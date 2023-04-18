Предсмертный писк моды: 27 шедевров, на которые не взглянешь без слёз

Модой правит смелость. Если человек чувствует себя достаточно уверенно, он может выгодно подать любую вещь… ну, почти любую. Всё-таки, сколько бы мы ни твердили, что вкус — штука субъективная, некоторые дизайнерские решения попросту ужасны, с какой стороны на них не посмотри.