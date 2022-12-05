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S, M, L: девушки примеряют одинаковые наряды, чтобы показать, как они смотрятся в разных размерах

S, M, L: девушки примеряют одинаковые наряды, чтобы показать, как они смотрятся в разных размерах

Автор:
05 декабря 2022 20:37
Сообщество : Жизнь
Метки: мода   одежда   онлайн-шопинг   размеры одежды   сравнение   стиль   
1559
26

Онлайн-шопинг суров и беспощаден, и большинство девушек уже давно учли простой урок: если наряд идеально сидит на модели, это не значит, что он так же удачно будет смотреться на тебе. Однако некоторые бренды стремятся это исправить, в том числе три героини этого поста, открывшие свой магазин одежды. Подруги демонстрируют все наряды в трех размерах, чтобы покупательницы знали, чего ожидать.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: мода   одежда   онлайн-шопинг   размеры одежды   сравнение   стиль   
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17  комментариев
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5k
Котэ 50 минут назад
фотографа прибить надо, понятно что это не фотоконкурс, но так плохо снять нормальных девок нужен особый талант, и снимать на утюг и дверной глазок
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7k
Артём Минуту назад
Ох уж эти латиноамериканские представления об SML.
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330
Liberman 5 минут назад
У м-ки фигура тумбочки, дополняет ее короткая шея...тут не в размере дело
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28k
Андрей Иванов 10 минут назад
А вот это - хорошее начинание, в отличии от большинства нынешних "стартапов".
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50k
dima423 22 минуты назад
не понятно в чем смысл то? ну S везде лучше... и далее по убыванию... че хотели показать то?)
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9k
kirpal Полчаса назад
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282
Тамара Витальевна 39 минут назад
Хорошая идея.
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282
Тамара Витальевна dima423 14 минут назад
В том.что видно - как может на разных фигурах сидеть..ну,это девочкам понятно))))
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16k
Александр 40 минут назад
Лицом прекрасным станет жопа, пройдя все фильтры фотошопа.
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25k
Сергей Алексеевич 45 минут назад
Ну, жирные мужики тоже не очень привлекательно выглядят.
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8k
Борис Карабанов 46 минут назад
"Во всех ты, душечка, нарядах хороша" или все душечки в нарядах хороши.
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8k
au3 55 минут назад
А здесь точно одежда трех размеров, что кафтан не сходится?
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