Швейцарцы изобрели вилку, внутри которой находится майонез

Пользователи сети сравнили гениальной изобретение с предыдущими: ножами и часами.
В социальных сетях завирусился ролик с гениальным изобретением швейцарской компании Thomy. В компании создали майонез с вилкой. Теперь во время еды можно сразу добавлять себе столько майонеза (или любого другого соуса), сколько захочешь.
Источник:
Как оказалось, вилку выпустили ещё летом 2023 года. Создатели рассказали, что специально создавали "мини-вилочку" для сезона барбекю, чтобы покупатели не тратили время и лишнюю посуду для соуса.
Теперь каждый может есть любимую еду с соусом и не мучиться дополнительными тарелками и огромными банками, — рассказали в компании.
Русскоязычные пользователи сети оценили новинку и тут же придумали ей применение:
Её бы моему бате! Он бы её еще лет 50 в гараже хранил и друзьям показывал!
Удобно, конечно. Но как смешать кетчуп с майонезом?
Источник:
- Поразительные технологии будущего, которые могут кардинально изменить жизнь человечества
- На матче КХЛ в Швейцарии так и не смогли включить гимн России
- Покупатели "заценили" мужские трусы для жаркого лета
- 40+ отличных изобретений со всего мира
- Студентка создала рыбу-робота, которая может спасти водоёмы