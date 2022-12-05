S, M, L: девушки примеряют одинаковые наряды, чтобы показать, как они смотрятся в разных размерах

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Онлайн-шопинг суров и беспощаден, и большинство девушек уже давно учли простой урок: если наряд идеально сидит на модели, это не значит, что он так же удачно будет смотреться на тебе. Однако некоторые бренды стремятся это исправить, в том числе три героини этого поста, открывшие свой магазин одежды. Подруги демонстрируют все наряды в трех размерах, чтобы покупательницы знали, чего ожидать.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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