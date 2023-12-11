Швейцарцы изобрели вилку, внутри которой находится майонез

Как оказалось, вилку выпустили ещё летом 2023 года. Создатели рассказали, что специально создавали "мини-вилочку" для сезона барбекю, чтобы покупатели не тратили время и лишнюю посуду для соуса.

Теперь каждый может есть любимую еду с соусом и не мучиться дополнительными тарелками и огромными банками, — рассказали в компании.