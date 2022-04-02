Этот голубь похож на персонажа фильмов ужасов

Будапештский короткомордый турман — редкая порода голубей, известная своей странной, почти инопланетной внешностью, с выпученными глазами, крошечным клювом и треугольной головой.

Когда в начале 1900-х годов братья Полтл, семья энтузиастов голубиных гонок из Будапешта, решили создать новую породу голубей, они использовали селекционное разведение, чтобы получить высоколетящих птиц с непревзойденной выносливостью. Им удалось достичь своей цели: будапештский короткомордый турман мог летать до 5 часов без перерывов и преодолевал за это время около 800 километров. Выносливость его была легендарной, но тех, кто видел его впервые, волновали не его летные возможности, а его уникальный внешний вид. Маленькая мордочка и клюв, в сочетании с выпученными лягушачьими глазами восхищали, интриговали или пугали людей, но всегда обращали на себя их внимание.