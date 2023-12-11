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Швейцарцы изобрели вилку, внутри которой находится майонез

Швейцарцы изобрели вилку, внутри которой находится майонез

Автор:
11 декабря 2023 16:58
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Швейцария   вилка   изобретение   интересное   майонез   удобство   фото   
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Пользователи сети сравнили гениальной изобретение с предыдущими: ножами и часами.

В социальных сетях завирусился ролик с гениальным изобретением швейцарской компании Thomy. В компании создали майонез с вилкой. Теперь во время еды можно сразу добавлять себе столько майонеза (или любого другого соуса), сколько захочешь.

Как оказалось, вилку выпустили ещё летом 2023 года. Создатели рассказали, что специально создавали "мини-вилочку" для сезона барбекю, чтобы покупатели не тратили время и лишнюю посуду для соуса.

Теперь каждый может есть любимую еду с соусом и не мучиться дополнительными тарелками и огромными банками, — рассказали в компании.

Русскоязычные пользователи сети оценили новинку и тут же придумали ей применение:

Её бы моему бате! Он бы её еще лет 50 в гараже хранил и друзьям показывал!

Удобно, конечно. Но как смешать кетчуп с майонезом?

Источник:

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Метки: Швейцария   вилка   изобретение   интересное   майонез   удобство   фото   
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5  комментариев
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295
iskra 58 минут назад
Кушать тюбиком.. Ну так, на любителя. Особенно, когда майонез заканчивается..
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12k
Григорий Бабкин 16 минут назад
Супер!!! К клизме с водкой изобрели клизму с закуской!!!
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45k
Цыц тут у меня 45 минут назад
Ложку с выдавливающимся супом ещё не изобрели? Удобно, тарелки мыть не надо.
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19k
Shtoppi 47 минут назад
е_ать они прорывные в техническом плане!!! )))))))))))
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62k
pynh 51 минуту назад
Ложку еще пусть изобретут
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PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
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