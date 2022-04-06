Автор книги "Как убить своего мужа" обвиняется в убийстве мужа

«Как автор романтических триллеров, я провожу много времени, думая об убийстве и, следовательно, о полицейских процедурах. В конце концов, если убийство поможет мне освободиться, я точно не хочу проводить время в тюрьме, — написала она в своей брошюре». И еще одна цитата: «Легче желать людям смерти, чем убивать их на самом деле. Но что я точно знаю об убийстве, так это то, что каждый из нас способен на него, если зайти достаточно далеко».