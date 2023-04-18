Предсмертный писк моды: 27 шедевров, на которые не взглянешь без слёз

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Модой правит смелость. Если человек чувствует себя достаточно уверенно, он может выгодно подать любую вещь… ну, почти любую. Всё-таки, сколько бы мы ни твердили, что вкус — штука субъективная, некоторые дизайнерские решения попросту ужасны, с какой стороны на них не посмотри.
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6. Всего 2 450 долларов, и Баленсиага превратит тебя в дядю Толика, живущего в подвале соседнего «Магнита»
19. «Лондонская инфлюенсер Андреа Кристеа надела золотое платье с 3D-цветами от индийского дизайнера Рауля Мишры»
22. Для него и для неё — двух упёртых стоматологов, которые всегда рекомендуют другую зубную пасту
Источник: — переведено специально для fishki.net
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