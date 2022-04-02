Этот голубь похож на персонажа фильмов ужасов

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Будапештский короткомордый турман — редкая порода голубей, известная своей странной, почти инопланетной внешностью, с выпученными глазами, крошечным клювом и треугольной головой. Это совершенно безобидная птичка, но человек, не знакомый с э
той породой, при первой встрече может неслабо напугаться!
той породой, при первой встрече может неслабо напугаться!
Будапештский короткомордый турман — редкая порода голубей, известная своей странной, почти инопланетной внешностью, с выпученными глазами, крошечным клювом и треугольной головой.
Когда в начале 1900-х годов братья Полтл, семья энтузиастов голубиных гонок из Будапешта, решили создать новую породу голубей, они использовали селекционное разведение, чтобы получить высоколетящих птиц с непревзойденной выносливостью. Им удалось достичь своей цели: будапештский короткомордый турман мог летать до 5 часов без перерывов и преодолевал за это время около 800 километров. Выносливость его была легендарной, но тех, кто видел его впервые, волновали не его летные возможности, а его уникальный внешний вид. Маленькая мордочка и клюв, в сочетании с выпученными лягушачьими глазами восхищали, интриговали или пугали людей, но всегда обращали на себя их внимание.
Когда в начале 1900-х годов братья Полтл, семья энтузиастов голубиных гонок из Будапешта, решили создать новую породу голубей, они использовали селекционное разведение, чтобы получить высоколетящих птиц с непревзойденной выносливостью. Им удалось достичь своей цели: будапештский короткомордый турман мог летать до 5 часов без перерывов и преодолевал за это время около 800 километров. Выносливость его была легендарной, но тех, кто видел его впервые, волновали не его летные возможности, а его уникальный внешний вид. Маленькая мордочка и клюв, в сочетании с выпученными лягушачьими глазами восхищали, интриговали или пугали людей, но всегда обращали на себя их внимание.
Непонятно, почему братья Полтл выбрали эти почти карикатурные физические черты при создании будапештского коротколицого турмана. Некоторые предполагают, что чрезвычайно короткий клюв и маленькое лицо делали их легче, а большие глаза помогали им летать выше, но никто не знает наверняка. Зато мы знаем, что этот необычный вид сделал их популярными среди многих заводчиков, которые выращивали их из-за их эстетической ценности.
Не каждый назвал бы будапештского короткомордого турмана «милым», хотя многие считают их миловидными. Однако тот факт, что эти необычные физические особенности создают проблемы для породы в целом, бесспорен. На самом деле, их физиологические особенности являются одной из причин, по которой порода чрезвычайно редка даже среди преданных голубеводов.
Серьезной проблемой, в частности, является то, что детеныши будапештских короткомордых турманов часто с трудом вылупляются из яиц из-за крошечного клюва и больших глаз. Последние действуют как подушка, когда они пытаются клевать яичную скорлупу. Поскольку уровень смертности для этой породы очень высок, голубеводы часто сами пытаются извлечь птенца, прежде чем он умрет от истощения внутри яйца.
Как вы понимаете, знание точного времени извлечения цыпленка требует тщательного ведения записей во время инкубации. Это большая работа для заводчиков, и, хотя многие считают, что это стоит усилий, в целом, существуют гораздо более простые породы, которые предпочитает большинство. Тем более, что вылупление птенцов - только полдела. Даже если цыпленок вылупится успешно, из-за крошечных клювов обоих родителей и цыпленка выкармливать его очень сложно, и часто требуется вмешательство человека. Так что каждый будапештский турман требует ухода в прямом смысле как ребенок!
Посмотрите на этих красавчиков!
Источник: — переведено специально для fishki.net
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