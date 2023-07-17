В Google Maps добавили трёхмерные города с дождём и птицами

Краты стали намного более интерактивными. Теперь видно, как дождь капает по зданиям, как снег покрывает крыши, как облака движутся по небу или как стаи птиц летают над городом. Пока такая функция доступна только для крупных городов: Нью-Йорк, Сан-Франциско, Лондон, Париж и Токио.