крупных городов: Нью-Йорк, Сан-Франциско, Лондон, Париж и Токио.

Можно даже зайти в ресторан и посмотреть, что находится внутри.

Эта крутая функция, правда, доступна не всем юзерам и не во всех городах,

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Метки: будущее   гугл   интересное   карты   технологии   улучшение   фото   функция   
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3  комментария
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10k
au3 2 часа назад
Там в лондоне секунде на 32 красиво так летит, предположительно по размерама, три птеродактиля ...
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10k
BarOb Час назад
Хрень ненужная
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PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
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