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34 человека с безумно странными прическами и стрижками

34 человека с безумно странными прическами и стрижками (35 фото)

Автор:
05 апреля 2022 08:07
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: Юмор   волоосы   забавное   прически   стиль   странные люди   стрижки   
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35

Волосы — едва ли не самое важное в образе человека. Именно они заявляют миру о том, кто ты такой и что из себя представляешь. Но некоторые люди просто не знают, как сделать это заявление. Ну, или они просто сумасшедшие — такие же сумасшедшие, как и их прически.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Юмор   волоосы   забавное   прически   стиль   странные люди   стрижки   
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9  комментариев
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6k
сеньор Леонсио 3 часа назад
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Sergius SPb Полчаса назад
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Frank Borman Полчаса назад
Небратья тоже удивляют.
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Motorola 36 минут назад
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Павел 38 минут назад
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83k
Павел 39 минут назад
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679
Мурчелло 2 часа назад
На хохлов похожи.Особенно черные.
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Copycat 3 часа назад
некоторые из таких причесок я видел в фаллаут 3 у рейдеров
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Кенвуд 3 часа назад
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