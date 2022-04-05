34 человека с безумно странными прическами и стрижками

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Волосы — едва ли не самое важное в образе человека. Именно они заявляют миру о том, кто ты такой и что из себя представляешь. Но некоторые люди просто не знают, как сделать это заявление. Ну, или они просто сумасшедшие — такие же сумасшедшие, как и их прически.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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