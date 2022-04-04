Японская пара разводится каждые три года из-за фамилии

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Японская пара, которая никак не может договориться об общей фамилии, вынуждена разводиться и вступать в повторный брак каждые три года, чтобы супруги по очереди носили фамилию каждого.
В японском законодательстве четко указано, что пары должны договориться об одной фамилии, которую они будут использовать после свадьбы. Но что происходит, когда двое влюбленных никак не могут решить, какую из фамилий использовать? С такой проблемой столкнулась молодая пара из города Хатиодзи, пригорода Токио, когда они решили связать себя узами брака после нескольких месяцев знакомства. Однако когда дело дошло до выбора общей фамилии, невеста четко дала понять, что намерена оставить девичью фамилию. Однако ее будущий муж совершенно не был с этим согласен. Они некоторое время спорили об этом, но потом решили, что они не первая пара, у которой возникла эта проблема, и что наверняка есть способ ее решить.
«Мой муж, который в то время все еще был бойфрендом, считал, что женщины должны брать фамилию своего мужа. Я с этим не согласилась, и мы поспорили», — рассказывает строптивая супруга. Будущая жена была очень расстроена тем, что не может сохранить свою девичью фамилию, и ее жених пожаловался на это друзьям. Именно тогда он узнал о другой паре с такой же проблемой, которой удалось решить ее, периодически разводясь и вступая в повторный брак под фамилией другого партнера. Эта идея показалась ему привлекательной. Мужчина, работающий госслужащим, представил решение своей невесте, и она сразу же согласилась с его идеей. В 2016 году они впервые поженились и три года носили его фамилию. Затем, в 2019 году, они развелись и снова поженились, используя девичью фамилию жены. В июле этого года у них запланирован еще один развод, после которого они планируют снова взять фамилию мужа.
Но хотя этот компромисс разрешил их первоначальные разногласия, японская пара, пожелавшая остаться анонимной, признает, что периодически менять фамилию несколько проблематично. Так, муж по-прежнему использует свою фамилию на работе, но когда дело доходит до процедур и документов, и выясняется, что по бумагам фамилия у него другая, начинаются сложности. Да и сам он периодически путается в том, какой фамилией себя называть. «Мне всегда приходилось напоминать себе, что я ношу фамилию жены», — признался мужчина.
Каким бы сложным это ни казалось другим людям, пара сказала, что это единственное приемлемое для них решение. Единственная другая альтернатива, о которой они знали, - это уехать за границу и выйти замуж со своими соответствующими фамилиями, прежде чем вернуться домой и попросить японский суд признать их семейное положение, несмотря на то, что у них разные имена. Но это, признаются они, могло и не сработать, так что теперь им остается лишь смириться с тем, что их путь оказался не таким уж простым.
Каким бы сложным это ни казалось другим людям, пара сказала, что это единственное приемлемое для них решение. Единственная другая альтернатива, о которой они знали, - это уехать за границу и выйти замуж со своими соответствующими фамилиями, прежде чем вернуться домой и попросить японский суд признать их семейное положение, несмотря на то, что у них разные имена. Но это, признаются они, могло и не сработать, так что теперь им остается лишь смириться с тем, что их путь оказался не таким уж простым.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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