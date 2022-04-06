FISHKINET
X События на Украине в реальном времени в нашем телеграм канале
Сообщество Криминал 1316 постов • 310 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Криминал 
Автор книги "Как убить своего мужа" обвиняется в убийстве мужа

Автор книги "Как убить своего мужа" обвиняется в убийстве мужа (7 фото)

Автор:
06 апреля 2022 08:30
Сообщество : Криминал
Метки: Нэнси Крэмптон-Брофи   Писательница   вот это да!   жизнь и литература   криминал суд   муж и жена   странные люди   убийство   
508
7
В штате Орегон судят писательницу, прославившуюся книгой с шокирующим названием «Как убить своего мужа». 71-летняя Нэнси Крэмптон-Брофи обвиняется в том, что в июне 2018 года застрелила своего мужа, шеф-повара Дэниела Брофи, с целью заработать $1,5 миллиона.
×
×

Источник:  — переведено специально для fishki.net

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Криминал"
Метки: Нэнси Крэмптон-Брофи   Писательница   вот это да!   жизнь и литература   криминал суд   муж и жена   странные люди   убийство   
0
3
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
83k
Павел Час назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Пётр 18 минут назад
Посмотрев на фото, не удивлюсь что в её арсенале есть книги с аналогичным названием: про кошку, собаку, попугая и даже рыбок в аквариуме...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Алекс Крайчек Час назад
Спонсоры процесса - страховые компании....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Белая Муха

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

58582



Другие посты автора
Популярное в сообществах
15 причудливых ситуаций, в которые очень сложно поверить
2
15
15 причудливых ситуаций, в которые очень сложно поверить
Как фантастично выглядят обычные вещи под микроскопом
2
39
Как фантастично выглядят обычные вещи под микроскопом
Набирающие популярность в сообществах
Этот Porsche 959 Komfort 1988 года проехал более 160 000 километров, и сейчас его продают в Швейцарии
0
2
Этот Porsche 959 Komfort 1988 года проехал более 160 000 километров, и сейчас его...
Что стало причиной традиции использования на Западе двойных имён?
0
19
Что стало причиной традиции использования на Западе двойных имён?
Как «самая красивая девочка в мире» выглядит 13 лет спустя (9 фото)
Как «самая красивая девочка в мире» выглядит 13 лет спустя (9 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Очень жизненно
0
0

Лучшие демотиваторы
Он даже и не догадывается
2
1

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#Ватермарк#мир#позитив#аварии#автомобили#СССР#красота#женщина#война
#прикол#животные#интересное#дтп#авто аварии#подборка#автомир#люди#девушки#драка
#фото#интересно#факты#Разное#история#Приколы#Россия#Украина#картинки#кот
Как «самая красивая девочка в мире» выглядит 13 лет спустя (9 фото) Как «самая красивая девочка в мире» выглядит 13 лет спустя (9 фото) Тело, которым можно гордиться Тело, которым можно гордиться Столкнул с обрыва ради страховки: в Турции арестовали мужчину, убившего беременную жену Столкнул с обрыва ради страховки: в Турции арестовали мужчину, убившего беременную жену Этот голубь похож на персонажа фильмов ужасов Этот голубь похож на персонажа фильмов ужасов Удивительные штуки, которые безумно хочется подержать в руках Удивительные штуки, которые безумно хочется подержать в руках Житель Гонконга сделал предложение резиновой подрружке Житель Гонконга сделал предложение резиновой подрружке

На что жалуетесь?

Вернуться