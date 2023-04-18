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Предсмертный писк моды: 27 шедевров, на которые не взглянешь без слёз

Предсмертный писк моды: 27 шедевров, на которые не взглянешь без слёз

Автор:
18 апреля 2023 23:17
Сообщество : Юмор
Метки: Вещи   Юмор   дизайн   мода   одежда   ужасный дизайн   
1031
28

Модой правит смелость. Если человек чувствует себя достаточно уверенно, он может выгодно подать любую вещь… ну, почти любую. Всё-таки, сколько бы мы ни твердили, что вкус — штука субъективная, некоторые дизайнерские решения попросту ужасны, с какой стороны на них не посмотри.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Вещи   Юмор   дизайн   мода   одежда   ужасный дизайн   
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1  комментарий
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BenderRodriguez 36 минут назад
Ладно, сумку для пива куплю. Так и быть!
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