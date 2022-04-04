Японская пара разводится каждые три года из-за фамилии

«Мой муж, который в то время все еще был бойфрендом, считал, что женщины должны брать фамилию своего мужа. Я с этим не согласилась, и мы поспорили», — рассказывает строптивая супруга. Будущая жена была очень расстроена тем, что не может сохранить свою девичью фамилию, и ее жених пожаловался на это друзьям. Именно тогда он узнал о другой паре с такой же проблемой, которой удалось решить ее, периодически разводясь и вступая в повторный брак под фамилией другого партнера. Эта идея показалась ему привлекательной. Мужчина, работающий госслужащим, представил решение своей невесте, и она сразу же согласилась с его идеей. В 2016 году они впервые поженились и три года носили его фамилию. Затем, в 2019 году, они развелись и снова поженились, используя девичью фамилию жены. В июле этого года у них запланирован еще один развод, после которого они планируют снова взять фамилию мужа.