В Google Maps добавили трёхмерные города с дождём и птицами

Пользователи Twitter делятся новыми возможностями Google Maps.
В сети пользователи публикуют записи экрана с демонстрацией новых возможностей Google Maps. Теперь можно перемещаться по любой локации, изучая сотни 3D-городов. При этом на карте видна погода и даже пролетающие мимо птицы.
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Краты стали намного более интерактивными. Теперь видно, как дождь капает по зданиям, как снег покрывает крыши, как облака движутся по небу или как стаи птиц летают над городом. Пока такая функция доступна только для крупных городов: Нью-Йорк, Сан-Франциско, Лондон, Париж и Токио.
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Можно даже зайти в ресторан и посмотреть, что находится внутри.
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Эта крутая функция, правда, доступна не всем юзерам и не во всех городах,
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