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Этот голубь похож на персонажа фильмов ужасов

Этот голубь похож на персонажа фильмов ужасов (6 фото + 1 видео)

Автор:
02 апреля 2022 09:38
Сообщество : Животные
Метки: будапештский турман   вот это да!   голуби   животные   природные монстры   птицы   странная птичка   удивительное рядом   
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Будапештский короткомордый турман — редкая порода голубей, известная своей странной, почти инопланетной внешностью, с выпученными глазами, крошечным клювом и треугольной головой. Это совершенно безобидная птичка, но человек, не знакомый с э
той породой, при первой встрече может неслабо напугаться!

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: будапештский турман   вот это да!   голуби   животные   природные монстры   птицы   странная птичка   удивительное рядом   
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2  комментария
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237
Кристофер Робин 4 минуты назад
Порода называется "АтыЦеныВидел?"
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Сезенов Андрей 2 минуты назад
Ба! Да это же петух из "Моаны"!!!
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