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Японская пара разводится каждые три года из-за фамилии

Японская пара разводится каждые три года из-за фамилии (4 фото)

Автор:
04 апреля 2022 13:25
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   Япония   брак   новости   ну вы даёте!   общая фамилия   развод   семья   странные люди   удивительное рядом   
795
4
Японская пара, которая никак не может договориться об общей фамилии, вынуждена разводиться и вступать в повторный брак каждые три года, чтобы супруги по очереди носили фамилию каждого.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Ynews   Япония   брак   новости   ну вы даёте!   общая фамилия   развод   семья   странные люди   удивительное рядом   
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4  комментария
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14k
Вася 3 часа назад
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6k
Ковыль Перистый 9 минут назад
Хорошо, что мы не в Японии. Мы просто оставили свои фамилии и никаких заморочек :-)
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−2
adssaf Час назад
Через 5-6 раз такого они охренеют от количества бумаги для доказывания фамилии...
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2k
vn 2 часа назад
Двойная фамилия там не разрешена?
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