34 человека с безумно странными прическами и стрижками

Волосы — едва ли не самое важное в образе человека. Именно они заявляют миру о том, кто ты такой и что из себя представляешь. Но некоторые люди просто не знают, как сделать это заявление. Ну, или они просто сумасшедшие — такие же сумасшедшие, как и их прически.