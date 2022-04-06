Автор книги "Как убить своего мужа" обвиняется в убийстве мужа

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В штате Орегон судят писательницу, прославившуюся книгой с шокирующим названием «Как убить своего мужа». 71-летняя Нэнси Крэмптон-Брофи обвиняется в том, что в июне 2018 года застрелила своего мужа, шеф-повара Дэниела Брофи, с целью заработать $1,5 миллиона.
В Орегоне начался судебный процесс по обвинению жены в убийстве мужа. 71-летняя Нэнси Крэмптон-Брофи обвиняется в том, что в июне 2018 года застрелила своего мужа, шеф-повара Дэниела Брофи, с целью заработать более $1,5 миллиона. Тело Брофи было найдено коллегой на кухне Орегонского кулинарного института с огнестрельными ранениями в спину и в грудь.
Крэмптон-Брофи - плодовитая писательница, опубликовавшая такие книги, как «Неправильный любовник» и «Неправильный муж». В 2011 году она, в частности, написала небольшую книгу «Как убить своего мужа». В судебных документах, в частности, указано, что в аккаунте пары в iTunes была добавлена в закладки статья под названием «10 способов скрыть убийство».
Крэмптон-Брофи - плодовитая писательница, опубликовавшая такие книги, как «Неправильный любовник» и «Неправильный муж». В 2011 году она, в частности, написала небольшую книгу «Как убить своего мужа». В судебных документах, в частности, указано, что в аккаунте пары в iTunes была добавлена в закладки статья под названием «10 способов скрыть убийство».
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«Как автор романтических триллеров, я провожу много времени, думая об убийстве и, следовательно, о полицейских процедурах. В конце концов, если убийство поможет мне освободиться, я точно не хочу проводить время в тюрьме, — написала она в своей брошюре». И еще одна цитата: «Легче желать людям смерти, чем убивать их на самом деле. Но что я точно знаю об убийстве, так это то, что каждый из нас способен на него, если зайти достаточно далеко».
3 июня 2018 года, через день после убийства, Крэмптон-Брофи поделилась в социальных сетях новостью об убийстве своего мужа: «Моим друзьям и семье: у меня есть печальные новости. Мой муж и лучший друг, шеф Дэн Брофи, был убит вчера утром. Для тех из вас, кто рядом со мной, кто думает, что мне стоит позвонить, вы правы. Мне сейчас трудно во всем этом разобраться. »
По словам обвинения, через несколько дней после убийства подозреваемая попросила у детективов, ведущих дело, письмо, в котором говорилось бы, что она не является подозреваемой, чтобы она могла передать его страховой компании и получить $40 000 в связи со смертью супруга. Именно тогда следователи впервые обнаружили, что вдова могла получить более $350 000 долларов за счет заранее оформленных страховок после смерти мужа. В 2020 году, когда выплыли на свет дополнительные документы, касающиеся этого дела, прокуратура заявила, что пара находилась в тяжелом финансовом положении, и Крэмптон-Брофи имела шанс получить $1,5 миллиона после смерти супруга за счет страховых компаний.
В ходе следствия американка добровольно передал полиции имевшийся в доме пистолет, похожий на тот, что использовался при убийстве, но явно не имевшее следов выстрела в стволе. Однако, как потом заявило следствие, перед убийством Крэмптон-Брофи купилаа запасные затвор и ствол на eBay и установила эти детали в пистолет. Застрелив супруга, она собрала пистолет обратно, но уже с оригинальными деталями. Полиция заявляет, что они так и не нашли части пистолета, использованные для выстрела.
«Нэнси Брофи спланировала и осуществила то, что считала идеальным убийством. Убийство, которое, по ее мнению, должно было освободить ее из тисков финансового отчаяния и позволить ей начать новую жизнь, полную денег и приключений», — сказал Род Андерхилл, окружной прокурор округа Малтнома. Судебный процесс, как ожидается, продлится четыре недели.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: Нэнси Крэмптон-Брофи Писательница вот это да! жизнь и литература криминал суд муж и жена странные люди убийство
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